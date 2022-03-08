Instagram hesabı olmadan Instagram Hikayeleri’ni görmek

Günümüzde, birinin Instagram hesabı olmadığını duymak ilginç gelebilir. Fakat yine de, bu sosyal ağı kullanmaya direnç gösterenler Instagram hikayelerinin ne olduğunu elbette biliyorlar. Mutlaka izlemeniz istenen bir hikaye duyduysanız, muhtemelen bir Instagram hesabı oluşturmak zorunda kalmadan bu videoyu görmenin yollarını araştırmak isteyeceksiniz.

Bu rehber, Instagram hikayelerini görüntüleme hakkında bilmeniz gereken önemli noktaları açıklıyor ve hangi servislerin bir hesap oluşturmadan bunu yapmanıza yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

Hesap olmadan Instagram Hikayelerini görüntülemek için kullanılan servisler

Önem verdiğiniz birinin bir hikaye yayınladığını öğrendiniz ve en kısa sürede kontrol etmek istiyorsunuz. Fakat, bir Instagram hesabınız yok. Hikayeyi oluşturan kişi onu kimin izlediğini görebildiği için arkadaşlarınızdan yardım istemek sonuçuz kalabilir. Instagram web sitesine girmeye çalışırsanız, yalnızca zorunlu bir hesap oluşturma seçeneğini görürsünüz ve anasayfaya erişmek için herhangi bir çözümünüz olmayacaktır.

Neyse ki, Instagram hikayelerini hesap olmadan görüntülemenin birkaç yolu var. Ancak bunu yapmak için doğru üçüncü taraf yazılımları kullanmanız gerekiyor. Bu konudaki en iyilerinin bir listesini ve bunların nasıl kullanılacağına dair detaylı bir rehber hazırladık.

Insta-Stories Online

Insta-Stories Online, hikayeleri hesap olmadan görmenizi sağlayan ücretsiz ve kullanımı kolay bir araçtır. Bu servis bir web sitesidir, bu nedenle herhangi bir uygulama veya program indirmeniz gerekmiyor. Ayrıca, kullanmak için bir hesap oluşturmanız gerekmez.

Tarayıcınızı açın ve Insta-Stories Online web sitesine gidin.

“Arama çubuğuna”, merak ettiğiniz kişinin “kullanıcı adını” yazın ve “Enter” tuşuna basın veya sağdaki “büyüteç” simgesine tıklayın. Kullanıcı adlarında bulunan tire, alt çizgi, nokta veya diğer noktalama işaretlerini de varsa yazmayı unutmayın.

Profil görünürse yani gizli değilse, hikayelerine erişmek için “daire içine alınmış profil simgesine” tıklayın. Ayrıca, aradığınız kullanıcının tüm yeni hikayelerini görmek için aşağı kaydırabilir ve görmek istediğinizi seçebilirsiniz.

Kullanıcı tarafından yayınlanan diğer hikayeleri görüntülemek istiyorsanız sol veya sağ ok tuşuna basın.

Insta-Stories Online, sağ üst köşedeki “İndir” düğmesine basarak hikayeleri cihazınıza indirmenize de imkan tanıyor. Ek olarak, kullanıcı adının sağındaki kalp simgesine basarak favori profillerinizi kaydedebilirsiniz. Bu yazılım, gönderileri de görüntülemenizi ve indirmenizi sağlayabilir.

Instadp

Instagram hikayelerini görüntülemenin ve indirmenin yanı sıra Instadp, Instagram profil resimlerini, fotoğraf dizinindeki gönderileri, öne çıkanları ve videoları görüntülemenizi ve indirmenizi sağlıyor

Bu aracı kullanarak Instagram hikayelerini nasıl görüntüleyeceğinizi aşağıda anlatıyoruz:

Tarayıcınızı açın ve Instadp web sitesini ziyaret edin.

Kullanıcı adı arama çubuğuna kişinin “kullanıcı adını” yazın ve “Enter” tuşuna basın veya “büyüteç” simgesini seçin.

Arama sonucundan sonra “Devam”a basın.

Varsa, kullanıcının son 24 saat içinde yayınladığı tüm hikayeleri görmek için aşağı kaydırın. Videolardan herhangi birini kaydetmek istiyorsanız, “İndir” düğmesine basın.

Arattığınız her profil “Geçmiş”te görünecek, böylece daha sonra istediğiniz zaman sorunsuz bir şekilde erişebileceksiniz.

Instadp tüm platformlarda çalışıyor ve tamamen ücretsizdir.

StoriesIG

StoriesIG, Instagram hikayelerini görüntülemek ve indirmek için başka bir basit ve ücretsiz web sitesidir. Sahip olduğunuz işletim sistemi ne olursa olsun hem bilgisayarınızda hem de mobil cihazlarda kullanabilirsiniz.

Kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Arama çubuğuna profilin “kullanıcı adını” yazın ve “Enter” tuşuna basın veya sağdaki çift oklu simgeye tıklayın. Kullanıcı adındaki özel karakterleri de varsa eğer yazın.

Kullanıcı adının altında görüntülenen güncel hikayelerin sayısını göreceksiniz. Görünüyorsa, görüntülemek için aşağı kaydırın. Bunları cihazınıza kaydetmek için “İndir”i seçin.

Bu araç, Instagram Öne Çıkanlar’ı da görüntülemenizi ve indirmenizi sağlıyor. Bir kullanıcı adı aradıktan sonra “Öne Çıkanlar”ı işaretlemeniz yeterlidir.

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