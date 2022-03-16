iPhone ve Android: Gmail’de süresi dolan e-posta nasıl gönderilir?

Kaybolan mesajları gönderme özelliği WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger ve benzeri tüm mesajlaşma uygulamalarında yer alıyor. Artık Google’ın Gmail servisinde de süresi dolan e-postalar gönderebiliyoruz. İsminden de anlaşılacağı gibi bu, Gmail hesabınızdan belirli bir süre sonra erişilemez hale gelen e-postalar göndermenize olanak tanıyor.

Gizli bir e-posta üzerinden iletişim kurmak istiyorsanız bu çok faydalı olabilir. İlk olarak Gmail’de süresi dolan e-postalar göndermek için Gizli mod’u etkinleştirmeniz gerekli. İlk olarak Gizli mod’un ne olduğunu ve kaybolan e-postalar göndermek için nasıl etkinleştirebileceğinizi anlatalım.

Gmail’de Gizli mod nedir?

Google’ın Gizli modu, e-posta gönderirken ek bir gizlilik seçeneği getirir. Etkinleştirildiğinde, süresi dolan e-postalar için zaman aralıkları belirleyebilir, parola korumalı e-postalar gönderebilir ve kullanıcıların gönderdiğiniz e-postayı iletmesini, indirmesini veya yazdırmasını kısıtlayabilirsiniz.

Gizli mod ile Gmail, kullanıcılara e-postalar üzerinde çok daha fazla kontrol sunmaya çalıştığını iddia ediyor. Şimdi, yeni gizlilik modunu keşfetmek için nereden başlayacağınızı anlatan aşağıdaki kısa kılavuza göz atalım.

iPhone, iPad ve Android’de süresi dolan e-posta göndermek

Cihazınızda Gmail uygulamasını açın.

Gizli modunu etkinleştirmek istediğiniz posta kutusunu seçin.

Sağ alttaki Oluştur butonuna dokunun.

Alıcının e-posta adresini, konuyu ve mesajı ilgili alanlara yazın.

Ardından, sağ üstteki üç noktalı yere dokunun.

Gizli modu seçin → Gizli modu etkinleştirin.

Geçerlilik sonu ayarla altındaki açılır menüye dokunun ve istediğiniz süreyi seçin.

Sağ üstteki onay işaretine dokunun.

Gönder düğmesine basın ve gönderilen e-postanın süresi, ayarlanan zaman aralığından sonra son bulacaktır.

iPhone, iPad ve Android’de e-postalara şifre nasıl eklenir?

Gmail’in gizli modu, ek bir gizlilik katmanı için e-postalara şifre ekleme seçeneği de sunar. Aşağıdaki adımları izleyerek şifre korumalı e-postalar gönderebilirsiniz:

Yukarıda belirtilen 1 ila 5 arasındaki adımları tekrarlayın.

“Şifre kodu gerektir” altında Standart’a dokunun.

Seçenekler arasından SMS şifre kodu’nu seçin.

Alıcı, e-postayı açabilmek için kısa mesaj yoluyla bir şifre alacaktır. Bu nedenle, alıcının doğru olduğundan emin olduğunuz cep telefonu numarasını girin.

Not: Kullanıcının e-postayı şifre girmeden açmasını istiyorsanız Standart’ı seçebilirsiniz.

Gizli modu etkinleştirip gerekli seçenekleri ayarladıktan sonra, mail ekranının altında e-postanın son kullanma tarihini gösteren bir bildirim göreceksiniz. Bildirimde “İçeriğin süresi [seçilen zaman aralığında] dolacak… Alıcılara bu e-postayı yönlendirme, kopyalama, yazdırma veya indirme seçeneği sunulmaz.”

Son kullanma tarihinden önce bir e-postaya erişimi kaldırın

Google ayrıca, son kullanma tarihinden önce bir e-postaya erişim iznini kaldırma seçeneği de sunar. Belirli bir sona erme tarihi olan bir e-posta gönderdiyseniz ve alıcının sona erme tarihinden önce e-postaya erişimini sonlandırmak istiyorsanız, bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

Cihazınızda Gmail uygulamasını başlatın ve Gönderilenler’e gidin.

Erişimini sonlandırmak istediğiniz e-postayı açın ve posta gövdesinin altındaki Erişim iznini kaldır’a dokunun.

Gizli postaya nasıl erişilir ve bilinmesi gerekenler

Artık iPhone, iPad ve Android’de gizli posta göndermeyi öğrendiğimize göre, süresi dolan bir e-postanın alıcı tarafındaysanız yapmanız gerekenler burada.

Gizli mod kullanılarak gönderilen bir e-postayı, gönderen erişimi kaldırana veya son kullanma tarihine kadar okuyabilirsiniz.

Ayrıca, Gizli modda gönderilen e-postadaki adresi veya ekini kopyalayamaz, indiremez, yazdıramaz ve yönlendiremezsiniz.

Gönderici, SMS şifre seçeneğini etkinleştirmişse, e-postaya erişmek için cep telefonu numaranıza kısa mesaj yoluyla gelen şifreyi girmeniz şart.

Gizli mod kullanılarak gönderilen postalara erişmek için Gmail kullanmıyorsanız, özel bir bağlantı alacaksınız. Bağlantıyı açın; yeni bir sayfa açılacaktır → Şifre gönder seçeneğine dokunun → e-postaya erişmek için şifreyi girin.

Süresi dolan bir e-postaya erişemiyorsanız, iki senaryo olabilir.

“E-postanın süresi doldu” mesajı alıyorsunuz

Gmail’in Gizli modunu kullanarak gönderilen bir e-postaya erişemiyorsanız ve ‘E-postanın süresi doldu’ mesajıyla karşı karşıyaysanız, bu, gönderenin, son kullanım tarihinden önce erişimi kaldırmış olabileceği anlamına geliyor.

Böyle bir durumda, e-postayı tekrar göndermek için gönderen ile iletişim kurmalısınız.

SMS şifresini almıyorsunuz

Süresi dolan bir e-postaya erişirken şifre almak için cep telefonu numaranızı girdikten sonra ‘Verilen numara desteklenmeyen bir ülkeye aittir’ gibi bir mesaj alıyorsanız, bu özellik bölgenizde desteklenmiyor demektir.

SMS şifre özelliği, yalnızca alıcının cep telefonu numarasının şu bölgelere ait olması durumunda kullanılabilir:

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Avrupa

Avustralya

Asya: Hindistan, Kore ve Japonya

Gizli bir e-postayı hâlâ açamıyorsanız, hesaplar arasında geçiş yapmayı deneyebilirsiniz. E-postanın gönderildiği aynı Google hesabına giriş yapıp yapmadığınızı kontrol edin.