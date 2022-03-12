11 adet gizli Google oyunu

Google’ın gizli oyunlar ve Paskalya yumurtaları kataloğu, Google Arama’dan Asistan’a ve Google Android işletim sistemine kadar tüm platformlarına dağılmış durumda. Bu dosyada Google’ın en iyi gizli oyunlarını bulabileceğiniz adresler yer alıyor.

Quick, Draw!

Robotik olarak seslendirilmiş bir yapay zeka I ile bir çeşit Pictionary tipi oyun oynamanın oldukça distopik bir tarafı var. Ancak bu durum elbette onu daha az büyüleyici yapmıyor. Quick Draw‘da Google, arı, kar tanesi veya hokey diski gibi belirli bir nesnenin şeklini çizmeniz için size 20 saniye verir ve siz çizerken yapay zeka ne çizdiğinizi tahmin etmeyi sürdürür.

Google’ın her seferinde çözmeyi başarmasından oldukça etkilendim, aklımın bir köşesinde oyun hileli olsa da, tabii ki Google cevapları zaten biliyor. Yine de, biraz zaman harcamanın eğlenceli bir yolu!

Soccer (Google Doodle Arşivi)

Hiçbir futbol oyunu bu 2012’ye kadar uzanan Doodle’dan daha rahat olamaz. Bir yapay zeka şut atarken bir kaleciyi kontrol etmeniz gerekiyor. Yani sadece hedefin yönünü göstereceksiniz. Fareyi kullanarak kalede sola ve sağa hareket edin, ardından bu şutları karşılamak için tıklayın.

Size atılcak şut sayısının bir sonu yok, bu nedenle, footy’den ilham alan bu eğlenceli boş zaman geçirme oyununu saniyelerden saatlere kadar (daha gerçekçi olursak dakikalar) herhangi bir yerde oynayabilirsiniz.

Champion Island Games (Google Doodle Arşivi)

İlk olarak 24 Ağustos 2021’de Google Doodle olarak piyasaya sürülen Champion Island Games, bugüne kadarki en derinlikli gizli Google Arama oyunlarının başında gelmektedir. Bir adanın etrafında dolanırken, güçlü rakiplerle karşı karşıya gelirken ve her türlü garip yan görevi gerçekleştirirken, Pokemon tarzında eski bir RPG’nin oldukça kaliteli bir şeklini oynadığınızı göreceksiniz.

Giriş sinematiği oldukça sıra dışı ve güzel! Bu Doodle, ilk olarak 2020’deki Tokyo Olimpiyatları için başlatılmıştı, ancak Paralimpiklerin başlangıcında, keşfedilecek ekstra yan görevler ve gizli şeylerle yeniden yayınlandı.

Atari Breakout

Belli bir süre için, en kaliteli Google Doodle oyunlarından biri sonsuza kadar kaybolmuş gibiydi. Ancak yine de bu Atari klasiğini oynayabileceğinizi farkettikten sonra listeye dahil ettik.

Breakout daha önce sadece Google Görseller sayfasına yazılarak oynanıyordu, ancak bu artık mümkün değil. Bunun yerine, bu siteye gidebilir ve hemen oyuna başlayabilirsiniz.

Tic-Tac-Toe

Eski ama iyi bir tür olan Tic Tac Toe’nun kelimenin tam anlamıyla binlerce yıldır var olduğu düşünülüyor. Oynamak için arama motoruna basitçe “tic tac toe” yazmanız yeterli.

Elbette, bu oyunda sadece çok fazla olasılık var ve ne kazanabileceğiniz ne de kaybedebileceğiniz bir noktaya ulaşmak o kadar da zor değil. Ancak biraz zaman kaybetmek istiyorsanız tam olarak size göre.

Stadia Pro Free Trial (Chrome)

Bu biraz teknik bir konu, ancak Google’ın bulut oyun platformunun iki aylık denemek için oldukça iyi bir neden. Güçlü bir İnternet bağlantınız olması koşuluyla, doğrudan tarayıcınızdan Destiny 2, Metro Exodus ve Serious Sam Collection dahil olmak üzere oyunları ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Dilerseniz ek oyunlar da satın alabilirsiniz, ancak bunları oynamak için bir abonelik ödemeye razı olmanız gerekecek.

Açık olmak gerekirse, bu oyunları oynamak için güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız yok çünkü oyunlar Google sunucuları tarafından destekleniyor ve size HD kalitesinde akış sağlıyor. Daha sonra bunları doğrudan tarayıcınız veya bir telefon uygulaması aracılığıyla oynayabilirsiniz, bu da oldukça etkileyici!

Deneme süresi genellikle bir ile iki ay arasında değişiyor. Stadia.com‘da Google hesabınızı kullanarak kaydolun.

Google Assistant Games (Android)

Google’ın Android’deki Yapay Zeka asistanının en iyi gizli kalmış yönlerinden biri, doğru soruyu sorarsanız sizi gerçek bir oyun kataloğuna yönlendirebilmesidir. Bunu yapmak için Google Asistan’ı açın (OK, Google), ardından sizi dinlerken “Oyun oyna” deyin.

Bunu yaptıktan sonra, test formatları da dahil olmak üzere oynamak için oldukça büyük bir oyun listesinden tercih yapabileceksiniz; örneğin kelime oyunları; ve taş, kağıt, makas gibi.

Basketball Game (Google Doodle Archive)

Uzun bir süredir Google kullanıyorsanız (ve kabul edelim, çoğumuz öyleyiz), o zaman 2012 yılından bu küçük gizli mücevheri hatırlayabilirsiniz. Bu basit basketbol oyunu 2012 Yaz Oyunlarını kutlamak için piyasaya sürüldü ve çeşitli noktalardan basketler atmayı içeriyor.

Atışınızın gücünü artırmak için fare düğmesini basılı tutmanız gerekiyor – bu, topu çemberden sokmak için o doğru noktayı bulmakla ilgili. Mümkün olduğu kadar çok puan kazanmak için sınırlı bir süreniz var ve oyun ilerledikçe daha uzağa atmanız gerekiyor.

Magic Cat Academy (Google Doodle Archive)

Bizi Halloween 2016’ya götüren, sayısız bir hayalet sürüsünü savuşturabilecek büyü yapabilen bir kedi hakkında, tamamen elle çizilmiş eğlenceli Google oyunudur. Magic Cat Academy, hayaletlerin kafalarının üzerindeki işaretlere karşılık gelen çizgiler çizerek onları kovmak üstüne kurulu bir oyundur.

Aksiyon çok hızlı bir şekilde başlıyor ve çok zaman geçmeden amansız bir hayaletimsi yıkım ekibiyle karşılaşacaksınız. Toplamda beş seviye var ve ayrıca canınızı yenilemek için ekranın üst köşesindeki kalbi sürüklemeniz yeterli.

Text Adventure (Google Chrome)

Grafikler ve kullanıcı arayüzleri gibi kolaylıklardan önceki dönemlerde oyunların nasıl olduğu hakkında bir fikir edinmek için 70’lerin sonlarına ışınlanmak ister misiniz? Tam olarak Google Chrome tarayıcınızda keşfedilmeyi bekleyen ilginç küçük bir metin tabanlı bir macera var.

Bu iyi gizlenmiş Google Chrome oyununa erişmek için Chrome’da Google’ı açın, ardından arama kutusuna “text adventure” yazın.

Ardından Ctrl + Shift + I tuşlarına basın, ardından açılan Konsola “yes” yazın.

Text Adventure daha sonra başlayacak. Her harika metin oyununda olduğu gibi, aksiyonu ortaya çıkaran ve sizi oyun dünyasında ilerleten komutları yazarak oynayın.

Great Ghoul Duel (Google Doodle Archive)

Google’ın sonsuz hileler arşivinde birçok oyun var, ancak şimdiye kadar hiçbiri tam bir çevrimiçi çok oyuncu deneyimine sahip değildi. Great Ghoul Duel, siz ve takım arkadaşlarınız karanlık bir kütüphane, mezarlık ve diğer ürkütücü yerlerde dolanırken, üssünüze geri dönmek için küçük alevler toplarken, yerinde duramayan bir Pacman’ın havasına sahiptir. En çok alevi olan takım kazanır!

Ekstra etkileyici olan şu ki, alevleri topladığınızda, arkanızda bir kuyruk oluştururlar, bu kuyruk daha sonra rakip takımın içine süzülüp onları çalabilir ve kendi üslerine doğru götürülebilir.

Artık Google ana sayfasında değil elbette ama Google Doodle arşivinde oynatabilirsiniz.