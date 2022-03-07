Apple’ın Sidecar özelliği nedir ve nasıl kullanılır?

Mac ve iPad kullanıcıları son güncellemeler ile oldukça yakınlaştı. Örneğin Sidecar, Mac’iniz için ikincil bir ekran olarak iPad’i kullanmanın hızlı ve kolay bir yoludur. Mac’iniz için yeni bir monitör almayı düşünüyorsanız, ancak buna para harcamaya hazır değilseniz, yeterince kullanmadığınız iPad’iniz bu noktada devreye girebilir.

Sidecar ile iPad’inizi hızlı ve kolay bir şekilde Mac’inize bağlayabilir ve onu ekstra bir monitör olarak kullanabilirsiniz. Bu özelliği detaylarıyla açıklayalım:

Sidecar nasıl çalışır?

Sidecar, Mac’inizi iPad’inize bağlamak için AirPlay arayüzünü kullanıyor. Bu, iPhone’unuzun ekranını diğer Apple cihazlarıyla paylaşmanıza imkan tanıyan teknolojinin aynısıdır.

AirPlay’i kullanmak, Sidecar’ın tamamen kablosuz olarak kullanılabileceği anlamını taşıyor. Kablo ve dolayısıyla dağınıklık söz konusu değil. iPad’inizin şarjı azalıyorsa veya sadece mümkün olan en hızlı bağlantıyı istiyorsanız, iPad’inizi USB-C aracılığıyla Mac’inize bağlayabilir ve Sidecar’ı kablo arayüzüyle de kullanabilirsiniz.

Sidecar ne için kullanılır?

Hiçbir zaman çok monitörlü bir kullanıcı olmasanız bile Sidecar’ı deneyimlemek isteyebilirsiniz. Sidecar, ister iş ister oyun için olsun, geleneksel bir monitörde deneyimlediğiniz hemen hemen her şey için kullanılabilir. Sadece iPad’inizi bir standa yerleştirin ve denemeye başlayın.

Sidecar’ı bir monitörde çalışırken diğerinde günlük haberlerinizi veya sevdiğiniz videoları dinlemek için kullanabilirsiniz. Öğrenciyseniz, diğer ekranda notlarınızı görüntülerken, ana ekranda makalenizi tamamlayabilirsiniz. Bir sanatçıysanız, Mac’inizin ekranında bir fotoğraf açabilir ve ardından kendi versiyonuzu çizmek için iPad’inizi kullanabilirsiniz. Olanaklar sonsuzdur.

Sidecar size daha fazla seçenek sunuyor

Halihazırda bir Mac ve iPad’iniz varsa, Sidecar hiç para harcamadan çoklu monitör kurulumunu denemenin harika bir yöntemidir. Daima hareket halinde olan biriyseniz, Sidecar, çok monitörlü bir iş istasyonunu istediğiniz yere götürebileceğiniz bir yazılımsal desteğiniz olacaktır.