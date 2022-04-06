iPhone sarı ekran sorunu çözümü

Telefonunuzun ekranı size artık sarı renkli geliyor olabilir. Bunun çok çeşitli nedenleri var. iPhone ekranları normal şartlarda piyasanın en üst görüntü kalitesini sunacak şekilde seçilir fakat bazı cihazlarda birdenbire ortaya sarı ekran sorunu çıkabilir. Eğer telefonunuzda görüntü sararması sorunu başladıysa ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız öncelikle yapılması gereken birkaç adım var. Genelde yeni bir iPhone sahibiyseniz ve daha önceden ekranla ilgili hiçbir sorun yaşamadıysanız böyle bir sorunu ancak gece modu ayarları ile ilgili olarak yaşayabilirsiniz ancak ikinci el bir cihaz aldıysanız durum başka.

iPhone ekran değişimi sırasında karşınıza birçok seçenek getirilebilir ve bazen orijinale yakın kalitede olan ekranlarda bile sarımsı görüntü veya bir süre sonra ekran sararıyor şeklinde şikayetler ortaya çıkabilir. Bu tamamen yan sanayi olan ekranın kalitesi ile ilgilidir. Her yan sanayi ekranda veya tamir görmüş her iPhone’da sarı görüntü sorunu diye bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Çok düşük kalitedeki ekranlar bazen takar takmaz sarı görüntü sorununu oluşturabiliyor. Bu nedenle ilk yapmanız gereken ikinci el bir telefon aldıysanız bunun ekran ile olup olmayacağını araştırmak.

iPhone ekran sararması

iPhone teknolojik yönden çok güçlü bir cihaz ve donanım tarafıyla olduğu kadar yazılım tarafında da üst düzey özellikler sunuyor. Özellikle ekranın kendi kendine sararması gibi durumlar aslında bir sorun olmayabilir. Mavi ışık filtresi olarak da adlandırılan ve aslında gözlerin düşük ışık koşullarında daha az yorulmasını sağlayan bir özellik görüntüden mavi tonları çıkarttığı için sarı bir ton karşınıza getiriyor. Bu giderilebilir bir sorundur ve iPhone’da mavi ışığı kapatma yolu ile sarı görüntü sorunu çözümü sağlanabilir. İlk etapta telefonunuzun Kontrol Merkezi’ne gidin ve buradan Ayarlar kısmına gelin.

Parlaklık simgesine basılı tutun ve sonra karşınıza gece moduna dair olan ayar ekranı getirilecek. Devamında ekranın ortasında bulunan gece modu ayarına basın. Burada özelliği tamamen kapatabilir veya yarına kadar devre dışı bırak gibi seçeneklerle karşılaşabileceğiniz yeni bir ekran karşınıza getirilecek.

Ayarlar’a gelerek Ekran ve Parlaklık seçeneğini seçin. Night Shift’e dokunduğunuzda ekran renk tonu ayarlanabilir veya zamanlı olarak çalıştırılmasını sağlayabilirsiniz. Burada Yarına kadar ertele seçeneği de karşınıza getiriliyor olacak.

Dilerseniz Planlı seçeneğinin yanındaki Başlangıç / Bitiş seçeneği üzerinden programlama yapabilirsiniz. Gün batımı veya gün doğumuna ek olarak özelliğin ne zaman devreye gireceğini ve ne zaman devreden çıkacağını belirleyebilirsiniz.

iPhone’da ekran orijinalliğini anlama

iOS 15.2 ile birlikte Apple’da “Parçalar ve Servis Geçmişi” özelliği kullanıma açıldı. Burada orijinal dışı bir ekran kullanımı söz konusu ise görebilirsiniz. Anlattığımız mavi ışık ayarları eğer bir çare olmadıysa sorun düşük kalite bir ekran ile değişim yapılmasından kaynaklanabilir. Burada bahsettiğimiz “Parçalar ve Servis Geçmişi” bölümünde “Bilinmeyen Parça” olarak ekrandan bahsediliyorsa sorununun sebebini buldunuz demektir. iOS 15.2 öncesi bir cihaza sahipseniz bunu anlayabilmenin tek yolu teknik servis ortamıdır. Güvenilir bir teknik serviste çok kısa bir zamanda bu sorunun cevabını alabilirsiniz ancak cihazınızın içinin açılması kaydıyla.

iPhone sarı görüntü sorunu ile ilgili sorularınız varsa forum sayfamızdan bizlere iletebilirsiniz.