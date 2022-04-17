iPhone 13s / iPhone 14 modelleri, fiyatı, teknik özellikleri

Hepimizin bildiği gibi en son piyasaya çıkan iPhone modelleri iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max şeklinde. iPhone X serisinden sonra isimlendirme iPhone 11, iPhone 12 modellerinde benzer şekilde oldu. Gerçi iPhone 11 mini gibi bir model hiç üretilmedi ve ilk mini olan iPhone modeli 12 ailesinde yer aldı. Tüm bu bilgilerin ışığında da Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 ailesinin iPhone 14, iPhone 14 mini, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’tan oluşmasını bekleyebiliriz. Bu yazıda iPhone 14 modelleri, fiyatı, teknik özellikleri gibi merak edilenlerden bahsedeceğiz ancak asıl ilginç olacak olan nokta ise ihtimaller. Apple bazen sürprizler yapmayı seviyor ki bunları zaten iPhone 9’u atlayarak iPhone X’e geçmesinde görmüştük. Yine benzer bir durum olabilir mi?

iPhone 13s, iPhone 13s mini, iPhone 13s Pro ve iPhone 13s Pro Max

Apple bildiğimiz kadarıyla model adlarının bu kadar hızlı şekilde rakamsal bazda artmasından pek de hoşnut değil. Açıkçası telefon arenasında yapılabilecek çok yenilik de kalmadı. Dolayısıyla sadece biraz güçlendirme yolu ile yeni modeller geliştirilebilir ve iPhone 14 gibi yenilikçi bir aile yerine iPhone 13s ailesi tanıtılabilir. Nitekim iPhone 4’ten başlayarak iPhone X’e kadar bu durum böyleydi. GizChina haberlerine göre seri yüksek ihtimal iPhone 14 model adına sahip olacak ancak baktığımızda A16 Bionic güncellemesi dışında hatırı sayılır bir yenilik yok. Yani RAM’de artış yapmak veya ekran tazeleme hızında yeniliklere gitmek artık büyük yenilikler değil. Ekran içi kamera aslında büyük bir yenilikti ayrıca bir de Apple’dan beklenen katlanabilir iPhone modeli var ancak o taraf biraz sessiz şekilde bekliyor.

iPhone 13s tahminini sadece biz yapmıyoruz. Teknoloji haberciliğinin önde gelen sitelerinden Phone Arena’da şu başlıkta bizim gibi düşündüğünü gösteriyor. Neden iPhone 13s gibi bir adlandırma yok diyorlar. Gerçekten de baktığımızda S takısı tasarım olarak değil de teknik anlamda bazı iyileştirmelerle güncellenen modelleri ifade etti. Şimdi S takısının ne yenilikler kazandırdığını bir hatırlayalım ve sonrasında muhtemel iPhone 13s, iPhone 13s mini, iPhone 13s Pro ve iPhone 13s Pro Max teknik özelliklerine bir değinelim.

iPhone’da “s” ne ifade etti?

Bazı iPhone modelleri s takısı alarak güncellendi. iPhone 3Gs’den beri hatta bunu söyleyebiliriz. iPhone 3Gs’in en büyük farklılığı video çekebilen ilk iPhone olmasıydı. Çünkü iPhone 3G video kaydı yapamıyordu. iPhone 3Gs bu yüzden “video çekebilen ilk iPhone modeli.” iPhone 4s’te ise 8 MP ana kamera, 1080p video kayıt özelliği ve Siri gibi yenilikleri görmüştük. iPhone 5s’te de hayatımıza ilk kez giren kavramlar arasında 64 bit işlemci ve Apple parmak izi okuyucu teknolojisi Touch ID oldu. iPhone 6s’te ise bize 12 MP arka ve 5 MP ön kamera gibi özellikleri OIS ve 3D Touch ile birlikte sağladı. Ayrıca Apple’ın 14 nm’lik A9 çipini içeriyordu.

iPhone’un modellendirmede yenilikçi bir değişiklik yapması için final olarak iPhone, iPhone mini, iPhone Pro ve iPhone Pro Max şeklinde isimlendirme yapması düşünülüyor. Yani rakamlar tamamen sona erecek ve muhtemelen iPhone Fold ile birlikte yani katlanabilir iPhone ile birlikte bu rutin modellendirme sistemi sona erecek. iPhone Fold ile birlikte geleceğin akıllı telefonlarının nasıl bir konseptte sunulacağı ise bilinmiyor ancak tahminlerimiz mevcut büyük ekranlı yapıdan çok da uzaklaşılamayacağı. Samsung’un katlanabilir akıllı telefonlar ile harika başarılar elde ettiğini biliyoruz ancak bu Note serisinin sonunu getirdi. Galaxy S ve hatta daha uygun fiyatı A ve M gibi seriler her zaman yerini koruyacaktır.

iPhone 13s / iPhone 14 kaç lira olacak?

Yurt dışı kaynaklı haberlere göre iPhone 13s veya iPhone 14 fiyatları şu şekilde olacak:

iPhone 13s / iPhone 14: 799 USD

iPhone 13s mini / iPhone 14 mini: 599 USD

iPhone 13s Pro / iPhone 14 Pro: 899 USD

iPhone 13s Pro Max / iPhone 14 Pro Max: 1199 USD

İhtimallerden bir diğeri de iPhone 13s Max veya iPhone 14 Max diye bir modelin olabileceği. Yani nasıl ki iPhone 13 Pro’nun büyük ekranlı seçeneği iPhone 13 Pro Max oldu, iPhone 13s veya iPhone 14 için de temel modelin büyük ekranlı seçeneği iPhone 13s Max veya iPhone 14 Max olacak. Bunların dışında Pro olan iPhone 13s Pro veya iPhone 14 Pro’nun da iPhone 13s Pro Max ve iPhone 14 Pro Max seçenekleri gibi düşünülebilir.

Apple A15 Bionic – A16 Bionic farkı

Çok radikal bir değişiklik olmayacağını söylüyoruz fakat Apple yine de Pro modellerinde hatırı sayılır bir yenilik göstermek zorunda olduğundan Apple A16 Bionic işlemci tercih edecek. Yani iPhone 13s Pro veya iPhone 13s Pro Max veya iPhone 14 Pro veya iPhone 14 Pro Max modellerinde işlemci Apple A16 Bionic olacak. Artık tüm modellerde OLED LTPO ekrana geçiş yapılacağına da kesin gözüyle bakılıyor. iPhone 13s, iPhone 13s mini ve iPhone 13s Max modelleri ise Apple A15 kullanmaya devam edecek. 6 çekirdekli bir mimariye sahip olan bu işlemci TSMC tarafından 4 nm üretim tekniği ile üretilecek ve çift bant 5G ve WiFi6E gibi özellikler sunacak.

Elbetet yeni Apple A16 performansı Qualcomm ve Mediatek gibi rakipleri oldukça zorlayacak. Grafik yetenekleri konusunda oldukça iddialı olacağı belirtilen işlemci artık yüksek bir bellek miktarıyla sunulacak. Ancak yeni nesil iPhone’larda yine standartlardan daha mı düşük bir batarya kullanılıp kullanılmayacağı bilinmiyor. Her bir yeni nesil işlemci aslında daha düşük güç tüketimi sergiliyor gibi görünse de günün sonunda batarya daha hızlı tükeniyor. Hal böyle olunca da Apple’dan her yeni modelde biraz daha yüksek kapasiteli batarya beklemek gerekiyor. Belki de Max modellerine yeni bir tane eklenecek olması sadece ekranı büyütmekten ibaret değildir…

iPhone 13s / 14 Yeni Özellikler

Düşük bir ihtimal olsa da Apple yeni modellerde ekran içi kamera gibi bir sürprizle karşımıza çıkabilir. Bu neredeyse artık ön yüzün yüzde 95’inden fazlasının ekran olacağını gösteriyor ki gerçek anlamda bir yenilikten bahsedebiliriz. Yeni nesil LTPO ekranlarda da büyük bir yenilik var ve bu tazeleme hızı tarafında. Özellikle sabit görüntülerde görüntüleme hızı 1 Hz’e kadar indirilerek çok ciddi batarya tasarrufu elde edilebileceğinden bahsediliyor. Ancak kameralar yine gövdeden çok ciddi şekilde çıkıntı yapacak gibi görünüyor ve prototip çizimlerinden yine iPhone 13 ailesine benzer bir kamera tasarımı seziyoruz.

Bu şekilde bir tasarım iPhone masa üzerinde sallanıyor veya yamuk duruyor gibi şikayetlerde artış sağlayacaktır. Ayrıca telefonunun temas yüzeyi de az olacağı için kayma gibi riskleri fazla olacaktır. Böyle bir cihazın her ne kadar çizilmelere karşı direnç konusunda ek teknolojileri olsa da bir silikon kılıf ile kullanılması gerekir. Böylece daha güvenli bir tutuş ve kamera bölgelerinin mümkün olduğunca az şekilde deforme olması sağlanacaktır.

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