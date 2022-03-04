Çevrimdışı olan kayıp AirPods nasıl bulunur?

AirPods’larınız çevrimdışıysa nasıl bulacağınız düşünüyor olabilirsiniz? AirPods, kompakt form faktörü ve yüksek kaliteli bileşenleri sayesinde kablosuz kulaklık pazarında devrime neden oldu.

Bir çift AirPods’unuz varsa, kulak içinde ne kadar kompakt ve rahat olduklarını bilirsiniz, ancak AirPods’ların ne denli küçük olduğu göz önüne alındığında, kolaylıkla kaybedebilirsiniz.

Özellikle yerini hatırlamadığınız AirPods’ları bulmak zor. Bu durum özellikle şarj kutusunda değillerse veya çevrimdışıysa geçerlidir.

Bu yazımızda çevrimdışı olan kayıp AirPods’ların nasıl bulunacağını anlatacağız.

Çevrimdışı olan kayıp AirPods’lar nasıl bulunur?

İlk yöntemde çevrimdışı olan kayıp AirPods’ların nasıl bulunacağına ilişkin tüm yönergeleri ele alacağız.

Bu bölümdeki her yöntem, internet bağlantısı, AirPods’un birlikte kullanıldığı bir Apple iPhone ya da iPad, bir bilgisayar ve belirli bir uygulama veya yazılım gibi gereksinimlere sahip olmanızı gerektiriyor. İhtiyacınız olan ekipmanlar, denemeye karar verdiğiniz yönteme bağlı olacaktır.

‘Bul’ uygulamasını kullanın

AirPods’larınızı takip etmek için iPhone’unuzu kullanmak, mevcut en kolay yöntemdir. Bu yöntem için iPad’inizi de kullanabilirsiniz.

Buradaki ön koşul, AirPods’larınızı Apple cihazlarıyla eşleştirilmiş ve ürünü ilk kurulum talimatlarına göre çalıştırmış olmanızdır.

iPhone’unuzda Bul uygulamasını açın.

Bağlı cihazların bir listesini göreceksiniz, AirPods’a dokunun.

AirPods’ların çevrimdışı olduğunu belirten gri bir nokta göreceksiniz.

Şimdi, sizi AirPods’un bilinen son konumuna yönlendirecek olan navigasyonu kullanmak için araç simgesine dokunun.

Bilgisayarınızla AirPods bulmak için “Bul”y kullanma

iPhone veya iPad’lerine erişimi olmayanlar için çevrimdışı AirPods’ları bulmak için bir bilgisayar kullanmak mümkün.

Bilgisayarınızda bir web tarayıcısı açın.

icloud.com’a girin ve Apple kimliğinizi ve parolanızı kullanarak giriş yapın.

Sizden iPhone’unuza gönderilecek bir doğrulama kodu girmeniz istenebilir, kodu doğru girdiğinizden emin olun.

iCloud menüsüne girdikten sonra iPhone Bul’u bulun ve tıklayın. Sadece bir kez tıklayın ve açılmasını bekleyin. Bu birkaç saniye sürecektir.

Giriş yaptıktan sonra ekranda bir harita göreceksiniz.

Devam edin ve sayfanın üst kısmındaki “Tüm Aygıtlar”ı tıklayın ve listeden AirPods’larınızı seçin.

AirPods’u bulmak için ‘Ses Çal’ı kullanma

Bu yöntem yalnızca AirPods’larınız çevrimdışı değilse işinize yarayacaktır. Kulağınızdan düşmüş diğer tekinin yerini belirlemeye yardımcı olması için Bul uygulamasında bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Bul uygulamasını açın.

Tüm Aygıtlar’a gidin.

Listeden AirPods’ları seçin.

AirPods’larınızın konumu haritada göründüğünde, “Ses Çal” bölümüne tıklayın.

Ardından sesi seçilen kulaklıkta çalmak için “Sol” veya “Sağ”a dokunun. Sesi izleyerek kulaklığınızı bulduğunuzda, ,bu sesi durdurmak için “Durdur” düğmesine tıklayın.

Kulaklıklarınız, 22 dakikaya kadar kademeli olarak artacak olan keskin bir ses çıkarmaya başlayacak ve bu da size kulaklıkları bulmak için uzun zaman kazandıracaktır. İlk denemenizde bulamadıysanız, sesi tekrar çalabilirsiniz.

SSS – Sık Sorulan Sorular