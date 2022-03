WhatsApp en iyi etiket uygulamaları

WhatsApp halen popüler ve bu yazıda WhatsApp etiket uygulamalarını konu ediniyoruz. Bazı durumlarda WhatsApp’ta yazı yazmak zor gelebiliyor veya vermek istediğimiz cevaba karşılık gelen çok iyi bir ifade veya etiket elimizin altında bulunabiliyor. Ancak daha geniş kapsamda etiketlerden bahsedebilmek için ek uygulamalar yükleyerek WhatsApp’a yeni etiketler kazandırma yoluna gitmeniz gerek. WhatsApp etiket kullanımı çoğu konuda daha dikkat çekici mesajlar göndermenizi sağlayabilir veya unutulmaz mesajlara imza atmanızı kolaylaştırabilir.

İnternet ortamında karşınıza çıkabilecek birçok WhatsApp etiket paketleri günün sonunda abonelik isteyerek işi para kazanmaya kadar götürüyor. Bizler bu yazıda WhatsApp en iyi etiket uygulamalarını araştırdık ve sizler için sıraladık. Kötü olan hiçbir uygulamaya burada yer vermiyoruz. WhatsApp’ta artık etiket kullanımı bir kabus olmaktan çıkacak.

WhatsApp etiket paketi yükleme

WhatsApp etiket paketi yükleme zor bir işlem değildir. Ayrıca güvensiz de değildir yeter ki güvenilir kaynaklardan bir etiket paketi indirin. Google Play bu noktada elbette en güvenilir seçenek. WhatsApp’ın kendi içerisinden de bazı etiket paketlerini edinebilirsiniz. Bunun için WhatsApp’ta bir mesaj yazma ekranı açın ve ardından ifade seçilen yerde sağ üst köşedeki + simgesine dokunun.

Devamında yapmanız gereken seçimi yaparak yeşil indirme simgesine dokunmak. WhatsApp’a kendi içinden etiket paketi yüklemek işte bu kadar kolay. Sırada da WhatsApp için etiket paketi uygulamaları var.

Stickers For WhatsApp – WAStickerapps

Bu uygulama oldukça fazla seçenek sunuyor ve komedi anlamında çok çeşitliliğe sahip. Eski komedyenler, devlet insanları ve daha birçok önemli kişiyi buradan bulabilir ve etiketlerini ekleyebilirsiniz. Uygulama sürekli olarak geliştirildiği için her yeni girişinizde yeni WhatsApp etiket paketleri görebilirsiniz; şaşırmayın. Fortnite, PUBG ve hatta Clash of Clans’a yönelik seçenekler de oyunseverler açısından artı bir nokta.

Squid Game Sticker Pack

Squid Game oldukça popüler ve herkes konuşuyor diyebiliriz. Bu uygulama sayesinde Squid Game’e ait WhatsApp etiketlerine sahip olabilirsiniz. Emin olun herkes bu etiketleri nereden bulduğunuzu öğrenmek isteyecek. WhatsApp için Squid Game etiketi sunan birçok uygulama var ancak bu uygulama bulabildiğimiz en geniş arşive sahip. İndirdikten sonra Sticker Maker’a da ihtiyacınız olacak ve bunun için de yazımızı okumaya devam edin.

r/WhatsAppStickers

İnternetteki en büyük WhatsApp etiket arşivi ile tanışmaya hazırlanın. Burada WhatsApp grupları arasında paylaşılan ve daha önce asla görmediğiniz birçok çıkartmayı bulabileceğinize emin olabilirsiniz. Burada aslında bir gruba katlım gerçekleştiriyorsunuz ve paylaşılan çıkartma paketlerini bu grup üzerinden indirmeniz yeterli oluyor. İndirilen WhatsApp etiket paketleri artık WhatsApp içerisinde kullanılabilir durumda olacaktır.

Egg and Chup

Bu etiket paketinde üzgün bir yumurta görünümlü balerin var ve aslında mantıksal olarak ifadelerin daha belirgin şekilde karşı tarafa gönderilmesini sağlamak için düşünülmüş. Animasyon yönünden oldukça ilgi çekici ve duyguları özellikle romantik çiftler için son derece iyi bir şekilde aktarıyorlar. Bazı ne olduğu belli olmayan yani gizemli ifadeler de var ancak onları yorumlamayı da sizlere bırakıyoruz.

Betakkuma 2

Tahmin edebileceğiniz gibi bu da Japon’lardan çıkma bir etiket paketi. Adından bile anlayabilirsiniz. Japonlar böyle şirin şeyleri pek seviyorlar. Elle çizilmiş bu etiketler ayı sevenler için harika. Betakkuma’nın rağbet görmesi sanatçıyı bir de devam filmi yapmaya teşvik etti ve burada kimileri de bize saçma gelebilecek birçok etiket yerini almış durumda. Ayıya ait bazı garip hareketler de var bu yüzden gönderim yaparken biraz seçici olmak da faydanıza.

Wemoji

Wemoji aslında yalnızca bir etiket paketi değil. Fakat en kullanışlı özelliği kendi çıkartmalarınızı yapmanıza imkan tanıması. Yüzleri iyi bir şekilde hatlarını tespit ederek kırpabilen iyi bir araca sahip. Ek olarak etiketler için birçok farklı yazı tipini kullanabilme şansınız bulunuyor. Dahası kategorilendirme yapabilir ve oluşturulmuş etiketleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Fotoğrafları kullanmak zorunda değilsiniz. Elinizdeki bir ekran görüntüsü ile de düzenleme yapmaya başlayabilirsiniz. Kırpın ve etiket haline getirin. Wemoji bu yönden oldukça pratik.

Sticker.ly

En iyi uygulamalardan biriyle karşınızdayız. İnternette bu uygulamayı kullanan oldukça fazla kişi mevcut. Belki de en popüleri. Bu nedenle çıkartmaları belki de biraz sıradan bulabilirsiniz. Bu uygulamada da fotoğrafların ana hatlarını algılayabilen ve kesebilen bir görüntü işleme modülü kullanılıyor. Otomatik kesim yaparak kendi etiketlerinizi kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. WhatsApp durumu için etiketler, ifadeler, metinler ve çok daha fazlası bol miktarda seçenek ile Sticker.ly’de mevcut.

10 Sticker Packs for WhatsApp

Bu WhatsApp etiket uygulamasını da çocuklar için tavsiye ediyoruz. Çizgi film karakterleri, benzerleri ve çok daha fazlası mevcut. Dilerseniz tavşan, kuş, kedi, köpekbalığı, penguen veya unicorn gibi seçenekleri kullanabilirsiniz. Hepsini çocuklar çok seviyor. Telegram için geliştirilen bir uygulama olduğu için “Add to WhatsApp” seçeneğini kullanarak WhatsApp etiket kitaplığına ekleme yapmanız gerekiyor.

Sticker Maker

Oldukça başarılı bir WhatsApp etiket yapma aracı ile birlikteyiz. Çekimleriniz, ekran görüntüleriniz veya yeni çekeceğiniz fotoğraflar çok kolay bir şekilde etiket haline gelebiliyor. Etiket oluştururken oval veya kare şeklinde bir şablon belirleme şansınız var. Fakat WhatsApp’a ekleme yapabilmek için en az üç etiket yapmış olmanız gerekiyor. Paket başına 30 çıkartma yüklenebiliyor ve daha fazla çıkartma yüklemek istediğinizde de istemediğiniz bazılarını silmek şart.

New Stickers for Chatting

Değinmeden geçemeyeceğimiz bir diğer uygulama da New Stickers for Chatting. Uygulamada arayacağınız her şeyi bulabilirsiniz desek hata etmemiş oluruz. TV şovları, yılbaşı, hayvanlar, mem’ler, oyunlar, ünlüler ve futbol aklınıza gelen gelmeyen her şey var. Varsayılan olarak WhatsApp etiketleri kare olarak oluşturuluyor ve “Daha fazlasını gör” dediğinizde indirerek WhatsApp’a ekleme yapabilirsiniz.

