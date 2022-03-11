Instagram’daki tüm fotoğraflarınızı nasıl indirirsiniz?

Instagram’da her gün milyonlarca fotoğraf paylaşılıyor. Belki bir tatil sayfasını takip ediyorsunuz ve PC’nizde bir seyahat odaklı albümü yapmak için fotoğraflarını indirmek istiyor veya Instagram’da paylaştığınız tüm fotoğrafların bir kopyasını saklamak istiyorsunuz.

Eğer akışınızda görünen belirli bir Instagram fotoğrafını indirmeyi denediyseniz, bunun bir seçenek olarak sunulmadığını fark etmişsinizdir. Bunun nedeni telif hakkı korumasıdır. Ancak çoğu insan fotoğrafları yalnızca kişisel kullanım için indirmek isteyecektir. Örneğin bilgisayarınızda yeni bir proje için faydalı olabilecek tüm görüntüleri kaydettiğiniz bir klasör vardır. Ya da ilgi çekici takı ve mücevher fikirlerini tek bir yerde tutmayı seviyorsunuz.

Yalnızca web tarayıcınızı kullanarak ya da üçüncü taraf uygulamalardan destek alarak Instagram fotoğraflarını indirmenin birkaç farklı yolu vardır. Bu rehber, Instagram’daki tüm (veya tekli veya çoklu) fotoğrafları PC’nize, Mac’inize, Android’inize veya iPhone’unuza nasıl indireceğiniz konusunda ayrıntılı adımlar sağlıyor.

Instagram fotoğraflarınızı tarayıcı üzerinden nasıl indirirsiniz?

Örneğin Instagram hesabınızı silmek istiyorsunuz ama önce paylaştığınız fotoğrafları kaydetmeye ihtiyacınız var. Bunu yapmanın oldukça basit bir yolu var. Aşağıdaki adımlar, şimdiye kadar paylaştığınız tüm Instagram fotoğraflarını, hikayelerini veya videolarını nasıl kaydedeceğinizi gösterecektir.

Bilgisayarınızdan Instagram hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst menüden avatarınıza tıklayın ve Ayarlar’a gidin. Yani küçük dişli simgesine tıklayın.

Menünün sol tarafında bir Gizlilik ve Güvenlik sekmesi göreceksiniz. Üstüne tıklanyı.

Veri İndirme bölümüne ulaşana kadar sayfanın sonuna inin.

İndirme Talep Et’e tıklayın.

Fotoğraflarınızın gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.

Sonraki adıma geçin. Bu noktada hata mesajı olmadan devam etmek için tarayıcınızda çerezleri etkinleştirmiş olmanız gerekir. Ayrıca, özel modda dolaşmadığınızdan emin olun.

Şifrenizi yazın ve İndirme Talep Et’e tıklayın.

Instagram, isteğiniz dosyaları birleştirmeyi bitirdiğinde size e-posta gönderecektir. Bu genellikle sadece birkaç dakika sürer.

Alternatif yöntem

Instagram sayfanızdan veya başka bir Instagram sayfasından belirli fotoğrafları indirmek için şu adımları uygulamanız yeterlidir:

Tüm fotoğrafları indirmek istediğiniz Instagram sayfasını açın. Paylaşılan tüm fotoğrafların yüklenmesi için sayfanın sonuna doğru aşağı kaydırın.

Beyaz boş alanda sağ tıklayın ve Farklı kaydet’i seçin.

Bağlantıyı “Web Sayfası, Tamamı” türü olarak kaydetmeyi seçin ve ardından Kaydet düğmesine basın.

Bu işlem fotoğraflar ve bir HTML dosyası dahil olmak üzere verilen Instagram sayfasının içeriğini indirecektir. HTML dosyasını indirme klasöründen silmeniz yeterlidir; yalnızca fotoğraflara ihtiyacınız var.

Instagram’daki fotoğrafları telefonla nasıl indirirsiniz?

Instagram sayfanızdaki tüm fotoğrafları bir Android cihaza indirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir. Hikayeler ve videolar da dahil olmak üzere verilerinizi almak için daha önce önerdiğimiz adınların aynısını uygulayacaksınız.

Android cihazınızda Instagram’ı başlatın.

Sayfa ayarlarınıza gidin. Ekranınızın sağ üst köşesindeki üç yatay çizgiye tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ardından, yan menünün sağ alt kısmında bir Ayarlar düğmesi göreceksiniz.

Menüden Güvenlik üzerine dokunun.

Veri ve geçmiş bölümüne gidin ve Veri İndirme üzerine dokunun.

Henüz yazmadıysanız e-posta adresinizi girin ve İndirme Talep Et’e dokunun.

Şifrenizi girin ve İleri’ye tıklayın.

Sonlandırmak için Bitti’ye dokunun.

Birkaç dakika içinde (veya bazen saatler – ne kadar veriye sahip olduğunuza bağlı olarak), tüm Instagram fotoğraflarınızı, hikayelerinizi ve hatta videolarınızı içeren bir e-posta alacaksınız.