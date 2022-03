Sahte konum kullanmak birçok noktada gerekli olabiliyor. Bir arkadaşa şaka yapmak, mobil oyun oynarken yer değişikliği gerekliliği veya NetFlix’e dair farklı içeriklere erişmek gibi türlü türlü ihtiyaçlardan bahsedilebilir. Android’de normal şartlarda bunu yapabilme şansınız yok. Sadece konumu açıp kapatabilirsiniz ancak yardımcı uygulamalar bu konuda gayet başarılı. Yazımızda Android için ücretsiz sahte konum uygulamaları hangileri bu konuya değineceğiz.

Sahte konum aslında birçok kişinin hayatıyla bir dönem çılgınlık yaratan Pokemon Go oyunu ile girdi. Sonra da uygulamaların kullanım alanları çeşitlendirildi. Örneğin; hiç gitmediğiniz bir yerden arkadaşınıza konum atmak gibi şakalar yapabilirsiniz. Elbette suistimal etmemek ve yanlış işlerde kullanmamak gerekiyor. İnternette kötü niyetli olarak da kullanılabildiğinden bundan sonra konum paylaşanlara da kuşkuyla yaklaşmanız gerekebileceğini söyleyelim.

Fake GPS Go Location Spoofer’ın ücretli ve ücretsiz sürümleri mevcut. Android’de sahte konum özelliğini kullanabilmek için ücretsiz sürüm fazlası ile yeterli olacaktır. Ücretli sürümde ne fark var derseniz oyunlarda GPS bulmayı kolaylaştıran bazı ek özellikler sunuluyor. Çok şart mı; değil. Android 6.0 ve üzerinde bir akıllı telefona sahipseniz uygulamanın root atmadan çalışabilen sahte konum uygulaması olarak öne çıktığını söyleyelim.

Ücretli sürümde joystick modu, GPS programlayarak rota oluşturma, GPS içe aktarma gibi özellikler var. Ücretli sürümü farklı bir uygulama olarak bulabilirsiniz: Fake GPS Joystick

Joytick sizin için vazgeçilmez bir özellikse bu uygulamayı da incelemenizi öneririz. Bu uygulamanın standart sürümünde yani ücretsiz sürümünde de joystick mevcut. Böylece Ingress Prime gibi oyunlarda çifte aracını sorunsuz ve rahat bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Uygulama kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü sunuyor bu nedenle basit kullanım arayanlar için ideal. Uygulamayı kullanabilmek için Geliştirici Seçenekleri içinde ayar yapmanız gerekebilir. Favori konumları kaydedebilir ve ihtiyacınız olduğunda çok kolay bir şekilde bu konumlara geçebilirsiniz. Bu da gezegenin bir yerinde son dakika Pokemon’u kapmak için oldukça pratik.

Fake GPS uygulamasının kullanımı oldukça kolay ve hızlı. Sahte konum uygulamaları konusunda yeniyseniz başlangıç için harika olabilir. Oldukça basit ve anlaşılabilir bir kullanıcı arayüzü var. Uygulamanın özelliklerinden enlem ve boylam verilerini girerek gelişmiş şekilde de sahte konum belirleyebilirsiniz. Bu uygulama Pokemon Go ile çalışmıyor ve bu nedenle farklı bir uygulama denemek zorundasınız. Ancak oyunlarla işim yok diyorsanız kesinlikle en ideal araçlardan birisi.

Fake GPS Location Professional belki de bu listedeki en yeni uygulamalardan biri. Kullanımı kolay ve basit. Akıllı telefon ekranında rahat bir şekilde çalışabilmesi için tüm ayrıntılar düşünülmüş fakat joystick kullanım desteği sunmuyor. Bu nedenle dünya üzerindeki konumunuzu kontrol etmek için farklı bir uygulamaya daha ihtiyaç duyabilirsiniz. Fake GPS Location özellikle basitliği sayesinde son derece dikkatimizi çekti. Kullanımı o kadar kolay ki; imleci harita üzerine bırakın ve “Start Fake GPS Location” tuşuna basın.

Düzenli şekilde güncellenen ve ücretsiz bir başka sahte konum uygulamasından bahsediyoruz: GPS Emulator. GPS Emulator özellikle oyunculara hitap edebilecek farklı seçenekler sunuyor. Jurrasic World Alive’da dino-DNA mi arıyorsunuz? O halde bunun için en büyük yardımcılarınızdan biri GPS Emulator olabilir. Arayüz Google Haritalar’a benzer yapıda hazırlanmış olduğundan oldukça kolay. Dilerseniz aynı Google Haritalar’da olduğu gibi fotografik görüntü sunan uydu görüntülerinden faydalanabilirsiniz. Gerçi dağ ve tepe tırmanılmayacağı için bu özellik pek de gerekli değil ancak yine de belirtelim istedik.

İşte kullanım kolaylığı sunan bir uygulama daha: Fake GPS Location: Joystick and Routes. Bu uygulama seçim yapma konusunda gerçekten çok büyük rahatlık sağlıyor. Kendi joystick’i olduğu için harita üzerinde rahat bir hareket sağlanıyor. Ek olarak root yetkisi istememesi de önemli bir ayrıntı. Kurulum sonrasında Geliştirici Seçenekleri’ne girerek Sahte Konumlara İzin Ver seçeneğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Artık kendinizi bir yerde tatilde gibi gösterememeniz için hiçbir sebep yok. Yapılan bazı bildirimlere göre uygulama Pokemon Go’da çok iyi çalışmıyor. Bunu da belirtelim.

Ücretsiz ve eksiksiz olarak enfes bir uygulama daha karşımızda: Location Changer – Fake GPS Location with Joystick. Birden fazla nokta belirleyerek hızlı geçişler yapabilirsiniz veya iki nokta arasında yürüyor gibi simülasyonlar yaptırabilirsiniz. Bu nedenle çok daha verimliliği yüksek bir sahte konum uygulaması karşımızda. Elbette bir joystick denetleyiciye de yer veriliyor. Pokemon Go, Orna RPG gibi birçok oyun harika şekilde çalışıyor. Her ne kadar Google Haritalar görünümü olsa da biraz kullanım deneyimi gerektiriyor yani alışmak için zamanınız var.

