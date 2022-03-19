iPhone rehberini Excel’e VCF olarak aktarmak

iCloud sayesinde iOS Kişilerinizi yedeklemek oldukça basit. Fakat cihazı değiştirmek veya Kişileri diğer telefonlarla paylaşmak istediğinizde ne yapabilirsiniz? Bu da oldukça kolay. Bu yazıda iPhone Kişilerini iCloud’dan dışa aktarmanın birden çok yolunu anlatacağız.

Gereksinimlerinize bağlı olarak, Kişilerinizi VCard (VCF) formatında veya Excel/CSV formatında dışa aktarabilirsiniz. Bu rehberde, her iki yöntem için de sizinle ayrıntılı bir yazı paylaşacağız.

Ancak devam etmeden önce Kişilerinizin iCloud hesabınızda düzgün bir şekilde yedeklendiğinden emin olun. Yani telefonunuzda iCloud etkinleştirilmiş olmalı.

vCard veya VCF (Virtual Contact File), elektronik kartvizitler için tanımlanmış standart bir dosya biçimidir. Bir ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, URL, fotoğraflar ve ses klibi içerebilirler.

iOS cihazlar, Android cihazlar, Google Kişiler, posta uygulamaları ve benzeri servisler, varsayılan biçim olarak vCard’ı destekler. Kişileri iCloud’dan vCard’a aşağıdaki yöntemle aktarabilirsiniz:

Bilgisayarınızda kullandığınız bir web tarayıcısını çalıştırın ve iCloud’a girin.

Bir sonraki ekranda, tüm Kişileriniz görünecek. Sol alt köşedeki Ayarlar simgesine tıklayın.

Ardından, birkaç seçenek barındıran bir menü görünecektir. Kişiler listenizin tamamını dışa aktarmak için Tümünü Seç’e tıklayın.

Ayarlar simgesine tekrar tıklayın ve vCard’ı Dışa Aktar…’ı seçin.

Kişilerinize ait vCard dosyası, Mac’inizdeki İndirilenler klasörüne indirilecektir.

Not: vCard’ı indirdikten sonra, Kişilerinizi başka bir cihaza veya platforma rahatlıkla aktarabilirsiniz. Bu yöntem, ek güvenlik sağlamak adına iCloud Kişilerinizin yerel diskinizde bir yedeğini istediğiniz zamanlarda da kullanılabilir.

iPhone Kişilerini VCF’den Excel/CSV formatına dönüştürün

Kişilerinizi içe aktarmak istediğiniz servisin VCF formatını desteklemediği anlar olabilir. Veya belki de iPhone kişilerinizi Apple Numbers, Microsoft Excel veya diğer Office alternatiflerine aktarmak da istiyor olabilirsiniz.

İkinci olarak, her gün yüzlerce müşterinin bilgisiyle uğraşırken özellikle CSV formatı biraz daha verimli olacaktır. Dolayısıyla bu tür senaryolarda, CSV formatı gereklidir.

Ancak, Kişilerinizi iPhone’dan Excel’e kopyalamanın resmi olarak ifade edilen bir yolu yoktur. Yine de bu eksikliği aşmak için bazı geçici çözümler var. Bu noktada vCard’ı Excel formatına dönüştürmek için bazı üçüncü taraf araçları kullanmanız gerekecektir.

Online vCard Converter veya VCF to XLS gibi web uygulamaları, dönüştürme konusunda size destek olacaktır.

Bir örnek vermek adına web tarayıcınızı kullanarak vCard to LDIF/CSV Converter’a giriş yapalım.

Açılan sayfada Browse’a tıklayın.

Daha önce indirdiğiniz vCard dosyasını seçin. Dosyayı yüklemek için Aç’ı tıklayın.

Şimdi, bazı değişiklikler yapmanız gerekiyor: Format’ın yanındaki açılır düğmeyi tıklayın ve CSV’yi seçin.

Sekme’nin yanındaki açılır düğmeyi tıklayın ve Comma’yı seçin.

Add header line yazılı kutuyu işaretleyin. Encoding’in yanındaki açılır menüyü tıklayın ve henüz seçilmemişse Unicode’u (UTF-8) seçin.

Not: Modifications veya Filter’ı seçmeyin. Ayarları eksiksiz bir şekilde yapılandırdıktan sonra Convert seçeneğine basın.

Üçüncü taraf uygulamaları kullanarak iPhone Kişilerini Excel/CSV’ye Aktarma

Export Contact uygulaması, kişileri yedeklemek ve aktarmak için iyi bir seçenektir. Bu uygulamalardan bazıları, Kişileri Excel (.xlsx), CSV (.csv) ve vCard (.vcf) dahil olmak üzere çeşitli dosya türlerinde dışa aktarmanızı sağlayacaktır.

Ayrıca, Kişileri e-posta, SMS, iMessage, Dropbox, Google Drive, iCloud Drive, Slack, Evernote ve daha fazlasını kullanarak dışa aktarmak için Dışa Aktarma yöntemini de seçebilirsiniz.

Ayrıca, dışa aktarmak istediğiniz verileri seçme hakkına da sahipsiniz. Örneğin, e-posta adresinizi, ev adresinizi vb. eklemeyi veya kaldırmayı seçebilirsiniz. Her şeyin sonunda, E-posta veya Dropbox aracılığıyla dışa aktarabileceğiniz temiz, özelleştirilmiş bir elektronik tablo elde edersiniz.