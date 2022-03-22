Özellikle kullanılmış bir iPhone satın alacaksanız daha önceki geçmişini bilmeyi isteyebilirsiniz. Genelde telefon satan yerlere sorduğunda tüm akıllı telefonlar “az kullanılmış” ve “iyi durumda” sınıfındadır ancak gerçek hayatta bu çok daha farklı olabilir. Şu sıralar internette Amazon’un yenileme programından çıkmış veya Apple’ın resmi olarak yenileme yaparak satışa sunduğu iPhone modelleri de kullanıcıların karşısına çıkabiliyor. Peki, iPhone’un yenilenmiş olduğunu anlamak mümkün mü? Bu yazıda buna değineceğiz.

Her bir cihaz farklı şekilde yenileme işlemlerine tabi tutulmuş olabilir. Yenilenmeden bahsedildiğinde ilk sırada pilin gelmesi gerektiğini düşünebilirsiniz. iPhone’ların sıfır fiyatları oldukça yüksek olduğundan ikinci el olan ürünler de rağbet görüyor ve yenilenmiş ürünler de ikinci eller arasında çoğu zaman kaybolup gidiyor. Yenilenmiş iPhone’u anlamak için bazı yöntemler var ve bunları akılda tutmak da çok zor değil. Hazırsanız başlayalım.

İkinci el iPhone garantisi

Eğer bir yetkili bir Apple satıcısından alışveriş yapmıyorsanız ikinci el bir üründe garanti aramamanız gerektiğini söyleyelim. Apple mağazaları size sattıkları ürünlerin karşılığında bir makbuz verirler ve bu da ikinci el cihazınızın bir kimlik kartı olarak düşünülebilir. Tekrardan satışa koyduğunuzda bu kimlik kartı ile güvenilir bir cihaz olduğunu kolaylıkla ispatlayabilirsiniz. Fakat sıradan telefon satıcılarında durum biraz daha farklı olabilir.

İkinci el iPhone almak için güvenilir kaynaklardan birisi Apple Refurbished Store‘dur. Amazon’da da Apple’ın yenilenmiş cihazlar programını arayabilirsiniz. Eğer ikinci el bir iPhone almaktan çekinmiyorsanız bu iki yöntemi size tavsiye ederiz. Bir diğer seçenek de Amazon Warehouse’a bakmaktır. Amazon Warehouse’da hasarlı kutulara sahip ve telefonun kendisini etkilemeyen derecede kusurlu ürünleri inceleme şansınız bulunabilir. Müşterilerin yaptığı iade ürünler de bu kategoride olabiliyor. Eğer hediye amaçlı düşünmüyorsanız daha uygun fiyatlı iPhone alışverişi için işe yarayabilirler.

iPhone yenilenme kontrolü

iPhone’da yenilenme kontrolü yapmak için Ayarlar > Genel > Hakkında yolunu izleyin. Burada Model numarası yazan kısımda M, F, N ve P ile başlayan model numaraları göreceksiniz. Bu ilk harf önemli çünkü cihazın yeni mi, iade edilen bir cihaz mı yoksa yenilenmiş mi buradan anlaşılabilir.

M – Model kodu M ile başlayan iPhone modelleri yenidir.

F – F ile model numarası başlayan iPhone modelleri yenilenmiştir.

N – Sorun çıkaran bir iPhone’un yerine bu cihazın verildiğini ifade eder.

P – Cihazın ilk olarak kasaya kazınmış ve kişiselleştirilmiş bir mesajla satılıp satılmadığını gösterir. Bu mesajı arkaya bakarak kontrol edebilirsiniz.

Yenilenmiş bir cihazı kullanırken dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle su geçirmezlik gibi özellikleri tam olarak çalışmayabilir. Yani bu özellik yokmuş gibi hareket etmeniz faydanıza. Eğer yetkili bir Apple satıcısından alışveriş yapmıyorsanız alışveriş yaptığınız yerin sektördeki geçmişine ve güvenilirliğine dair araştırmalar yapmanız da faydanıza.