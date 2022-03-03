iPhone’da Yakınlık Sensörü’nün çalışmaması ve çözümü￼

Yakınlık sensörü, bir aramaya yanıt verip kulağınıza yaklaştırdığınızda ekranı kapatmanızı sağlar. iPhone’unuzdaki yakınlık sensörü size problem çıkarıyorsa, mesela çağrı yanıtlarken yanlışlıkla ekrana dokunma gibi büyük bir soruna neden oluyorsa en kısa sürede düzeltmeniz gerekecektir.

Yakınlık sensörünün çalışmamasını çözmenize yardımcı olacak yöntemleri listelemeden önce, bunun neden bir iPhone’da önemli bir donanım parçası olduğunu ifade edelim.

Yakınlık sensörü neden önemlidir?

Bir yakınlık sensörü, yakındaki objelerle herhangi bir fiziksel temasa girmeden önce onları algılamaya yardımcı olur. iPhone’larda yer alan yakınlık sensörleri optik sensörlerdir.

Bir örnek vermek gerekirse, bir aramayı cevapladığınızda ve kulağınıza koyduğunuzda ekranın kapandığını görmüşsünüzdür. Bu, aramalar sırasında yanlışlıkla ekrana dokunmayı önlemek içindir. Aynı zamanda başka amaçlara da hizmet eder, ancak büyük ölçüde aramalar sırasında ekranı devre dışı bırakmak içindir.

Bu nedenle, iPhone’unuzun yakınlık sensörü çalışmıyorsa, bu kesinlikle rahatsız edici olacaktır. Düzeltmeleri öğrenmek için yazıyı okumaya devam edin.

iPhone yakınlık sensörünün çalışmaması nasıl düzeltilir?

iPhone’unuzu yeniden başlatın

Basit hataları veya aksaklıkları çözdüğü için çoğu problem için iPhone’u yeniden başlatmak genellikle ilk çözümümüzdür. Kulağa anlamsız gelebilir, fakat oldukça verimlidir. Piyasada birkaç iPhone modeli olduğundan, modelden modele yeniden başlatma süreci farklı olacaktır. Ancak güncel iPhone modellerinin yeniden başlatmak için soldaki ses düğmesine ve sağdaki kapatma düğmelerine aynı anda basılı tutun, ekranda kapat yazısı görünecektir.

iPhone’unuzun ekranını temizleyin

Yakınlık sensörü ekranın üst kısmında yer alır ve uzun süredir ekranınızı temizlemeye vaktiniz olmadıysa, bunu yapmak için harika bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Sensör çok küçük ve zamanla biriken toz, yakınlık sensörü arızasının nedenlerinden biri olabilir.

Temiz bir tercihen mikrofiber bez kullanın ve ekranı, özellikle yakınlık sensörünün bulunduğu ön kamera alanının çevresini temizleyin.

Ekran koruyucuyu ve kasayı çıkarın

Yukarıdaki yöntemler sorunu çözmezse, bir sonraki mantıklı adım ekran koruyucuyu çıkarmak olacaktır. Yaygın olmasa da ekran koruyucunun yakınlık sensörünün işlevselliğini engellemesi küçükte olsa mümkündür.

Ekranın üzerinde veya o alanın çevresinde uzanan bir telefon kılıfınız varsa, kılıfı çıkarmayı deneyin ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.

En son iOS sürümüne güncelleyin

Yazılım güncellemeleri, mevcut yapı ile ilgili sorunları çözmek ve yeni özellikler eklemek içindir. Ancak, bazen yeni özelliklerin yanında hataları da getirirler. Bir yakınlık sensörü sorunuyla karşı karşıyaysanız, bu sorunlu bir yazılım güncellemesinden kaynaklanabilir.

Apple genellikle bu sorunu hızlıca çözecektir ve bunun için bir yazılım güncellemesi almanız sağlanacaktır. iPhone’unuzu iOS’un en son kararlı yapısına güncellediğinizden emin olun.

Ekranı çatlamış bir iPhone mu kullanıyorsunuz?

Ekran koruyucu olmadan kullandığınız iPhone’un ekranı beklenmedik bir anda kırılabilir. Bu durumda, çatlamış cam, yakınlık sensörünü bozabilir ve işlevselliğini sınırlayabilir.

Ekranınız çatladığında ne yaparsınız? Ya onu değiştirirsiniz ya da o şekilde kullanmayı kabullenirsiniz. Ancak bu durumda, değiştirmeniz gereklidir. Böylece yakınlık sensörüyle ilgili karşılaştığınız sorunu çözebilir.

Apple Deste ile iletişime geçin

Peki, eğer hiçbir şey çözüm olmadıysa -ki bu çok düşük olasılkk-, geriye kalan tek seçenek Apple destek ile iletişime geçmektir. Cihazınız garanti kapsamındaysa Apple Destek sayfasına başvurun.