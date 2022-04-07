Bazı kullanıcılar yazı yazarken titreşim özelliğini seviyor. Bazıları da gereğinden fazla şarj harcaması nedeniyle bu özelliği hiç kullanmıyor. Aslına bakarsanız klavyeye bakmadan yazanlar için titreşim özelliği son derece faydalı. Haptic Feedback olarak da adlandırılan bu özellik tuşa yanlışlıkla bastığınızı düşünerek basamama durumunuzda aslında sizi ikaz ediyor. Android veya iOS fark etmeksizin tercih edilen bu özelliği açmak, kapamak veya daha fazla kişiselleştirmek için bazı ek bilgilere sahip olmanız şart. Oldukça araştırılan bu özelliği ilk kez 2020 yılında burada sizlerle paylaşmıştık.

Bu yazıda öncelikle yazı yazarken titreşimi kapatma yani klavye titreşimini kapatma adımlarından bahsedeceğiz. Sırasıyla iOS ve Android cihazlarda bu işlemlerin menüdeki hangi seçeneklerden yapıldığını ele alacağız. Bazen kullanıcılar klavye titreşimi açılmıyor, klavye titreşimi kapanmıyor veya klavye titremiyor şeklinde şikayetlerde bulunabiliyor. Bunun en büyük nedenlerinden birisi klavye için geliştirilen üçüncü parti uygulamalar olabilir. Bu uygulamalar klavyeye dair birçok ayarı kendi üzerinden yönettiği için sorunlar meydana gelebilir.

iPhone klavye titreşimi kapatma

iPhone’da klavye titreşimi doğal olarak bulunmuyor. Yani Apple tarafından buna dair sunulan bir destek yok bu nedenle farkında olarak veya olmayarak üçüncü parti bir uygulama kullanıyor olabilirsiniz. Google GBoard veya Microsoft SwiftKey üzerinden gelen bir servisin olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. SwiftKey kullandığınızı varsayarak klavye titreşimini nasıl kapatacağınıza adım adım bir göz atalım:

iPhone’da SwiftKey uygulamasını açın. Ayarlar’a dokunun. Tuş Dokunsal Geri Bildirimi yanındaki anahtara dokunun.

Unutmamak gerekir ki anahtarın mavi renkli olması açık olduğunu gösterir. Yani bu durumda dokunsal geri bildirimleri yani klavye titreşimi etkin durumda olacaktır. Sürgüyü kapatın ve özelliğin devre dışı kalmasını sağlayın.

Ekrandan çıkın ve herhangi bir uygulamayı açın. Klavyeyi kullanırken dokunma titreşimi özelliğinin kaybolmuş olması gerekiyor. Eğer herhangi bir değişiklik yoksa klavye titreşiminin başka bir uygulamadan sağlandığı aklınıza gelmeli. Sistemsel dokunuşlarda titreşim beslemesi kapatmak için de benzer bir yolun izlenmesi gerekiyor. SwiftKey’den bahsediyorsak Android tarafında da ayarlar benzer şekildedir ancak bazı ifadelerin farklı olabileceğini unutmayın.

Telefonunuzun Ayarlar ekranına girin. Sesler ve Titreşim seçeneğini seçin. Sistem Sesi / Titreşim Kontrolü öğesine gidin. Samsung Klavye yanındaki anahtara dokunun. Gri renkli bu anahtar klavye titreşimini gösterir. Mavi veya yeşil renkte ise klavye titreşimi aktiftir. Gri olduğunda ise seçeneğin devre dışı olduğunu anlayabilirsiniz.

Telefon Yazı Yazarken Titriyor

Telefonun yazı yazarken titremesi yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi normal bir durumdur. Bu aslında ses çıkartan klavyelerin aksine sadece size tuş basımı yaptığınızı gösteren bir teknolojidir. Sessiz bir notebook klavyesi kullanırken acaba doğru yazdım mı şeklinde şüpheleriniz oluşabilir ancak sesli klavyelerde bu durum daha da farklıdır. Benzer şeyleri düşünebilirsiniz. Bazı kullanıcıların klavye titreşiminden hoşlanmadığı bir gerçek. Bazı kullanıcılar da bunun gereğinden fazla şarj harcadığını düşünür. Neyse ki Android ve iOS ortamında buna dair ayarlar sunulmaktadır.

Klavye Titreşimi Nasıl Açılır?

Akıllı telefonunuzda klavye titreşimini açmak için bahsettiğimiz menülerden titreşimli geri besleme özelliklerinin durumunu kontrol edebilirsiniz. Genel anlamda titreşimin kapalı olması da bu özelliğin devre dışı kalmasını sağlayabileceğinden titreşim ayarlarını da kontrol etmek faydanıza. Unutmamanız gerekir ki iOS ortamında bu özellik doğal yollarla sunulmuyor yani üçüncü parti bir uygulamadan yardım almak zorundasınız. Uygulama izinleri sistem ayarlarına erişebilir şekilde olduğundan gerekli tüm ayarların da indirilen uygulama üzerinden yapılması gerekmektedir. Eğer klavye titreşim seçeneğinin yanındaki düğme gri ise kapalı demek olacağını unutmayın. Etkinleştirdiğinizde mavi veya yeşil renkte olması gerekiyor.

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