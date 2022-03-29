Cep telefonu karşılaştırması: Hangi telefonu almalıyım?

Neredeyse her gün yeni bir cep telefonu modeli ile karşılaştığımız bu teknolojik çağda bir cep telefonu satın alırken nelere dikkat etmeli? İhtiyaçları, beklentileri ve elbette bütçeyi en iyi şekilde dengeleyecek hangi cep telefonu alınmalı? Birbirinden çeşitli cep telefonu modelleri ve fiyatları arasında kaybolmamak ve teknolojik cihazlar arasında en doğru seçimi yapabilmek için nelere özen göstermeli? Eğer siz de kendinizi yeni ve son model bir cep telefonu ile ödüllendirmek istiyorsanız, bu cep telefonu karşılaştırma yazımızı okuyarak sizin için en uygun cep telefonu modeline karar verebilir ve online alışverişe özel birbirinden avantajlı kampanyalardan yararlanarak hemen satın alabilirsiniz.

Piyasanın en popüler cep telefonu modelleri

Söz konusu cep telefonu seçimi olduğu zaman bugün karşınıza onlarca markanın ve modelin çıkacağı kesin. En popüler cep telefonu markaları ve en beğenilen cep telefonu modelleri listemize göz atarak siz de gereksinimlerinizle en iyi şekilde örtüşecek bir modele doğru yönelebilirsiniz. İşte bugünlerde piyasanın en revaçta olan modellerin <strong>cep telefonu özellik karşılaştırmaları:

iPhone 13 Mini

Elbette en güzel telefonlar listemizi bir iPhone modeli ile başlatıyor olmamıza şaşmamalı. Apple’ın en son çıkardığı iPhone modelleri arasında yer alan iPhone 13 Mini, “minik canavar” rumuzunu boşuna almamış. Özellikle küçük ebatlarda akıllı telefonları tercih edenler için harika bir seçenek olan bu cihaz, 5.4 inç boyutlarındaki Super Retina XDR OLED ekranıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ekranın minimal ebatlarından bağımsız olarak cihaz, 576 ppi piksel yoğunluğuna ve 800 nit parlaklığa sahip; bu da cihaz üzerinde görüntülediğiniz video ve fotoğraflardan oynadığınız mobil oyunlara kadar istisnasız her şeyi üstün kalitede bir görüntü kalitesi ile yapmanıza olanak sunuyor. 60 fps 4K HDR video kaydı ve 12 MP’lik ön kamera, içinizdeki fotoğrafçıyı uyandırmaya yetecek detaylardan sadece birkaç tanesi. Farklı renk seçenekleri sunan iPhone 13 Mini modelleri arasından bir seçim yaparak 21. yüzyıl teknolojisine en üst seviyeden giriş yapabilirsiniz.

iPhone 12 Pro Max

Bir cep telefonu kıyaslama listesinde birden fazla iPhone modeli olmasına da şaşmamak lazım, değil mi? Akıllı telefon piyasasını adeta domine eden Apple, iPhone 12 Pro Max modeliyle kendisinden beklenen tüm nitelikleri fazlasıyla barındırıyor. iPhone 12 Pro Max, özellikle büyük ekran deneyiminden hoşlanan ve teknolojik cihazlar söz konusu olduğunda “en büyük her zaman en iyidir” anlayışını benimseyen teknolojiseverler için ideal cinsten. HDR10 desteği olan bu ekran, 6.7 inçlik boyutlarıyla şaşırtıcı kalitede bir ekran deneyimi vadediyor. Bunun yanı sıra cihazın 6 GB RAM desteği ve Apple’ın son gözdesi A14 biyonik çip işlemcisi de onu adeta bir hız canavarına dönüştürüyor. Mobil oyunlardan yüksek CPU gerektiren uygulamalara kadar iPhone 12 Pro Max ile tüm işlerinizi ışık hızında halledebilirsiniz. 128 GB’lık depolama alanı, 20W hızlı şarj desteği, 4K 60 fps video kayıt olanağı ve 120 derecelik ekstra geniş açılı çekim imkanı da bu cihazı selefleri arasından sıyıran diğer özellikler arasında.

Huawei P40 Pro

Kavisli ekran teknolojisine yepyeni bir bakış açısı getiren Huawei P40 Pro, birbirinden etkileyici özellikleriyle cep telefonu seçerken kafanızı en çok karıştıran modellerden olacağa benziyor. Günümüz teknolojisinin olmazsa olmazı 5G teknolojisi, 6.58 inçlik FHD+ kavisli OLED ekranı, ultra hızlı 8 GB RAM ve 50 MP’lik devasa arka kamerasıyla fiyatının hakkını fazlasıyla veren bu akıllı telefon, yılın uzun zamandır beklenen favorileri arasındaki yerini alıyor.

Samsung Galaxy Z Fold3

Tanıtımıyla bile hatırı sayılır nitelikte ses getirmeyi başaran Samsung Galaxy Z Fold3, katlanabilir akıllı telefon piyasasına öncülük ederek inovatif tasarımıyla markayı bir adım öne taşımayı başarıyor. Katlanabilir ekranla birlikte bu modelde daha pek çok yeniliğe rastlamak mümkün. 7.6 inçlik dev ekran, 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve S Pen desteği, bu cihazda öne çıkan özellikler arasında yer alıyor. Cihazın sadece 12 MP değerindeki 3 arka kamerasının belki de onun en zayıf noktası olduğunu da söylemiş olalım.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Önerdiğimiz yüksek profil cep telefonu modelleri ile kıyasla daha hesaplı ancak bir o kadar da güçlü olan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, en iyi akıllı telefonlar listemize eklemeye değer nitelikte. Samsung’un en sevilen modellerinden biri olan bu cihaz, 8 GB RAM desteği ile hızlı ve akıcı bir cep telefonu deneyimi sunarken 6.2 inçlik FHD+ ekranındaki tam tamına 120 Hz’lik ekran yenileme hızı ile kendisinden daha pahalı olan cihazlardan bile daha seri bir ekran kullanımı vadediyor. 64 MP’lik telefoto kamerası ve güçlü 4000 mAh’lık bataryası da onu zenginleştiren diğer detaylardan.

Oppo Reno 4

Birkaç sene önce girdiği cep telefonu piyasasında adından söz ettirmeyi başaran ve geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Oppo, Reno 4 modeliyle tüketicilerin beklentisini fazlasıyla karşılamayı umuyor. Oppo’nun elbette açık ara en başarılı serisi olan Reno serisi, bu modelle bir üst düzeye çıkarak özellikle fiyat – performans açısından neredeyse kusursuz bir tecrübe yaratıyor. Cihazın ön plana çıkan özellikleri arasında 6.4 inçlik AMOLED ekran, 48 MP’lik bir kamera ve 30W’lık hızlı şarj desteği olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi Redmi 9

Bütçe dostu bir akıllı telefon alternatifi için başvurabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar arasında Xiaomi Redmi 9 başı çekiyor. Bir başlangıç seviyesi telefonu olan bu cihazda kullanışlı ve pratik bir akıllı telefonda aradığınız tüm özellikleri fazlasıyla bulmanız mümkün. Fiyat – performans dendiğinde akla gelen ilk cihaz olmasına da şaşırmamak lazım; zira Xiaomi Redmi 9, cep yakmayan fiyatına rağmen sahip olduğu 8 MP’lik geniş açılı kamerası, FHD+ ekranı ve 64 GB’lık depolama alanı ile harikalar yaratmaya hazır.

Cep telefonu alırken nelere dikkat etmeli?

Cep telefonu önerileri arasında gezinirken sadece fiyat değil, depolama alanı, RAM hızı ve ekran boyutları başta olmak üzere en temel teknik özellikleri de göz önünde bulundurmanız ve fiyatları buna göre değerlendirmeniz tavsiye edilir.

arasında gezinirken sadece fiyat değil, depolama alanı, RAM hızı ve ekran boyutları başta olmak üzere en temel teknik özellikleri de göz önünde bulundurmanız ve fiyatları buna göre değerlendirmeniz tavsiye edilir. Eğer sizin için bir cep telefonunda en önemli nokta kamera ise, en az 2 adet arka kamerası olan, MP değeri toplamda 40’ı aşan ve geniş açılı çekim opsiyonu bulunan modellere yönelmenizde fayda bulunuyor.

Cep telefonu seçiminde kullanım amacınızı da göz önünde bulundurmanız gerekiyor; daha çok iş amaçlı kullanacaksanız telefonun işlemci ve RAM hızına dikkat etmeli, sosyal medya kullanımınız yoğunsa da kamera bakımından ek özellikler barındıran bir modele yönelmelisiniz.

Karşınıza çıkacak sayısız cep telefonu markası arasında seçim yaparken “en pahalı” ya da “en iyi” markanın her zaman sizin için en uygun seçim olmayabileceğinin bilincinde olmalısınız.

Outdoor faaliyetlerden ve açık hava aktivitelerinden hoşlanan biriyseniz, toza, suya ve çarpmalara dayanıklı bir model tercih edebilirsiniz.

Cep telefonu seçiminde batarya da oldukça önemli bir etmen; gün boyu oyunlar oynamayı, dilediğinizce sosyal medyada gezmeyi ve telefonunuzu gönlünüzce aktif olarak kullanmayı istiyorsanız, yüksek batarya kapasitesi ve mümkünse hızlı şarj özelliği bulunan bir telefona yönelmeniz öneriliyor.

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