Android için en iyi gökyüzü / uzay gözlem uygulamaları

Gökyüzü, asırlar boyunca insanları şaşırtan en sıra dışı şeylerden biridir. İnsanlar gökyüzünün kusursuzluğunu ve inceliğini hayrete izlerler. Hatta bazıları gökyüzünü o kadar çok seviyor ki gökyüzünde olan biteni görmek için masraflı bir hobi ediniyorlar. Bu hobi sayesinde insanlar genellikle bir takımyıldızı oluşturan kalıpları izlemeye çalışırlar. Bu yazıda yer alan en iyi yıldız gözlem uygulamaları listesi sizinde merakınızı gidermenize yardımcı olacaktır.

En iyi yıldız gözlem uygulamaları yazımız sayesinde, yıldızları izleme ve öğrenme hobinize faydalı bir yön kazandırabilirsiniz. En iyi yıldız gözlem uygulamalarını çalıştırırken gökyüzünün bazı ilginç özellikleri hakkında bilgi edindiğinizi göreceksiniz. Şimdi, en iyi yıldız gözlem uygulamalarını araştırırken tercih edebileceğiniz seçenekleri ele almaya başlayalım.

Stellarium Mobile

Günümüzde insanlar gökyüzünün tadını tam anlamıyla çıkaramıyor. Bir çoğu zaman yetersizliğinden, bazıları ise başka nedenlerden dolayı. Bu durumda Stellarium Mobile size yardımcı olabilir. Sadece yıldızları izlemek için bir yerlere gitmek daima iyi bir fikir olmayabilir. Bazen yıldızları göremememizin ana nedeni hava kirliliğidir. O nedenle ilk olarak cep telefonunuzdan adım atmak en iyisi olabilir. Bu başlıktaki en iyi yıldız izleme uygulaması, yıldızlara baktığınızda tam olarak ne gördüğünüzü size tanımlayacak.

Bu uygulamanın yardımıyla yıldızları, kuyruklu yıldızları, gezegenleri, takımyıldızları ve diğer birçok uzak gökyüzü nesnesini öğrenebilirsiniz. Telefonunuzu gökyüzüne doğru tutmanız yeterli. Yani kullanımı çok kolay bir astronomi uygulamasıdır. Yetişkin veya çocuk fark etmeksizin herkes için en iyi astronomik uygulamalardan birisi olduğunu söylemek kolay. Uluslararası Uzay İstasyonu da dahil olmak üzere uzaydaki fiziki uyduları da takip edebilirsiniz. Daha iyi bir görünüm elde etmek için yakınlaştırma özelliğine de sahipsiniz. Ayrıca, gözlerinizi korumak için karanlık modu seçebilirsiniz

Starwalk 2

StarWalk 2 uygulamasıyla yeni bir gezegen olup olmadığına dair gündemi takip edebilirsiniz. En iyi yıldız izleme uygulamalarından biri olarak sizi güneş sistemiyle ilgili en son haberler ve olaylardan haberdar edecek. Gece gündüz gökyüzünü keşfetmeyi sürdürebileceksiniz. Uyduları, takımyıldızları, yıldızları, gezegenleri, ISS, Hubble Space, Astronoid ve çok daha fazlasını tanımlama olanağınız var. Herhangi bir şeyi tanımlamak için tek yapmanız gereken cihazınızı gökyüzüne çevirmek. “Yenilikler” sekmesine tek bir dokunuşla uzayla ilgili en son haberleri alın.

Bu uygulamadaki yıldız ve gezegen bulma özelliklerinin yardımıyla gökyüzünün gerçek zamanlı haritasını ekranınızda göreceksiniz. Tüm bunların 3D olarak sunulması oldukça hoş. Ekranınızın sağ üst köşesinde, herhangi bir saat ve tarihi seçmenize, böylece kolayca ileri veya geri gitmenize ve o zaman diliminin gökyüzünü izlemenize olanak tanıyacak şekilde ayarlanması da önemli bir özellik.

NASA

Siz de birçok kişi gibi astronomiyi seviyorsanız NASA uygulamasını akıllı telefonunuza indirmelisiniz. Uygulamada 16.000’den fazla görsel bulabilir ve her gün yeni görsellerin bilgisini alabilirsiniz. Bu sayede arkadaşlarınızla konuşacak daha fazla konunuz olabilir. Çünkü arkadaşınızla her şeyi ve her ayrıntıyı rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Daha gerçekçi bir görünüm için 3B gezegen modeline geçin ve diğer uygulamalara kıyasla daha fazla keyfini çıkarın. Bu en iyi yıldız gözlemi uygulamalarından birisiyle dünyayı bir sanat eseri olarak görün.

NASA ana merkezinden evreni keşfetmenize yardımcı olacak bir harita, bilgi akışı ve bağlantılar uygulamada yer alıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu için yaklaşan gözlem zaman dilimini görebilir ve gözleme az bir zaman kala bir bildirim alabilirsiniz. Ayrıca, bu uygulamada, Uluslararası Uzay İstasyonundaki HDEV deneyini yüksek kaliteli videolar yardımıyla izlemek mümkün. Son olarak en yeni NASA görevleriyle ilgili tüm bilgileri keşfedebilirsiniz.

StarTracker

StarTracker uygulamasının evreni daha özenli şekilde keşfetmeniz için size yardımcı olmasına izin verin. Cihazınızı gökyüzüne doğru tutmanız yeterlidir. Ardından, gördüğünüz yıldızları, takımyıldızları ve uzak gökyüzü nesnelerini gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. Tüm veriler çevrimdışı olarak sağlanıyor. Bu en iyi yıldız izleme uygulaması, 3.5 inç ila 12 inç arasındaki herhangi bir ekran boyutuyla uyumlu çalışıyor. Yıldızları, güneşi, ayı, güneş sistemindeki gezegenleri, Takımyıldızları ve daha fazlasını kolaylıkla izleyin.

Ayrıca, muhteşem grafiklere sahip bazı ünlü uzak gökyüzü nesnelerini göreceksiniz. Doğru yönlendirmeyi yapabilmek için herhangi bir rota bozulmasını önlemek adına metal kılıfınızı veya manyetik kılıfınızı çıkarmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla özellik için satın alma yapabilirsiniz.

Skyview

Skyview, akıllı telefonlarınızda uzayın gerçekliğini görmenizi sağlayan bir uygulamadır. Bu sıra dışı yıldız gözlem uygulaması sayesinde, gökyüzündeki yıldızları veya takımyıldızları tespit etmek için astronom olmanıza gerek yok, sadece uygulamayı akıllı telefonunuzda çalıştırın ve yıldızları izleyin. Ayrıca, bu uygulama çalışması için bir veri sinyali veya GPS şartı koşmuyor.

Bu uygulama aynı zamanda uzay gezinmesini de destekler. Ugulamadaki gece modu özelliğinin yardımıyla kırmızı veya yeşil gece modu filtreleriyle gece görüşünüzü sürdürebilirsiniz. Gökyüzü rotası, herhangi bir nesnenin herhangi bir tarih ve saatinde size gökyüzündeki tam konumunu gösterir. Artırılmış gerçeklik sayesinde, gökyüzündeki nesneleri gece veya gündüz kolaylıkla göreceksiniz. İstediğiniz tarih ve saatte gökyüzünü görmek için ileriye veya geçmişe geçişler yapabilirsiniz.

Skymap

İnsanlar yıldızlara bakarken gökyüzü haritalarını kullanmayı tercih ederler. Gökyüzünün harikaları ve uzay hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, öyleyse bu uygulama kesinlikle sizin için uygun. Bu uygulama, çocuklarınızın her gün yeni bir şeyler öğrenmelerine veya bilime olan meraklarını artırmalarına yardımcı olacaktır. En iyi yıldız gözlem uygulamalarından birisidir ve birkaç özellik dışında internete ihtiyaç duymaz.

Sky Map, Android cihazınız için taşınabilir bir planetaryumdur. Bu uygulamayı herhangi bir yıldızı, gezegeni, bulutsuyu ve diğer herhangi bir nesneyi tanımlamak için rahatlıkla kullanacaksınız. Akıllı telefonunuzda pusula yoksa uygulama çalışmayacaksınız. Cihazınızın yakınında herhangi bir metal veya manyetik nesne varsa da pusula etkilenecektir.

StarChart

StarChart, 30 milyon kişi tarafından indirilen bir uygulamadır. Bir StarChart yardımıyla, kesinlikle benzersiz yıldız gözlemi deneyimi yaşayabilirsiniz, bu da onu en iyi yıldız gözlem uygulamalarından biri haline getirmek için yeterli. Artık cebinizde sanal bir planetaryum (gezegen evi) var. Cihazınızı gökyüzüne doğrultun ve tam olarak neye baktığınızı size gösterecektir. En son yüksek teknoloji deneyiminin tümünü yaşayacaksınız. Dünya’dan görülebilen her yıldızın ve gezegenin mevcut konumunu bulabilirsiniz. Bütün bunları gün ışığında bile zorlanmadan aynı rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu uygulama, ufkun altındaki gökyüzünü görüntülemenize olanak sağlayacak, böylece artık geceleri bile güneşin nerede olduğunu görebilirsiniz.

En parlak yıldızın adını öğrenmek istiyorsanız, telefonunuzu o yıldıza doğrultun ve uygulama size bunu derhal söyleyecek. Ayrıca dünyanın diğer yarımküresindeki insanlara gökyüzünün nasıl göründüğünü de öğrenebilirsiniz. Herhangi bir şey aramak için ekranı çevirmeniz gerekmiyor. Sesle kontrol özelliği, beni aya götür, mars turu yap, Satürn’e git ve çok daha fazla benzer komutlarla uzayı keşfeşedebilirsiniz.

Mobile Observatory

Gökyüzünün sıra dışı nesneleriyle ilgileniyor musunuz? Eğer öyleyse, Mobile Observation sizin için en iyi yıldız izleme uygulaması olacaktır. Bu uygulama aynı zamanda bir sonraki ay tutulmasının bulunduğunuz yerden görülüp görülmediğini öğrenmenize yardımcı olur. Bir sonraki muhteşem kuyruklu yıldızın ne zaman görüneceği hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Bu uygulama size yıldızlar, gezegenler, uzak gökyüzü nesneleri, meteor yağmurları, asteroitler, ay ve güneş tutulmaları ve çok daha fazlası hakkında sınırsız ekstra ayrıntı ve bilgi sağlar.

Bu uygulama milyonlarca insan tarafından kullanılan ücretsiz bir en iyi yıldız gözlem uygulamasıdır. 30.000 yıldız ve 220 derin gökyüzüne erişebilirsiniz. Bu uygulama, konumunuz için ilginç gökyüzü olaylarını otomatik olarak hesaplayarak önünüze getirebilirsiniz. Örneğin gezegenliği elinden alınmış Plüton hakkında da bilgi alabilirsiniz. Uzaydaki her şeyi 3D olarak keşfedin.

Sky Safari

Sky Safari, yıldızları görmenizi sağlayan bir astronomi uygulamasıdır. Milattan önce 500’de gökyüzünün nasıl göründüğünü bilmek istiyorsanız bu uygulama size yardımcı olacaktır. Bu yıldız gözlem uygulaması, size gökyüzünün yıllar önce ve gelecekte dünyadan nasıl göründüğünü gösterebiliyor. Yani evreni her açıdan parmaklarınızın ucuna getiriyor. Ayrıca gökyüzünü daha önce görmediğiniz kadar yüksek ve zengin kalitede izleyebileceksiniz. Bu gecenin en iyisi özelliğiyle o gecenin en iyi görselinin ne olduğunu görün.

Sadece telefonunuzu gökyüzüne çevirin ve SkySafari’nin yıldızları bulmasını bekleyin. Venüs, Jüpiter, Satürn ve diğer gezegenlerin çarpıcı ve muhteşem manzaralarına ulaşın. Yıldız haritası, o an yaptığınız gerçek zamanlı hareketlerinizle otomatik olarak güncellenecektir. Ayrıca gökyüzünün tarihi, mitolojisi ve bilimi hakkında da çok şey öğreneceksiniz.

