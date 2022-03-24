WhatsApp’ta fotoğraf yükleme kalitesi nasıl değiştirilir?

WhatsApp, anlık mesajlaşma servislerini düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk uygulamadır. İster Android telefon ister iPhone kullanın, WhatsApp kesinlikle sık kullanılan uygulamalardan biri olacaktır. Elbette WhatsApp odaklı ufak püf noktaları da bu kullanımı yaygınlaştıran nedenlerden birisi.

Fakat, özellikle fotoğraf paylaşırken mükemmel bir uygulama olmadığını söylemek gerek. Fotoğrafları tam çözünürlükte göndermek için bazı basit çözümler denemeniz gerekiyor. Bu yazıyı o nedenle hazırladık. WhatsApp, uygulama üstünden fotoğraf yükleme kalitesini değiştirme olanağını sunuyor. Telefonunuzdaki bu ayarı nasıl değiştirebileceğinizi detaylıca açıklıyoruz.

Whatsapp fotoğraf yükleme kalitesi ne demektir?

WhatsApp’ta birine fotoğraf gönderdiğinizde, bir miktar sıkıştırma gerçekleşir. İstediğiniz fotoğraf yükleme kalitesini seçerek sıkıştırma seviyesini ayarlayabilirsiniz.

İyi bir internet hızınız varsa, her zaman yüksek kaliteli görüntüler göndermeyi tercih edebilirsiniz. Ancak, mobil veri kullanıyorsanız, bant genişliğinden tasarruf etmek ve görüntüleri daha hızlı göndermek için fotoğrafların kalitesini düşürmek mantıklı olacaktır.

WhatsApp’ta varsayılan fotoğraf kalitesini ayarlama seçeneği, uygulamanın hem Android hem de iOS sürümlerinde var.

Android’de Whatsapp fotoğraf gönderme kalitesini değiştirmek

Android akıllı telefonunuz varsa, WhatsApp’ta fotoğraf yükleme kalitenizi nasıl değiştirebileceğiniz şu şekildedir:

Adım 1: Android akıllı telefonunuzda WhatsApp’ı açın. Uygulamanın sağ üst köşesindeki üç noktalı menüye dokunun.

Adım 2: Ayarlar’ı seçin.

Adım 3: Depolama ve veriler üzerine dokunun.

Adım 4: Ekrandaki son bölüm ‘Fotoğraf yükleme kalitesi’dir. Fotoğraf yükleme kalitesi varsayılan olarak Otomatik (önerilir) olarak ayarlanmıştır.

Adım 5: Fotoğraf yükleme kalitesi üzerine dokunun ve size uygun olan seçeneği seçin. Her zaman yüksek kaliteli fotoğraflar göndermek istiyorsanız En Yüksek kalite’yi seçin. Sınırlı bağlantınız veya tarifeli bağlantınız varsa, Veri tasarrufu seçeneğini seçin.

Adım 6: Tamam’a dokunun.

Telefonunuzun, gönderilecek fotoğrafların kalitesine internet bağlantınıza göre otomatik olarak karar vermesini istiyorsanız, ayarı Otomatik olarak bırakabilirsiniz. Bunun yine de WhatsApp’ın fotoğraf kalitesini düşürmeden paylaşma sağlamadığını unutmayın.

iPhone’da fotoğraf yükleme kalitesi nasıl değiştirilir?

Bir iPhone’da WhatsApp kullanıyorsanız, fotoğraf yükleme kalitesi ayarını nasıl değiştirebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Adım 1: iPhone’unuzda WhatsApp’ı açın. Ekranın sağ alt kısmındaki Ayarlar sekmesine gidin.

Adım 2: Depolama ve Veri’ye dokunun.

Adım 3: Sayfanın altındaki Fotoğraf Yükleme Kalitesi seçeneğini seçin.

Adım 4: Otomatik (önerilen) tanımlı seçimdir. Bu ayarı tercih ettiğiniz şekilde değiştirin. En iyi kalite, en az sıkıştırma oranına sahiptir, ancak daha fazla bant genişliği harcar. Veri tasarrufu, veri kısıtlılığı olduğunda veya bağlantının zayıf olduğu bir bölgede en iyisidir.

Artık WhatsApp’ta resim yükleme kalitesini değiştirdiğinize göre, fotoğraflarınız minimum sıkıştırma ile iletilecek. Ancak yine de hiçbir şekilde kalite kaybı olmadan fotoğraf göndermek istiyorsanız, onları dosya olarak gönderebilirsiniz. Nasıl yapacağınızı anlatıyoruz:

iPhone’da fotoğrafları dosya olarak göndermek

Bir fotoğrafı Dosyalar uygulamasına kaydetmek ve ardından WhatsApp aracılığıyla göndermek en kusursuz görüntü kalitesi sağlar.

Adım 1: Göndermek istediğiniz resmi iPhone’unuzdaki Fotoğraflar uygulamasında açın.

2. Adım: Ekranın sol alt köşesindeki Paylaş simgesine basın.

3. Adım: Dosyalara Kaydet seçeneğini bulun.

4. Adım: Görüntünün kaydedilmesini istediğiniz klasörü belirleyin.

5. Adım: Sağ üst köşedeki Kaydet düğmesine dokunun.

6. Adım: iPhone’unuzda WhatsApp’ı açın ve resmi göndermek istediğiniz sohbeti açın.

7. Adım: Sohbet kutusunun yanındaki “+” düğmesine dokunun.

8. Adım: Belge’yi seçin.

9. Adım: Dosyalar uygulamasına girdiğinizi göreceksiniz. Önceki adımlarda fotoğrafı kaydettiğiniz klasörü bulun.

10. Adım: Göndermek istediğiniz fotoğrafı seçin. Sağ üst köşedeki Gönder’e dokunun.

Fotoğrafınız şimdi mümkün olan en iyi çözünürlükte gönderilecek. Bu, duvar kağıtları gibi yüksek çözünürlüklü görüntüler veya taranmış belgeler gibi küçük metinler içeren görüntüler göndermek istiyorsanız en iyi yöntemdir.