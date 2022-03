iPhone ve iPad için en iyi korku oyunları / 2022

Heyecan patlaması yaşamak istediğinizde genellikle en sevdiğiniz veya en popüler korku filmlerini seyretmek istersiniz. Ancak filmler, korku oyunlarının sağladığı gibi o anki aksiyona dahil olmanıza izin vermiyor. Oysa aktif bir katılımcı olduğunuzda korkuları çok daha iyi deneyimler ve hissedersiniz.

Bu nedenle, tüm korku oyunu sevenler için iPhone ve iPad için en iyi korku oyunlarının bir listesini yaptık.

Five Nights at Freddy’s AR

Five Nights at Freddy’s, 2014 yılında bir video oyunu serisi olarak başladı. O yıllardan beri konsollar için çeşitli versiyonları tasarlandı. Oyun artık mobil oyun sahnesinde de yer alıyor.

Oyun zaten yeterince korkunç değilmiş gibi, şimdi Artırılmış Gerçeklik (AR) ile birlikte geliyor. Bu, oyunun yaşadığımız ve o an gördüğümüz çevreye sanal bir katman eklediği anlamına geliyor. Bu sayede oyun, mobil cihazınızdaki basit bir korku oyunundan daha gerçekçi ve korkunç bir seviyeye geçiyor.

Oyunun amacı, bir aile pizza restoranı olan Freddy’s’de beş gece boyunca hayatta kalmaktır. Oyunda bir güvenlik görevlisisiniz ve herhangi bir güvenlik açığı olmadığından emin olmalısınız.

Animatroniklerin canlandığını ve size atak yaptığını fark etmeye başlayana kadar her şey yolunda görünecektir. Her gece batarya ve el feneri gibi kaynaklarınız azalır ve dolayısıyla korku seviyesi artar.

Bu bir freemium oyunudur ve bol miktarda mikro istek içeriyor. Ne yazık ki, oyun içi mikro dönüşümler de çok pahalıdır.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın alımlar 2,99 dolardan başlıyor)

İndirin

Into the Dead 2

Korku oyunlarında her zaman güçsüz hissetmek zorunda değilsin. Bazen birkaç oyun, gecenin korkunçluğunu alt etmede size çok fazla özgürlük sunar. Into the Dead 2 bu oyunlardan biri.

Zombiler tarafından darmadağın edilmiş kıyamet sonrası bir toplumda geçen mükemmel bir atış oyunu. Oyun, oyun içi seçimlerinize bağlı olarak birden fazla sona sahip ve zombileri istediğiniz gibi yok etmenize olanak tanır. İster levye ile, ister keskin nişancı tüfeğiyle kafadan isabet olsun, seçim sizin.

Hikaye modunun yanı sıra, birçok çevrimiçi etkinlik tamamlandığında ödüllendirileceksiniz. Farklı dahili ayarlarla, zombi tehdidinin türü de farklılaşıyor. Dolayısıyla, yaklaşımınızı buna göre analiz etmeniz ve strateji oluşturmanız gerekecek.

Oyun, oldukça hızlı tükenen bir enerji mekaniği üzerinde dizayn edilmiş. Bu tükenme oranı oyun için bir engel olarak görünebilir. Umarız, geliştiriciler gelecekteki bir güncellemede bu sorunu çözecektir.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

İndirin

Dead by Daylight Mobile

Michael Myers’ın insanları korkutup öldürmesini izlemek rahatlatıcı geliyorsa, Dead by Daylight ile bu konuda bir ziyafet çekeceksiniz.

Bu, başka dört kişiyle oynayabileceğiniz ücretsiz bir çok oyunculu iOS korku oyunudur. Dört kurtulmuş kişi ve seri katil rolünü oynayan bir oyuncu olacak.

Oyunun amacı eğer katil sizseniz, diğer tüm oyuncuları öldürmek; hayatta kalanlar için ise hayatta kalmak ve Killing Grounds’tan kaçmaktır. Leatherface ve Pyramid Head gibi birçok popüler kültür seri katili oyundaki yerini almış.

Oyun keyfini dinç tutmak için oyunun haritaları rastgele oluşturulur. Her karakterin kendine has becerilerine özel avantajları vardır. Bu, teşvik edici bir şekilde ödüllendirici olan derin bir ilerleme sisteminin oluşmasını sağlamış.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın alımlar 1,99 dolardan başlıyor)

İndirin

Horrorfield Multiplayer Horror

Dead by Daylight ve Horrorfield Multiplayer Horror aynı benzer oyun deneyimleri sunarken, bu oyun bahsetmeye değer birkaç değişiklik getiriyor.

Oyunun amacı elbette benzer – öldür ya da öl. Her biri benzersiz bir avantaja sahip yedi farklı kurtulan kişi var. Örneğin, basketbolcu diğer hayatta kalanlardan daha hızlı koşabilir ve polis memuru katilleri yakalayabilir – tabii önce o yakalanıp öldürülmezse.

Kasap ve Hayalet gibi dört psikotik seri katilden birini seçerek oynayabilirsiniz. Katillerin de belirli avantajları var.

Ne yazık ki, oyun yeni başlayanlar için kolay değil. Öğrenme eğrisi dik ve birkaç zorluk artışıyla karşılaşacaksınız.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

İndirin

Evil Nun: Horror at School

Doğaüstü bir yaratık tarafından takip edildiğinizde ve ilerlemek için bir bulmacayı tamamlamanız şart olduğunda, adrenalin düzeyiniz benzersizdir. Bu konu ilginizi çekecek bir şeye benziyorsa, bu oyunu mutlaka oynayın.

Kahramanımız bir yaz kampına davet edilir ve Eagle’s Junior Lisesi’nden Rahibe Madeline tarafından kaçırılır. Rahibenin senin için, bazı korkunçluklar ve akıl almaz bulmacalar içeren şeytani bir planı var. Özgürlüğünüze ulaşmanın tek yolu bulmacaları çözmek ve Rahibe Madeline’in şeytani gözlerinden uzaklaşmaktır.

Oyunun ilginç bir hikayesi var ve hapsedildiğiniz okuldan birden fazla kaçış yolu sunuyor. Oyundaki bulmacalar ilgi çekicidir ve beyninizdeki gri maddeyi kullanmanıza ihtiyacınız var. Normal modun çok kolay olduğunu düşünüyorsanız, zorluk ayarını hızınıza uyacak şekilde her zaman değiştirebilirsiniz.

Oyunla ilgili uyarı, bulmacaları çözmek için birçok kez geriye gitmeniz gerektiğidir. Bu çok sıkıcı ve sinir bozucu olabilir.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

İndirin

Samsara Room

Samsara Room, tipik korku oyunu değil. Bu, gerçekten farklı bir şey yaratmak için hafif korku unsurlarıyla atmosferik bir ambiyans oluşturulmuş bi oyun.

Bu durum oyunu korku türüne yeni başlayanlar için mükemmel kılıyor. Biraz korku yaşamak isteyenler ve yine de doğaüstü bir varlık tarafından sürekli izlenme hissi olmadan görevlerine devam etmek isteyenler için Samsara Room denenecek oyundur.

Karakteriniz tuhaf nesnelerin olduğu ve kaçış olanağı olmayan bir odada uyanıyor. Özgürlüğe giden tek yol, zekice hazırlanmış bulmacaları çözmek ve oyunun deyimiyle aydınlanmaya ulaşmaktır! Oyun, korku unsurlarını hissettirmek için sürekli bir klostrofobik duygu içeriyor.

Oyun benzersiz olsa da, bazı oyuncular yavaş ilerlemesinden hoşlanmayacaktır.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

İndirin

Death Park: Scary Horror Clown

Palyaçolar ve terk edilmiş eğlence parkları hakkında her zaman korkutucu bir şeyler yapılmıştır. Bir mobil oyunda bulabileceğiniz en ürkütücü görsellerden birkaçını meydana getirmek için bu ikisini birleştiren bir oyun hayal edin.

Death Park: Scary Horror Clown bunu çok iyi yapıyor. Bir mobil oyun için mükemmel görsellere sahip ve bu da korkutma faktörünü on kat etkilemiş. Keşfedebileceğiniz yedi farklı bölge ve oyun içi seçimlerinize göre çözülen ilginç bir olay örgüsü var.

Ürpertici bölgeleri keşfederken, sizi yakalamaya kararlı, korkunç bir palyaçonun varlığını unutmayın. Zorlu bulmacaları çözerek ve sık karşılaşmalardan sağ çıkarak oyun boyunca ilerlemeniz gerekiyor.

Bu, iPhone için en iyi ücretsiz korku oyunlarından biri olmasına rağmen, çok fazla reklam içeren freemium modele sahip.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

İndirin

Rest in Pieces

Sonsuz koşu tarzı oyunlar genellikle daha çok arcade tarzı ve temalara sahiptir. Rest in Pieces ile ise sürekli olarak ürkütücü yaratıklardan ve rahatsız edici çevrenizden kaçıyorsunuz.

Oyun, kabus kavramını alarak mükemmel bir oyun üretmek için kullanmış. Oynamak için birden fazla karakter var, hepsi de kendine özel, karakteristik kabuslar çekiyor. Kaptan Jack Parrot’un Kraken’i yakalamasına yardım edecek misiniz? Peder Lugosi’nin Kont Drakula’nın arasında hayatta kalmasına yardım etmeye ne dersiniz?

Kabustan uyanmanın tek yolu bu “bossları” öldürmektir. Seçeceğiniz her karakterin kullanabileceğiniz belirli avantajları vardır. Oyunla ilgili tek sıkıntı kısa olması. Keşke oyuna daha fazla seviye ve karakter ekleselerdi.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

İndirin

Lifeline…

Lifeline, gerçekten iPhone’daki en iyi korku oyunlarından biridir. Şüpheniz varsa bu oyunu kendiniz denemelisiniz.

Karakteriniz aya iniyor ve uzayın zorluklarından kurtulmaya çabalıyor. Yolculuğunuzda, sizi ölüm kalım kararları vermeye zorlayan, yaşamı tehdit eden birçok durumla karşılaşacaksınız. Hangi kararı alırsanız alın, sonuç siyah beyaz olmayacak, sadece gri tonları göreceksiniz.

Oyun gerçek zamanlı olarak oynanıyor. Örneğin, 30 dakika gerektiren bir göreve karar verirseniz, tamamlanması için gerçek zamanlı olarak 30 dakikanız olacak. Bu, oyuna gerçekçi bir dokunuş katıyor ve sizi daha fazla odaklanmaya zorluyor.

Bu son derece ilgi çekici bir oyun mekaniği olsa da, daha basit, daha hızlı oyun oynamayı tercih edenler için çekici olmayabilir.

Fiyat: $1.99

İndirin