iPhone için fotoğraftan arkaplan temizleme uygulamaları

Mükemmel görsellerin istenmeyen arka planlar nedeniyle mahvedilmesi oldukça yaygın bir durum. Zaten fotoğrafı çekerken arkadaki nesneyi fark etmemiş olma ihtimaliniz yüksek. Fakat iPhone için arka plan silme uygulamaları istenmeyen arka plan görüntülerinden kurtulmanıza yardımcı olabilir.

iPhone’daki arka plan silme uygulamaları, nesneyi arka plandan ayırmanıza yardımcı olur. İPhone’daki portre modu tartışmasız en iyi seçenek olsa da, bazen arka planı bulanıklaştırmak yeterli olmuyor. Bu yazıda bir fotoğraftan arka planı kaldırmak için tasarlanmış en iyi uygulamalardan bazılarına göz atalım.

Magic Eraser Background Editor

Magic Eraser Background Editor, etkileyici birkaç özellik sunuyor. Her zamanki standart olarak Sil, Geri Al, Ters Çevir ve Kırmızı Göz özellikleri geliyor. Bize göre bu uygulamanın en büyük çekim noktası Magic Wand özelliği. Arka planı silmek için bir hedef alan seçmenizi sağlayarak, oldukça iyi bir iş çıkarıyor.

Otomatik arka plan alanı kaldırma aracı sayesinde arka planı kaldırmak çok kolay ve hızlıdır. Üçgen ve kare şeklindeki fırçalar, gölge araçları ve daha fazla desen arka planı gibi bazı özellikler premium sürümde yer almaktadır.

Fiyat: Ücretsiz (Abonelik 9,99 dolardan başlar)

Background Eraser: superimpose

Background Eraser, en iyi arka plan temizleme araçlarından biridir. Yalnızca arka planı kaldırmanıza imkan sağlamakla kalmaz, aynı zamanda fotoğraflara yenilerini de ekler. Ayrıca kırpma, kontrast, doygunluk, pozlama ve daha fazlasını içeren harika bir görüntü düzenleme araçları setine de sahip olursunuz.

Background Eraser’in birkaç ilginç özelliğiyle tanışmanızı öneririz. Bir fotoğraf yükleyin ve Remove menüsünü açın. Ardından, arka planın bazı kısımlarını kaldırmak için Erase seçeneğini kullanın. Ancak, tam doğruluk olmadığı için nesnelerin kenarlarını silmek için kullanmaktan kaçının. Back düğmesi hataları düzeltmeye yardımcı olacaktır.

Son olarak, nesnenin etrafındaki kenarları silmek için Ofset seçeneğini kullanın. Nesnenin diğer kısımlarını da silebileceğiniz için dikkatli olun. İşlem bittiğinde, yeni arka plan görselleri kullanabilirsiniz.

Fiyat: Ücretsiz (Abonelik 9,99 dolardan başlar) İndirmek

Pages

Kulağa ilginç gelse de, Pages uygulaması bir fotoğraftan arka planı temizlemenize izin verir. En önemlisi, tamamen ücretsiz ve sinir bozucu reklamlarla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

Pages uygulamasını açın ve bir ortam ekleyin. + simgesine dokunun → Fotoğraf veya Video’yu seçin → fotoğrafınızı seçin. Şimdi, üstteki boya fırçası simgesine dokunun.

Açılır menüden Instant Alpha’ya basın. Şimdi, parmaklarınızı kaldırmadan, arka planı silmek için aracı fotoğraf boyunca sürükleyin. Ortaya çıkan kusursuz olmasa da tatmin edici olacaktır. Görüntüleri doğrudan telefonunuza kaydedebilirsiniz. Stil şablonlarının yardımıyla çok ihtiyaç duyulan bazı yetenekleri de ekleyebilirsiniz.

Apowersoft: Background Eraser

Apowersoft, yalnızca nesnelerin arka planını değil, aynı zamanda insan portrelerinin de arka planını da otomatik olarak algılayıp silme konusunda inanılmaz beceriklidir. Kesim doğruluğu son derece yüksektir (saç tellerini bile güzel bir şekilde ayırt ediyor). Bir hata fark ederseniz, görüntüyü manuel olarak siz düzenleyebilirsiniz.

İşlem o kadar basit ki, bir amatör bile kullanma konusunda herhangi bir sorun yaşamaz. Ayrıca birden fazla resim ekleyebilir ve eklenen resimlerin arka plan rengini seçebilirsiniz.

Ayrıca yaşadığınıza ülkenin standartlarına göre farklı boyutlarda vesikalık görüntü oluşturabilirsiniz. Bir diğer benzersiz özellik ise, bulanık görüntüleri netleştiren “Bulanık Portre Temizleyici”dir.

Bununla birlikte, tek eksisi abonelik planına ihtiyacınız duyacak olmanız. Uygulama ücretsiz olarak indirilebilse de, ücretli planı satın almadan görüntüyü kaydetmeniz mümkün değil. Bu nedenle, yaptığınız iş çok fazla arka plan silme içeriyorsa, uygulama paranızın karşılığını verir.

Fiyat: Abonelik 3,99 ABD dolarından başlar

Adobe Spark Post

Adobe, Spark Post’u sosyal medyayı düşünerek bizlere sundu. Fotoğraf düzenleyici uygulaması, bazı ilginç düzenleme özelliklerini ve aralarından seçim yapabileceğiniz tonlarca animasyonu size sunuyor. Spark Post’taki arka plan kaldırma özelliği şu anda beta sürümünde olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir.

Tek yapmanız gereken, görüntüden arka planı silmek için aşağıdaki basit adımları izlemek.

+ düğmesine dokunun ve Fotoğraf Kitaplığından görüntüyü seçin. Ardından, görüntüye okunun ve Düzenle seçeneğinden Arka Planı Geri Yükle’yi seçin. Uygulamanın büyüsünü gerçekleştirmesi ve arka planı otomatik olarak görüntüden kaldırması birkaç saniye sürecektir.

En harika yanı, otomatik arka plan kaldırma işleminin tamamen otomatik olmasıdır!

Fiyat: Ücretsiz (Abonelik aylık 9,99 ABD dolarından başlar).

Canva

Canva’nın popülaritesi, basit arayüzü ve şablon tabanlı düzenleme özellikleri sayesinde çok yüksek. Pek çok kişinin bilmediği şey ise Canva’nın sağlam bir arka plan görüntüsü kaldırma aracını sunmasıdır.

Ancak bu araç ücretli sürümde mevcuttur. Yani Canva for Enterprise, Canva for Education ve Canva for Nonprofits kullanıcısı olmalısınız. Bir görüntüden arka planı kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Düzenlemek istediğiniz görüntüye dokunun

Düzenleyici araç çubuğuna gidin ve Efektler’i seçin.

Düzenleme menüsünden BG Remover’ı seçin.

Uygulama çalışmaya başlayacak ve görüntüyü işledikten sonra arka plan otomatik olarak kaldıracaktır.

Fiyat: Ücretsiz (Abonelik aylık 12,99 ABD dolarından başlar)

Removal.ai

Bir uygulama indirmek istemiyorsanız, çevrimiçi arka plan temizleme araçları en iyi seçenektir. Birkaç seçenek var ama sonunda Removal.ai en iyisi olabilir.

Araç, iPhone’unuzdaki herhangi bir görüntü için şeffaf bir arka plan oluşturmanıza olanak tanıyor. Tüm süreç hızlıdır ve yaklaşık 5 saniye içinde temiz, şeffaf bir görüntü elde edersiniz. Removal.ai, görüntüleri silmenizi ve geri yüklemenizi sağlar. Ayrıca, metin, görüntü yeniden boyutlandırma, arka plan rengi seçenekleri ve bulanıklık gibi temel düzenleme seçeneklerine de sahipsiniz.

Sonuçları yalnızca ücretsiz sürümde önizleyebilirsiniz.

Fiyat: Ücretsiz (Abonelik 5,99 dolardan başlar).

