WhatsApp bağlantı hatası sorunu çözümü

WhatsApp bağlantı hatası sorunu herkesin başına gelebilir. Sorun sizden mi kaynaklı yoksa WhatsApp sunucuları mı buna neden oluyor. En çok merak edilenlerden birisi hiç şüphesiz bu sorunun cevabıdır. Bu yazıda WhatsApp’ın bağlantı hatası verdiği durumlarda ne gibi yollar izleyebileceğinizden bahsedeceğiz. Sorun her zaman WhatsApp’tan kaynaklı olmayabilir. Elbette bazen WhatsApp çöktü gibi haberleri yapabileceğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor ancak bu durumlar çok nadir yaşanıyor. Sorunun kaynağı muhtemelen sizsiniz!

WhatsApp en fazla kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması. Hatta eline su dökebilen artık yok desek yeridir. Facebook ve Instagram ile aynı kuruluş olan Meta çatısı altında bulunuyor. Bazen büyük sunucu sorunlarında tüm servislere aynı anda erişilemez hale gelebiliyor. 4 Ekim 2021 WhatsApp erişim sorunu yaşanmıştı. Hatırlayanlar olacaktır. Altı saat kadar devam eden sorunlar yüzünden birçok kullanıcı Telegram ve Signal gibi alternatiflere yönelmeyi tercih etmişti fakat kürkçü dükkanına geri dönüldü.

Şimdi bizim size ilk tavsiyemiz WhatsApp bağlantı sorunu yaşadığınızda Downdedector ve Is It Down Right Now gibi sitelere bir bakmanız… Biz WhatsApp sunucu kontrolü için gerekli linkleri koyuyoruz. Doğrudan basarak WhatsApp sunucu kontrolü yapabilirsiniz. Bir sorun varsa burada zaten belirecektir ancak hiçbir kimsede sorun yoksa ve sadece size özel bir durum varsa biraz araştırma yapmakta fayda var.

WhatsApp internete girmiyor

WhatsApp çevrimiçi bir hizmet. Yani kullanmak için internete girmelisiniz. Bazen kablosuz ağa bağlı görünebilirsiniz ancak internet gitmiş olabilir. Bu sorun yaşamanız için basit bir nedendir. Hemen telefonunuzdan YouTube veya başka bir sosyal medya ağına giriş yapmayı deneyin. Hiçbir yer açılmıyorsa modeme bir reset atmak faydanıza.

Eğer telefon WhatsApp’a giremediği sırada Wi-Fi’a bağlı ise bu bağlantıyı kesin ve telefonun mobil internet bağlantısı üzerinden WhatsApp’a girmeyi deneyin. Sorun çözüldüyse Wi-Fi’ınızdaki internet bağlantınızı kontrol etmelisiniz. Modemi yeniden başlatmak bir çözüm olacaktır. Bu sırada telefonu da yeniden başlatabilirsiniz. Sorun devam ediyorsa telefonunuzun gerçekten Wi-Fi modülünün iyi çalışıp çalışmadığına bakmalısınız.

WhatsApp bildirim sesi çıkmıyor

Bu garip bir sorun ve herkes yaşayabilir. Bunun temel nedenleri arasında da telefonun düşük güç tasarrufu gibi modlarda Wi-Fi bağlantısını uykuya almasından kaynaklanıyor. Aslında bildirim sesi çıkmıyor yerine bildirim gelmiyor demek bu noktada daha doğru olabilir çünkü telefonunuz o sırada uykuya geçmiş durumda ve pili en az harcayacak şekilde çalışıyor. Bu ayarın kontrolü için Uyku sırasında Wi-Fi’ı açık tut seçeneğinin Her zaman olarak ayarlanmış olmasına özen gösterin.

Bazen VPN ile WhatsApp kullanımı da çeşitli sorunlara neden olabiliyor. VPN’ler o an kaç kişi tarafından yorulduğunu bilmediğimiz bilgisayarlar ve çok zorlandıklarında muazzam yavaş internet sunabiliyorlar. Bu da WhatsApp bağlantı hatası oluşturmak için birebir. VPN bağlantısından şüpheleniyorsanız bağlantıyı sona erdirerek Wi-Fi veya mobil veriye dönün. Sorunun düzelmiş olması gerekecek.

WhatsApp eski sürüm yükleme

Kimi kullanıcılarda WhatsApp güncelledikten sonra açılmıyor, güncelleme sonrası WhatsApp açılmıyor veya WhatsApp güncelleme sonrası çalışmıyor şeklinde şikayetler meydana gelebiliyor. Böyle bir sorunun önüne geçmek için daha yeni bir WhatsApp sürümü var mı kontrol edebilirsiniz. Deneyebilirseniz WhatsApp Beta sürümlerini de yükleyebilirsiniz ancak hiçbir çözüm olmuyorsa WhatsApp eski sürüm yükleme yolunu da seçebilirsiniz. Google Play ve AppStore’da her zaman WhatsApp’ın en güncel sürümü yer alır. Bu nedenle internetteki güvenilir kaynaklardan eski veya yeni sürümleri bulmanız faydanıza.

WhatsApp son sürüm kontrolünü Google Play’i açarak sol üstteki üç çizgiye basarak Uygulamalarım üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. App Store’da da ekranın sağ altındaki Güncellemeler simgesi üzerinden bakabilirsiniz. WhatsApp iOS’da eski sürüm kullanma işlemi biraz zor bir süreç olabilir çünkü Apple özellikle son sürümü kullandığınızdan emin olmak istiyor.

Son olarak: Kaldırın ve yeniden yükleyin

Genelde işe yarar… Kaldırın ve yeniden yükleyin. Kaldırırken verilerinizi yedeklemeyi de ihmal etmeyin. Belki herhangi bir uygulamadan ötürü WhatsApp dosyaları zarar görmüş ve bu nedenle açılmıyor olabilir. Kaldırıp yeniden yükleme sonrasında sorunun düzelmiş olması gerekir. Ne yaparsanız yapın olmuyorsa ve gözünüz kesiyorsa telefonu tamamen sıfırlama yolunu da deneyebilirsiniz. Bu aynı zamanda donanımsal bir sorun olup olmadığını da ortaya çıkartacaktır.

Sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.