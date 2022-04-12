iPhone iOS’de PiP çalışmıyor

PiP ne demektir? PiP’in İngilizcedeki karşılığı Picture in Picture’dır. Yani resim içinde resim, görüntü içerisinde görüntü şeklinde Türkçe’ye çevrilebilir. YouTube’da da bu özellik mevcut ancak iOS ortamında kullanılabilmeye dair birtakım sorunlar var. Daha doğrusu iOS’un bazı sınırlamaları YouTube’un resim içinde resim özelliğinin kullanılmasını engelliyor. Bunu deneyebilmek için öncelikle iOS YouTube uygulamasının Premium sürümüne sahip olmalısınız. Yani iOS’ta YouTube uygulaması varsa ve Premium üyelik sahibi değilseniz iOS’de PiP çalışmıyor şeklinde şikayet etmeniz oldukça doğal.

iPhone’da PiP modu kullanmak için https://youtube.com/new giderek YouTube uygulamasını açabilirsiniz.

Eğer bir güncelleme ihtiyacı varsa burada önceden güncellemeniz için GÜNCELLE yazısı karşınızda belirecek. Sonrasında mavi renkli tuşta AÇ diyerek YouTube uygulamasını başlatın. Resim içinde resim özelliğine gelerek DENE seçimi yapın ve iPhone’da PiP özelliğini kullanma konusunda ilk denemenizi gerçekleştirin. PiP devreye girdiğinde küçük ekranı parmağınız ile tutarak ekranın çeşitli bölgelerine taşıyabilirsiniz. Bu özellik şu anda geliştirilme aşamasında olduğu için YouTube bu özelliğin hemen düzgün bir şekilde çalışamayacağı konusunda sizi ikaz edecek. İlk başta sorun yaşıyorsanız biraz daha bekleyerek işlemi tekrarlayın. Çözüme ulaşamadıysanız YouTube uygulamasını kaldırarak tekrar kurun.

Safari’de PiP kullanmak

iOS 14 ve sonrasında çoğu uygulama PiP yani resim içinde resim kullanımına destek vermektedir. YouTube’da ise durum ortada. Yani bir Premium kullanıcısı değilseniz bu özelliği şimdilik kullanamayacaksınız fakat iOS’de resim içinde resim kullanabilmek için farklı bazı yollar da mevcut.

Safari’de PiP kullanmak için YouTube‘un sayfasını açın ve video oynatmaya başlayın. Sonrasında Tam Ekran simgesine tıklayarak videonun ekranı kaplamasını sağlayın. Şimdi de iPhone’da ana ekrana dönmek için yukarı kaydırın veya Home tuşuna basın. Bunu yaptığınızda fotoğraftaki gibi video küçük bir resim içerisinde oynatılmaya başlanacaktır.

Daha büyük bir boyuta ihtiyacınız varsa parmaklarınızı videoya basıp ayırarak yani fotoğrafları büyütür gibi video penceresini boyutlandırabilirsiniz. iOS ve iPadOS 14 sürümlerine sahipseniz PiP özelliğini bu şekilde kullanabiliyor olmanız gerekir. Eğer bu yolla iPhone’da PiP kullanamıyorsanız YouTube uygulamasını tamamen silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.

PiP özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol etmek de önemli bir ayrıntıdır. Ayarlar > Genel > Resim içerisinde PiP’i otomatik olarak başlat seçeneğinin durumunu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Safari’ye PiP kısayolu ekleme

Safari’de bir PiP kısayolu oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için ShortcutsGallery.com sayfasına gidin ve All Shortcuts seçimini yapın. Kısayollar üzerinde listelenen kısayolları göreceksiniz. Kısayolu kullanabilmek için ayrıca App Store’dan Scriptable uygulamasını indirmeniz gerekir. Ücretsiz olan uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Kısayolu kullanmak için Safari’de YouTube’u açın ve herhangi bir videoya gidin. Video başladığında Safari’de sayfa altında Paylaş seçeneği gelecek. Burada YouTube PiP için yeni eklenmiş bir seçenek bulunuyor olacak. PiP modu devrede olduğu sürece Scriptable’ın da çalıştığından emin olun.

iPhone ve iPad’de PiP modu

PiP modu aslında en başından beri olması gereken bir özellik. Arka planda bir video veya müzik dinlerken telefonda veya tablette başka işleri yapabilmeyi kolaylaştırıyor. Resmi şekilde bu özelliği kullanmak için Premium özelliğinin satın alınmasını çok da doğru bulmadığımızdan bu yollarla ilerlemenizi tavsiye ediyoruz.

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