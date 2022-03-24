Fiber internetin kullanıcılarına sunduğu en iyi 5 avantaj

İnternet üzerinde veri aktarımı sırasında fiber kablolar kullanıldığı zaman bu durum fiber internet olarak nitelendirilir. Fiber kablolar, verilerin daha hızlı ve yüksek miktarda aktarılabilmesine imkan tanır. Fiber internet kullanarak elde edebileceğiniz 5 avantaj internet kullandığınız zaman kendinizi daha rahat hissedebilmenizi sağlar.

Bant Genişliği Artar

Fiber internetin en önemli avantajları arasında sunduğu bant genişliği vardır. Bant genişliğinin artış göstermesi veri iletimi yani indirme ve yükleme işlemlerinde hıza yol açar. Bakır tabanlı olan iletişimde veri iletişimi belirli sınırlara takılabilirken fiber optik veriler ışık hızına yakın şekilde iletilir.

Mesafe Sorunu Kalkar

Fiber uzun mesafeli ağlar için tasarlanmıştır. Uzak mesafede yer alan cep telefonu kuleleri için fiber optik ağ bağlantılarının kullanıldığı da bilinir. Klasik bakır internet ağlarında sinyal merkezden uzaklaştığı takdirde bozulmalar meydana gelir. Mesafe uzadıkça problem yaşamamak adına fiber internet kullanılması tavsiye edilir.

Fiber Kablolarda Elektromanyetik Parazit Meydana Gelmez

Bakır ağ bağlantılarında elektrik sinyalleri kablolar içerisinde parazite yol açabilir. Eğer birden fazla kablo mevcut ise parazit yakındaki kablolara da sızabilir. Bu tür durumlarda verilerin engellenmesi söz konusudur. Parazit problemi bozulmaların yanı sıra güvenlik riskini de meydana getirebilir. Fiber kablolarda elektromanyetik parazit (EMI) oluşmaz.

Kesintisiz İletişim İmkanı Sunar

Fiber internetin özel altyapısındaki nitelikler güvenli ve kesintisiz iletişim imkanını sizlere sunar. Aynı zamanda telefon hattına ihtiyaç duyulmaması da çoğu kişinin fiber internet paketlerinden yararlanmasının temel sebepleri arasındadır. Yalın internet paketlerinden yararlanmak istiyorsanız fiber internet paketlerini ve fiber internet servis sağlayıcılarını inceleyebilirsiniz.

Gelecek Odaklıdır

Bant genişliği ihtiyacı sürekli olarak artış içerisindedir. Modern fiber kablolama altyapısına yatırım yapılması ağınızın kablolarını değiştirmeden gelecekte ihtiyaç duyulabilecek hızlara erişebilmenizi sağlar. Geleceğin teknolojileri göz önünde bulundurularak geliştirilen fiber internet bağlantılarıyla oldukça yüksek hızlara erişebilirsiniz. Fiber internet seçeneklerinden yararlanarak firmaların sizlere sunduğu ek hizmetlere ve teknik servis detaylarına da göz atmanız gerekebilir. Böylelikle uzun yıllar boyunca yararlanabileceğiniz internet paketlerine sahip olabilirsiniz.