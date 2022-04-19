iPhone için en iyi 7 fotoğraf kolaj uygulaması

Modernizm ve inovasyon, bugün içinde yaşadığımız dünyanın ana özellikleri haline geldiler. Hayatımızın her alanında karşı konulamaz bir gelişme var; modern sanat ve fotoğrafçılık bu konuda bir istisna değil. Braque ve Picasso, ilk olarak 20. yüzyılın başlarında alışılmış sanatta devrim yaratmak için kolaj düşüncesiyle gelmişlerdi; bununla birlikte, dijital kolaj son yıllarda yaygın bir görüntü haline evrildi. iPhone için en iyi fotoğraf kolajı uygulaması, kullanışlı ve basit adımları uygulayarak mükemmel olanı ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Kolajların ana çıkış kaynağı, farklı fotoğrafları birleştirerek tek bir fotoğraf ortaya çıkarmak ve yaratıcılığınızı ifade etmektir. Tek fotoğraflar hala bir duvar dekorasyonu olarak tercih açısından lider olsa da, artık birçok kişi daha şık olduğu için kolajlara yöneliyor.

Yıllar içinde birçok insan kolaj uygulamalarını zaten denemiş durumda. Hala onlardan biri değilseniz, neden bir tanesini kullanmanız gerektiğini açıklayalım. Bir kolaj, aklınızdaki hikayeyi anlatmanıza yardımcı olabilir; birden fazla fotoğraf ortada olduğunda, bunları bir sıra halinde hikayeleştirebilirsiniz.

Instagram’ınızda bir kolaj paylaşmaya karar verdiğinizde sıradaki aşamaya geçmelisiniz. Yani bu alandaki en iyi uygulamayı bulmak için App Store’u açmalıyız. Bu nedenle, bu süreçleri sizin için basitleştirmeye ve iPhone uyumlu en iyi yedi fotoğraf kolaj uygulamasının bir listesini oluşturmaya karar verdik.

iPhone için en iyi fotoğraf kolaj uygulamalarının faydaları

Yaratıcılığınızı ifade edin: – iPhone için en iyi fotoğraf kolaj uygulamaları, çekici kolajlar aracılığıyla yaratıcılığınızı ortaya dökmenize olanak tanıyor. Bu uygulamaların çoğu, fotoğrafları daha çarpıcı hale getirmenizi sağlayacak daha fazla düzenleme özelliğiyle birlikte geliyor. Ayrıca, kolaj oluşturma söz konusu olduğunda çok sayıda özelleştirme seçeneğiniz olacak. Bu imkanları olağanüstü bir şey yaratmak için kullanabilirsiniz.

Anıları yakalayın: – Bir kolaj uygulaması en iyi anılarınızı kaydetmenize imkan sağlar. Bir kolaj, birden fazla fotoğrafı birleştirerek tek bir fotoğraf yaratmanıza izin vereceğinden, gezilerinizin veya küçük bebeğinizin büyüme aşamalarıyla tüm anıları saklayabilirsiniz.

Kullanımı kolay: – iPhone için fotoğraf kolaj uygulamalarının çoğu, kullanıcı dostu bir arayüzle geldiği için kullanımı son derece kolaydır. Amatör herhangi bir kullanıcı, bu uygulamalardan biri aracılığıyla birkaç saniyede ilginç kolajlar oluşturabilir. Aklınıza yeni fikirler gelmiyorsa, ön tanımlı seçeneklere güvenebilirsiniz.

iPhone için en iyi fotoğraf kolaj uygulaması

Adobe Spark Post

Fotoğraf düzenleme uygulamaları söz konusu olduğunda Adobe oldukça ünlü bir markadır. Adobe Spark, ilgi çekici ve yaratıcı fotoğraflar oluşturmak için iPhone için en iyi fotoğraf kolaj uygulamasıdır. Kolajlarınıza grafik eklemek istiyorsanız, bu uygulama işlevselliği ve rahatlığı nedeniyle eksiksiz bir seçim olacak.

Adobe Spark, kullanıcıların Facebook, Snapchat ve Instagram için Layout uygulaması dahil olmak üzere sosyal profilleri için gönderiler oluşturmasına olanak tanır. Uygulamayla ilgili en önemli şey, özelleştirme seçeneklerinin en tepesinde çok sayıda kolaj şablonu sunmasıdır. Uygulama aracılığıyla kolayca video, fotoğraf yükleyebilir ve hatta bunlara kaliteli metinler ekleyebilirsiniz.

Ek olarak, kolajı daha ilginç hale getirmek için animasyonlar ve efektler eklemek de seçenekler arasında. Adobe Spark, makine öğrenimi ve yapay zeka kullanarak tüm resimlerinizi otomatik olarak yeniden boyutlandıracak ve böylece içeriğinizin sosyal medya platformları için uygun şekilde optimize edilmesini sağlayacaktır. Uygulama sezgisel kullanıcı arayüzü nedeniyle öğrenilmesi oldukça kolaydır. Ancak, premium şablonlardan yararlanmak için bir premium abonelik edinmeniz gerekir.

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Canva

Canva, işlevsellik ve çok yönlülük söz konusu olduğunda iPhone için en iyi fotoğraf kolaj uygulaması olabilir. Uygulama, bir adım öne çıkmanıza yardımcı olacak en iyi koleji oluşturmanızı sağlayacaktır. Bununla ilgili en dikkat çekici şey, bir video ve fotoğraf kolajını kolay ve basit ama benzersiz yollarla tasarlayabilmenizdir.

Uygulama çok sayıda şablona sahip; bu nedenle, daha önce deneyimi olmayan amatör bir kullanıcı olsanız bile, uygulamayı en iyi şekilde kullanabilirsiniz. Şablonları oldukça çok yönlü ve çeşitli şekil ve tasarımlarda geliyor. İster Instagram hikayeniz için bir kolaj oluşturun, ister en sevdiğiniz arkadaşınızın doğum gününde duvarında bir mesaj paylaşın, fotoğraf arşivinizdeki görüntüleri kullanmak için birçok seçenek var. Kolajınızın görünümünü geliştirecek filtreler, yazı tipi, canlı kamera özellikleri vb. içeren başka düzenleme ve özelleştirme seçenekleri de vardır.

Canva uygulamasını indirin

Layout

Instagram’ı düzenli olarak kullanıyorsanız veya popüler sosyal medya platformunda profilini büyütmek istiyorsanız ve düzenli olarak gönderiler oluşturmak için bir araç arıyorsanız, Layout, amaçlarınız için iPhone için en iyi fotoğraf kolaj uygulamasıdır. Layout, sayısız fayda sağlamak için kullanıcı dostu sezgisel bir arayüzü, birçok özellik ile birleştiren basit bir uygulamadır.

Uygulama, kişiselleştirilmiş kolajlar oluşturmak için dokuz farklı fotoğrafı yaratıcı bir şekilde birbirine karıştırmanıza olanak tanır. Ayrıca, uygulamanın tek özelliği kolaj oluşturmak değildir, çünkü yakınlaştırma, kenarlıklar eklemenize ve fotoğrafları hızlı bir şekilde bulmak için bir yüz tanıma özelliği kullanmanıza olanak tanıyor. Fotoğraf makinesiyle odaklanmadan önce hızlı ve spontane çekimler yapmanızı sağlayacak Photobooth özelliği sayesinde Layout ile harika kolajlar oluşturabilirsiniz.

Ayrıca uygulamanın en önemli özelliği olarak 30 adede kadar fotoğraf seçebilir ve daha sonra gerektiğinde bunları kullanabilirsiniz. Instagram’ınız için bir kolaj oluşturabilir, ardından görünümlerini daha da artırmak için bunları uygulama filtreleri ve yaratıcı araçlarda kullanabilirsiniz. Genel olarak, uygulamanın kullanımı oldukça basittir ve normal Instagram kullanıcıları için olmazsa olmaz bir uygulamadır.

Layout uygulamasını indirin

Fotor

Fotor, iPhone için en iyi fotoğraf kolajı uygulamaları listemizin elit uygulamaları arasında. Şüphesiz daha profesyonel işlevsellik sunduğu için oldukça saygın bir konumda. Uygulama size profesyonel fotoğrafçıların yarattığı geniş bir özel efekt koleksiyonunu sunuyor. Ancak, tercihlerinize göre çarpıcı tasarımlar oluşturmanızı sağlayacak kişisel bir kolaj oluşturma seçeneği de var.

Fotor kolaj uygulaması size çeşitli özelleştirme seçenekleri sunarak, metin, çıkartma, filtre vb. eklemeden önce fotoğrafları istediğiniz gibi konumlandırmanıza olanak tanır. Ayrıca ışık ayarı, fotoğraf tonu ve fotoğraf temizleme seçenekleri de dahil olmak üzere birçok fotoğraf düzenleme özelliği ile birlikte gelir.

Ayrıca renk dengesi, Dhaze, Curve, HSL, Denoise vb. dahil olmak üzere birçok gelişmiş fotoğraf düzenleme özelliği var. Kolajınızın genel görünümünü iyileştirebilecek birçok fotoğraf efekti seçeneği vardır.

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Diptic

Profesyonel araçlar ve ayarlarla kolajlar yapmak istiyorsanız, Diptic, tam olarak ihtiyacınız olanı size sunmak için iPhone için en iyi fotoğraf kolaj uygulamasıdır. Diptic, mükemmel konforu nedeniyle bir kez haftanın App Store uygulaması olarak seçildi. Arkadaşlarınız arasında öne çıkmanızı sağlayacak araçları kullanarak kolajlar oluşturabilirsiniz. Kolajın tüm yönlerini kişiselleştirmenizi sağlayacağından; bu, yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı haliyle ifade etmeniz için bir olanaktır.

Uygulamanın en önemli avantajı, çok sayıda önceden tanımlanmış düzen ile birlikte gelmesidir; ancak, bundan daha ileri gider ve size bunları farklı şekillerde özelleştirme seçeneği sunar. Ayrıca oluşturduğunuz düzenleri kaydedebilir ve istediğiniz zaman tekrar kullanabilirsiniz.

Diptic ayrıca tasarımı dışarı aktarmadan veya sosyal medya hesaplarınızdan birinde paylaşmadan önce görüntüye filtreler, metin başlıkları ve doku kenarlıkları ekleme dahil olmak üzere birçok özelleştirme seçeneği sunar. Çeşitli seçenekler ve düzenleme araçları, Diptic’i oldukça popüler bir seçenek haline getiriyor, ancak ücretsiz olarak kullanımda değil. İndirmek için yaklaşık 2,99 Dolar ödemeniz gerekecek. Ancak, kalitesi göz önüne alındığında, uygulama için bu ödeme değer.

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PicsArt

Bir fotoğraf düzenleyici, video düzenleyici ve bir kolaj oluşturucu uygulamasını bir arada arıyorsanız, PicsArt doğru seçimdir. 1 milyar indirme ile iPhone için en iyi fotoğraf kolaj uygulamalarından biridir. Peki, nedeni? Bunun başlıca nedeni, uygulamanın sayısız kullanıcı için tek paketli bir düzenleme aracı haline getiren birçok benzersiz özellik sunmasıdır.

Uygulama aracılığıyla benzersiz ve yaratıcı kolajlar oluştururken fotoğrafları ve videoları düzenleyebilirsiniz. Yazılım size kolajı daha ilgi çekici kılmak için kullanabileceğiniz birçok araç ve seçenek sunacaktır. PicsArt’ın diğer bazı özellikleri arasında geleneksel fotoğraf sınıflandırma, çerçeveler ve serbest stil kolaj araçları bulunur.

PicsArt’taki hikaye oluşturucu özelliği, Instagram’da paylaşmadan önce bir fotoğraf kolajı hikayesi tasarlamanızı sağlıyor. Uygulama, fotoğrafları düzenlemek ve kolajlar oluşturmak için hepsi bir arada çözüm olduğundan, işlevselliği çeşitlendirerek size çok daha fazla özgürlüğe sahip bir kolaj tasarlama özgürlüğü verir. Ayrıca kolajlarınıza filtreler, çizimler, çıkartmalar ve metin ekleyebilirsiniz. Tüm özelliklerin başında, uygulamanın kullanımı tamamen ücretsizdir.

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Moldiv

Moldiv, size bir kolaj oluşturucu hizmeti sunmanın yanı sıra bir fotoğraf ve video düzenleyici sağlayan bir başka popüler hepsi bir arada uygulamadır. Uygulama, bir selfie kamerasını, profesyonel düzeyde işlevsellik sunan bir fotoğraf düzenleyici ve kolaj oluşturucu ile birleştirerek, onu iPhone için en iyi fotoğraf kolajı uygulamasından biri haline getiriyor.

Moldiv özellikler açısından çok zengin. 135 ünlü magazin tarzı düzen ile birlikte 310’a kadar farklı kolaj çerçevesi sağlıyor. Çok sayıda stil ekleyen benzersiz ve ayrıntılı fotoğraf düzenleme işlemi için çok sayıda magazin ön ayarına sahip bir kitaplık içerir.

Bir kolaj düzeni tasarladıktan sonra, metin kaplamaları, dokular ve çıkartmalar ekleyerek birçok profesyonel düzeyde düzenleme aracıyla özelleştirebilirsiniz. Ayrıca çeşitli güzellik araçları ve diğer mükemmel özellikler sunar. Genel olarak Moldiv, tüm fotoğraf ve video düzenleme uygulaması arayışına bir çözümdür. Özelleştirmeye ihtiyaçları varsa, kolajı özelleştirmenize ve fotoğrafları veya videoları rötuşlamanıza olanak tanır.