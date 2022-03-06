iPhone rehberindeki çift kişiler nasıl silinir?

Çoğunuzun zaten bildiğinden şüphemiz yok, iOS bu kadar gelişmiş olmasına rağmen, iPhone hala birden fazla kişiyi aynı anda silmeye olanak tanımıyor. Hiç kuşkusuz bunu elimizle tek tek yapmak yorucu ve zaman alıcı olacaktır.

Yine de iPhone’da aynı anda birden fazla kişiyi silmenin birkaç yolu olduğunu biliyor muydunuz? Eğer bilmiyorsanız, bu yöntemler hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin.

iPhone’unuzdaki birden kez kaydedilmiş kişiyi silmek için Groups adlı üçüncü taraf uygulamayı kullanabilirsiniz. Groups uygulamasını yükledikten sonra ekrandaki talimatlarla ilerleyeceksiniz. Aşağıdaki adımlarla bunu anlatıyoruz:

“Groups” kullanarak iPhone’da aynı anda birden fazla kişi nasıl silinir?

iPhone’unuzda Groups uygulamasını açın ve Tüm Kişiler(All Contacts)’e dokunun.

Şimdi silmek istediğiniz kişileri belirleyin ve en üstteki Eylem Seç(Choose Action)’e dokunun.

İşleminizi onaylamak için Kişileri sil(Delete Contacts)’e dokunun.

Benzer görevi gören diğer uygulamalar, Delete Contacts+, Delete Multiple Phone Contacts, Contacts Multi Remove vb. gibi App Store’da da mevcuttur.

Üçüncü taraf bir uygulama yüklemenin yanı sıra, bir Mac veya Windows PC kullanarak iPhone’unuzdaki birden fazla kişiyi silmenin farklı yöntemleri de vardır. Şimdi bu yöntemlere birer birer bir göz atalım.

iPhone’da birden fazla kişi nasıl silinir?

Mac kullanıcıları için

Not: Mac’inizdeki ve iPhone’unuzdaki Apple Kimliği aynı olmalıdır.

Mac’inizde Kişiler uygulamasını açın ve silmek istediklerinizi seçin.

Shift tuşunu basılı tutup tıklayarak birden fazla kişi seçebilirsiniz.

Seçildikten sonra Sil düğmesine basın. İstendiğinde onaylayın.

Bir Mac’iniz yoksa ve macOS Kişiler uygulamasına erişemiyorsanız, iCloud’un web sürümünü kullanarak birden çok kişiyi nasıl sileceğinizi göstereceğiz. İşte nasıl yapılacağı.

Windows Kullanıcıları için

Chrome’u veya kullandığınız başka bir tarayıcıyı açın ve icloud.com‘a gidin. Giriş yapmak için kimlik bilgilerinizi girin. Ardından Kişiler simgesini tıklayın.

Silmek istediğiniz kişileri seçin. Klavyenizdeki Sil düğmesine basın ve istendiğinde onaylayın.

Not: Aynı işlemi Mac cihazınızı kullanarak da uygulayabilirsiniz.

iPhone’dan aynı anda birden fazla kişiyi silmenin yolları işte bu kadar kolay. Bize göre web tarayıcısı üzerinden iCloud’u kullanmanın özellikle hızlı ve verimli bir yol olduğunu düşünüyoruz.