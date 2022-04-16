iPhone için en iyi pil tasarrufu uygulamaları

Uzun pil ömrü her kullanıcının telefonlarda aradığı özelliklerden biridir. iPhone pillerinin gücü zamanla azalabilir. Ancak bu sürecin yaşam döngüsünün henüz başlarında gerçekleşmesi beklenmez. iPhone’unuzun pil ömrünü korumanın bazı yolları olsa da pil tasarrufu sağlayan uygulamalar kullanmak pil kullanımınızı kontrol altında tutacaktır.

Bu yazıda iPhone telefonların pil ömrünü korumaya ve dolayısıyla artırmaya yönelik olan uygulamaları ele alıyoruz.

Battery HD+

Battery HD+, iPhone’unuzun pil sağlığını yönetmek için temel özelliklerle donatılmış keyifli bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Uygulamanın kontrol panelinde ekstra bir pil seviyesi monitörü göreceksiniz. Uygulamada yer verilen özel bir bölüm, pilinizi daha uzun süre dolu tutabilme adına bakım yapmak için çeşitli ipuçları içerir.

Daha da ilgi çekici olan şey, iPhone’unuzu kullandığınız mevcut süreyi görebilmenizdir. Bu, iPhone’unuzdaki çeşitli özellikleri ne kadar daha kullanabileceğinizle ilgili size bilgi verir. Yani Wi-Fi, internette gezinme, arama yapma ve 2D / 3D oyunlar.

Gösterge panelindeki pil monitörü, pilinizin ne kadar sürede şarj olacağını da görmenizi sağlayacak. Ayrıca piliniz şarj olduğunda bildirim almak için alarm oluşturabilirsiniz. Ayrıca Battery HD+, telefonunuzun sıcaklığını ve şarj voltajını izliyor. Sonuç olarak, uygulama ücretsiz ancak elbette reklamlar içeriyor. Yine de bunlar rahatsız edici değil.

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Battery Saver

Battery Saver, diğer temel özelliklerin yanı sıra pil seviyenizi izlemenizi sağlayan özelliklerle dolu kesin bir arayüze sahiptir. Uygulama yalnızca pil seviyenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bellek ve disk alanını yönetmenize de yardımcı oluyor.

Uygulama, pil seviyesini doğrudan artırmanın yollarını sunmasa da, bellek ve disk yönetimi, genel pil kullanımını azaltmak için gereksiz dosyaları ve gereksiz bellek kullanımlarını temizleyebilir. Pil tasarrufu sağlayan ipuçlarını size sunduğunu iddia etse de, bazı nedenlerden dolayı çalışmayabilir. Genel olarak, pilinizi neyin kullandığını görmek için ideal bir uygulama.

Ek olarak, uygulama pilin şarj edilmesi gerekip gerekmediğini açık şekilde söylese daha fazla değer katabilirdi. Ama görünen o ki bu geliştiricinin odaklandığı bir şey değil. Elbette her uygulamanın zayıf yönleri vardır.

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Battery Life Doctor Pro

Her ikisi de benzer özelliklere sahip olsa da Battery Life Doctor Pro, Battery Saver’ın biraz daha ilerisinde yer alıyor. Aynı anda bir pil izleme panosuna sahip olup, diğer yanda gerçek zamanlı olarak bellek ve disk kullanımını da görebilirsiniz. Uygulama gereksiz dosyaları ve ekstra RAM kullanımını etkili bir şekilde boşaltmak için ek adımlar öneriyor.

RAM kapasitenizi ve iPhone pilini en çok kullanan uygulamayı görebilirsiniz. Disk kullanımı için de benzer bir istatistik var. Battery Life Doctor Pro pil kullanımını hafifletmek için çöpleri temizlemeyi ihmal etmiyor. Ayrıca iPhone pil sağlığınızı korumak için kanıtlanan 15 yolun hepsini içeriyor

Uygulama ücretsizdir, ancak bu ücretsiz versiyondaki reklamlar sinir bozucu olabilir. Bunları tek seferlik bir abonelikle kaldırabilirsiniz.

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Battery Health

Battery Health, iPhone’unuzun şarj hızını artırmak için en iyi uygulamalardan biridir. En sıra dışı özelliklerinden biri, sezgisel ve kapsamlı kullanıcı arayüzüdür.

Uygulama, beraberinde birçok özelliği bir araya getiriyor, ancak dikkate değer en iyi özelliği şarj geçmişi sağlamadı. Bu, iPhone’unuzda 30 günlük şarj davranışı sekmesine erişmenizi sağlıyor. Zaman içinde pilinizin şarj ve deşarj oranını izleyebileceğiniz için bu harika bir özellik. Ek olarak, iPhone pilinizin ne kadar hızlı şarj olduğunu daha iyi anlamak için bir şarj zamanlayıcısı da yer alıyor.

Yukarıda bahsedilen tüm bu özellikler tek bir fiyat paketiyle gelmiyor. O nedenle uygulamanın şarj olurken telefonunuzu karartmasını veya kullanıcı arayüzünüzü gizlemesini istiyorsanız ücretli aboneliğe ihtiyacınız var. Gerçekten de bu özellik şarj hızını artırıyor. Piliniz tamamen şarj olduğunda sizi bilgilendiren bir alarm da kurabileceksiniz.

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Battery Life

Pil sağlığınızı birden fazla Apple mobil cihazında yönetmeyi düşünür müsünüz? Battery Life, bunu yapmanız için size açık bir oyun alanı sunuyor. iPhone’unuzdaki ve Apple Watch gibi bağlı cihazlarınızdaki pil seviyesini, kullanımı ve şarj düzenini izlemek için idealdir.

Uygulamanın Apple Watch ve iPhone uygulamaları var. Böylece her iki cihazı da bağlayabilir ve pilinizin her iki cihazda nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz.

Özellikle, cihazınızın çalışma zamanını görüntülemek için bir widget kullanacaksınız. Bu widget içinde internet kullanımınızı, konuşma sürenizi, Ses ve video oynatıcınızı ve daha fazlasını bulacaksınız. Çalışma zamanı özelliği, pilinizi neyin tükettiği konusunda size açık bir fikir verecek. Ayrıca piliniz tatmin edici düzeyde şarj olduğunda sizi bilgilendirecek bir alarm var. Bu özellik pil şarjını optimize etmeye yardımcı olur ve olması gerekenden daha fazla şarj voltajı almasını önler.

Bağlı cihazları Bağlı cihazlar bölümünden görebilirsiniz. Burada etkin, etkin olmayan ve izlenmeyen cihazlar dahil tüm bağlı cihazları yönetebilirsiniz. Uygulama ücretsizdir. Ancak, reklamları kaldırmak ve özel bildirimler gibi gelişmiş özellikleri kullanmak için premium bir plan seçmek zorundasınız.

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Cloud Batteries

Göründüğü gibi, Cloud Batteries, iCloud kullanıldığı sürece tüm Apple cihazlarınızı tek bir yerde senkronize etmek için bulut teknolojisini kullanır. Böylece hepsini tek bir yerde tutabilir ve pil sağlıklarını bulut üzerinden uzaktan izleyebilirsiniz.

Uygulama, iOS, macOS ve watchOS’u destekliyor. Ayrıca Apple Pencil gibi Bluetooth bağlantılı düşük enerjili cihazları, izlenenler bölümüne eklemek için herhangi bir cihaz aracılığıyla bağlayabilirsiniz. Bulut tabanlı olduğundan, herhangi bir cihaz için uyumlu uygulamayı yüklediğinizde diğer cihazları yakından izleyebilirsiniz.

Cloud Batteries, iPhone’unuzu şarj cihazından çıkarmanız gerektiğinde sizi uyaran bir bildirim özelliğine sahiptir. Ek olarak, uygulamayı piliniz belirli bir yüzdeye ulaştığında sizi bilgilendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Uygulamayı kullanmak kolaydır. Ayrıca, bir cihaz eklemek, sol üstteki + simgesine dokunmayla gerçekleşiyor. Bu nedenle, artık cihazların pil seviyelerini doğrudan kontrol panelinden izleyebilirsiniz. Ayrıca, pil seviyesi ve cihaz adı gibi çeşitli kriterleri kullanarak cihazları sıralayabilir veya özel sıralama kullanabilirsiniz.

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CPU Monitor

CPU Monitor, iPhone’unuzda eksiksiz bir arka plan kontrolü yapmak için ideal bir uygulamadır. Bu uygulama piller, işlemciler, ağ arabirimi, grafik işlem birimi (GPU), CPU, işletim sistemi sağlığı ve depolama için derinlemesine izleme hizmetleri sunuyor. Daha sonra, kullanım istatistiklerini kısa ve bilgilendirici çizelgelerde düzenler. Hepsi pil ömrünü etkileyen faktörler olduğu için bu yararlıdır.

Bu istatistikleri kullanarak, en çok pil gücünü neyin kullandığını öğrenecek ve muhtemelen bunların etkisini nasıl azaltacağınızı düşüneceksiniz. Ancak, istatistikleri görüntülemeye çalıştığınızda uygulama bazen bunu yapamıyor

Ancak CPU Monitor, izlediği her birim için özel bir alana sahiptir. Bu nedenle, iPhone’unuzun bu açıdan nasıl performans gösterdiğini görmek için yalnızca uygun widget’ı tıklamanız yeterli. Örneğin, performansını görmek için Pil’e dokunacaksınız. Böylece durum, dolululuk kapasitesi ve voltaj gibi pil istatistiklerini görebilirsiniz. Uygulama ücretsizdir. Ancak, izinsiz araya giren reklamları kaldırmak için premium bir plan seçmek isteyebilirsiniz.

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Ampere Battery Charging Check

Ampere Battery Charging Check, pil şarj hızınızı izlemenize ve diğer şeylerin yanı sıra iPhone’unuzdaki her uygulamanın ne kadar pil tükettiğini görmenize olanak sağlıyor. Pilinizin ne kadar hızlı şarj olduğunu görebilmeniz, hangi şarjın daha hızlı olduğunu görmek için iPhone’unuzda farklı şarj cihazlarını test edebileceğiniz anlamına gelir.

Ek olarak, uygulama, iPhone’unuzdaki her dahili özellik için kalan kullanım süresini görmek için bir kullanım bölümüne sahiptir. Bunlara konuşabileceğiniz süre, internet kullanımı, ses, video oynatma ve kalan toplam süre dahildir.

Uygulamanın bir eksiği, kullanımı biraz etkileyen karmaşık kullanıcı arayüzüdür. Aksi takdirde, uygulama amacına göre idealdir.

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