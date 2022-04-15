Android için Doc – PDF | PDF – Doc çevirici

Android işletim sistemi akıllı telefonlar için geliştirilen en başarılı çözümlerden birisi. Fakat günlük hayatımızda bilgisayar ortamında basitçe gerçekleştirebileceğimiz bazı işlemler için ek uygulamalara gereksinim duyulabiliyor. Buna bir örnek olarak Android’de Word metin belgelerini PDF’e çevirme gösterilebilir. Normalde PC ortamında metin belgeleri kolay bir şekilde PDF’e çevrilebilirken Android’de bu tarz dönüşümler için ek uygulamaların kullanılması gerekiyor. Bu yazıda Doc – PDF ve PDF – Doc çevirici olarak faydalı bir uygulamadan bahsedeceğiz. Elbette uygulamanın farklı formatlardan da PDF yapabilme gibi değişik özellikleri var.

Google Play’de bu bağlantı üzerinden indirebileceğiniz Doc – PDF dönüştürücü metin belgelerinin yanı sıra Excel çalışma tablolarını ve fotoğrafları da PDF formatına çevirme işlemi gerçekleştirebiliyor. Uygulamanın kullanılabilmesi için Android 11 ve üzerindeki işletim sistemine sahip akıllı telefonların depolama alanına erişim izni verilmesi gerekli. Uygulama açılır açılmaz karşınıza getirilen seçenekler şu şekilde:

Uygulamanın seçenekleri arasında Metinden PDF’e dönüştürme, PDF’ten Word’e dönüşüm, Resimden PDF’e çevirme, PDF’i Resme çevirme, Excel’den PDF’e dönüştürme gibi seçenekler karşınıza getiriliyor. Metinden PDF’e dönüştürme aşamaları oldukça basit. Seçimi yaptığınızda karşınıza sadece iki seçenek getiriliyor. Uygulamanın tamamen Türkçe desteği bulunduğunu da ayrıca hatırlatalım; tabii bazı noktalarda eksiklikler de yok değil. Select Word file diyerek hafızadaki Word dosyalarının bir listesini görebilir ve Create PDF diyerek hızlı bir PDF dönüşümü sağlayabilirsiniz.

Uygulamanın çok detaylı olması, fazla sayfalı dosyalarda bile iyi çalışması ve basit kullanıcı arayüzü takdiri hak ediyor. Ücretsiz olan uygulamada şu an için bir reklam yok. Ayrıca herhangi bir kullanım sınırlaması da bulunmuyor. Denemelerimizde PDF dönüştürme işlemlerinin oldukça hızlı bir şekilde yapıldığını da söyleyebiliriz.

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