Android uyumlu tansiyon ölçme uygulamaları

Teknoloji günlük hayatımızın her alanında kendine bir yer buluyor. Her gün yüzlerce yeni buluşun hayatımızı kolaylaştırdığı sıra dışı bir dijital dünyanın içindeyiz. İnovasyonun en önemli yönünü tıp alanında görüyoruz. Halihazırda bir tıbbi durum üzerinde çalışmanıza yardımcı olabilecek birçok uygulamadan yararlanabiliyoruz. En iyi tansiyon uygulamaları, durumunuzu izlemenize destek olmada önemli bir rol oynar.

Tansiyon olası bir kalp krizi riskine dair önemli bir metriktir. Ayrıca, diğer tıbbi durumların kötüye gitmesinden de sorumludur. Bu sebeple kan basıncınızın kontrol edilebilir sınırlar içinde olduğundan emin olmanız gereklidir. Ne hipertansiyon ne de hipotansiyon durumunda bu değişmeyen bir kural. En iyi tansiyon uygulamaları bu süreçte size yardımcı olabilir. Bununla beraber, bu uygulamalar kan basıncını ölçmeniz için doktorların tansiyon aletleri kadar verimli olmayabilir, ancak yine de bir şekilde fikir edinmek için mükemmel bir tercihtir.

Amerikan Hipertansiyon Derneği Dergisi’nde 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, en iyi kan basıncı uygulamaları olduğunu iddia eden uygulamaların yaklaşık %72’si kan basıncını izlemede oldukça başarılıydı; hastalar, ölçüm sonuçlalarını uygulamaya manuel olarak girer ve zaman içinde izleyebilirler.

Ancak, kendiniz için en iyi tansiyon uygulamasını tespit etmek istiyorsanız, birisini seçmek zor olabilir. Faydalı bir uygulama bulmak için özellikler ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Aşağıdaki en iyi tansiyon uygulamaları listesinin size yardımcı olabileceği yer tam olarak burasıdır.

En iyi tansiyon uygulamalarının yararları

İstatistik takibi: İstatistikleri kaydetmek, tıbbi durumunuzu iyiye götürmenize yardımcı olan en iyi tansiyon uygulamalarının en önemli özelliklerinden biridir. Uygulama, kalp atış hızı, vücut ağırlığı, egzersiz, tuz alımı ve sağlığınızı etkileyebilecek diğer faktörler gibi bilgileri manuel olarak girmenize olanak sağlıyor. Bu istatistikler, sağlıklı bir yaşam tarzını oturtmak için gereksinimlerinize göre hayatınızı değiştirmenize ve böylece kan basıncı etkilerini azaltmanıza olanak tanır.

Sürekli hatırlatma: Genellikle, çoğu zaman çok fazla iş ve yoğun bir hayatın içindeyken, ilaçları veya diğer yapılacakları unutmak çok kolay. En iyi kan basıncı uygulamaları, uygun ilaçları kullanmak, kan basıncını kontrol etmek ve durumu takip etmek için hatırlatıcılar kullanmanıza olanak tanır.

Raporları doktorlarla paylaşmak: Tansiyonunuzu kontrollü seviyelerde tutmanın en temel yolu doktorunuzla iletişim halinde kalmaktır. En iyi tansiyon uygulamaları, doğrudan uygulama aracılığıyla doktorlarla bilgi paylaşmanızı sağlıyor.

Android için en iyi tansiyon uygulamaları

SmartBP Blood Pressure Tracker

SmartBP, en iyi tansiyon uygulamalarından ve bu kategorideki en iyi tercilerimizden biridir. 2 milyondan fazla indirme oldukça etkileyici. Dolayısıyla 114’e yakın ülkede kullanıcıların ilk tercihidir. Uygulama, kan basıncınızı yönetmenin yenilikçi ve dijital bir yolunu keşfediyor. Basit ve kullanımı kolay bir arayüzden etkili tansiyon yönetimine kadar bir kullanıcının isteyebileceği tüm özellikleri sağlıyor. Bu uygulama, kan basıncınızı stabilize etmenize yardımcı olan güvenilir bir uygulama olmayı amaçlamış durumda.

Uygulama, kan basıncı ölçümlerini kaydetmenizi sağlar; böylece değerlerinizi saklayarak takip edebilirsiniz. Herhangi bir net bilgiyi belirtmek için diyastolik, sistolik, ağırlık ölçümleri ve nabız hızını notlarla yazabilirsiniz. Zaman kazanmak ve süreci hızlandırmak için mevcut etiketleri veya kendi etiketlerizi kullanabilir ve bunları notlarınıza ekleyebilirsiniz. Uygulama, sizin için Ortalama Arter Basıncı (MAP), Beden Kitle İndeksi (BMI) ve Nabız Hızını otomatik olarak hesaplayan çeşitli araçlar barındırıyor. SmartBP aynı zamanda, size kayıtların saatini ve tarihini değiştirmenize de olanak tanıyor. Ayrıca, Uluslararası ve ABD’de standart olan ağırlık ve boy birimlerini de destekliyor.

Uygulamaların en önemli özelliklerinden biri süreci izlemek ve sonuçları analiz etmektir. Gidişatınızı grafik üzerinde gösterir; bu grafikteki istatistikleri de süre bazında filtrelemenize olanak tanır. Renk kodlu veriler, hipertansiyonun olağan ve farklı aşamalarını belirlemek için gösteriliyor. Diğer uygulama özellikleri arasında kolay rapor paylaşımı, hatırlatıcı ayarlama ve her zaman ve her yerden kolay erişim yer alıyor.

SmartBP uygulamasını indirin

Smart Blood Pressure Recorder

Smart Blood Pressure Recorder, en iyi tansiyon uygulamaları listemizdeki bir başka popüler tercihtir. Uygulama, BP’den muzdarip hastalar için bir takvim yöneticisidir, çünkü geçmişi ve diğer hayati ayrıntıları hatırlamanıza yardımcı olur. Uygulamayı kullanarak günlük ve aylık kayıtlarınızı kaydedebilir, böylece doktorlarınıza gösterebileceğiniz etkili bir kayıt verisi oluşturabilirsiniz.

Uygulama, birçok faydalı özellik sunar. Sistolik ve diyastolik ağırlık ölçümlerini kısa notlar ve nabız hızı kaydedici eşliğinde saklayabilirsiniz. Tüm geçmiş, tansiyon takviminde istediğiniz zaman diliminde görüntülenebilir. Kaydı saat ve tarih ile tutabildiğiniz için uygulama, kalp durumlarını iyileştirmelerine yardımcı olacak bir not tutma özelliği arayan kişiler için ideal bir seçim haline geliyor.

Ayrıca, durumunuzu hızlı bir şekilde anlamanıza olanak tanıyan bir grafikte BP değerini görüntülemek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ayrıca, uygulamanın önemli bir özelliği de hipertansiyon, hipotansiyon önerileri ve kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak uygun diyet tavsiyesi olmak üzere BP ipuçları sunmasıdır. Uygulama, yüksek, standart ve düşük değerler, kan basıncı türleri ve semptomları, risk faktörleri, teşhisler vb. içeren BP ile ilgili tüm detayları içerir.

Smart Blood Pressure Recorder indirin

BP Journal: Blood Pressure Log

Kan basıncını ölçen aletinizle birlikte bir uygulama arıyorsanız, bir BP Journal idealdir. Uygulama, kan basıncı ölçümlerini kaydetmenize, eğilimleri görüntülemenize ve profesyonel sağlık hizmeti aldığınız yere raporlar göndermenize olanak tanır. Uygulama bir tansiyon ölçere sahip değil. Bunun yerine, referans değerler arasında kalıp kalmadığınıza dair notlar almanızı sağlıyor.

Uygulama, hızlı klavye veri girişi özelliği aracılığıyla bir BP ve nabız okuyucusuna sahiptir. BP sürecini, onu gösteren etkileşimli çizelgeleri kullanarak istatistikler ve trendler aracılığıyla izleyebileceğiniz için veriler hakkında ayrıntılar sağlar. Uygulama ayrıca, durumunuzu uygun şekilde ele almak için doktorunuza bir PDF özeti göndermenizi sağlar.

Uygulamanın diğer önemli bir özelliği, BP’niz için ölçüm almanız veya ilaçları içmeniz için hatırlatıcılar göndermesidir. Doğru ilaçları alma zamanını asla unutmamanızı sağlar. Uygulama ayrıca, Microsoft Excel gibi diğer uygulamalarla uygun verilerin aktarımına izin vererek, basınç verilerini CSV formatında içe ve dışa aktarmanıza olanak tanır. Uygulama ayrıca ACC/AHA, WHO/ISH vb. gibi standart BP sınıflandırma yönergeleriyle de tam olarak uyumlu çalışır. İsterseniz veriler otomatik olarak Google Drive’da yedeklenerek güvenli ve emniyetli tutulur.

BP Journal uygulamasını indirin

Blood pressure Tracker & Diary

Blood pressure Tracker & Diary, en iyi tansiyon uygulamaları listemizdeki en iyi seçeneklerden biridir ve bizim ise ikinci en iyi seçimimizdir. Uygulama, tansiyon hastaları için, bu hastalıktan kaynaklanan potansiyel riskleri azaltmak için bir refakatçi olarak kullanabilecekleri mükemmel bir seçimdir. Uygulama, cihazınızda az yer kaplayan ancak durumunuz hakkında çeşitli ayrıntılar yazmanıza olanak tanıyan bir takip cihazı gibi çalışır. Daha sonra doktorunuzla paylaşabileceğiniz bir olaylar geçmişi oluşturmanıza olanak tanıyan birçok izleme özelliği sunar.

Ayrıca, yakın zamanda bu hastalıkla ilgili teşhis konduysa veya bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bilgilendirici bir sekmeniz olacak. Sunduğu kategorilerden bazıları kan basıncı ortalamaları, hastalığın türleri, semptomları ve normal kan basıncı seviyeleridir. Uygulama tarih, saat ve ağırlık şeklinde sakladığı sistolik, diyastolik ve nabız hızlarını kaydetmenize olanak tanır. Bu özelliğin yararı, uygulamanın diğer aylara ait tüm girişlerin geçmişini tutmasıdır. Böylece, hastalığınızın son birkaç ayda iyileşip iyileşmediğine dair görsel bir veri bankanız olur. Ayrıca, kontrolü elinizde tutmanıza izin veren çeşitli yönler hakkında sizi eğiten çeşitli kan basıncı ipuçları sunar.

Kan basıncızı girmek de mantıklı bir davranıştır ve amatör bir kullanıcı olsanız bile hızlıca yazabilirsiniz. Nabızla birlikte sistolik ve diyastolik kan basıncının tarihini, saatini, değerlerini eklemelisiniz ve uygulama bunu sizin için kaydedecektir.

Blood pressure Tracker & Diary uygulamasını indirin

Blood Pressure

Analizleri ölçmek ve istatistikleri, raporları ve dengeyi korumak için çok sayıda yerleşik özellik sağlayan bir uygulama arıyorsanız, Blood Pressure mükemmel bir tercihtir. Uygulama, hastalığı yönetmenize yardımcı olacak birçok özellik sunar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kan basıncını ölçmeye yardımcı olmuyor, ancak birçok başka fayda sağlar. Tüm faydalarının başında, gezinmeyi çok daha kolay hale getiren kullanımı kolay ve kullanıcı dostu bir arayüz sağlar.

Uygulama, kısa açıklamalar ve etiketlerle kaydedebileceğiniz ölçüm kayıtları yaratmanıza, kaydetmenize ve düzenlemenize olanak tanır. Her kayıt bir tarih ve saat ile sistolik, diyastolik, ağırlık ve nabız hızı dahil olmak üzere kesin değerlerle tutulur. Kan oksijen doygunluğunu ölçmek için de kullanabilirsiniz. Uygulama size iki benzersiz özellikle yardımcı olacak: MAP (Ortalama arter basıncı) ve PP (Nabız Basıncı) hesaplama. Uygulama, birden çok kullanıcı profiliyle uyumludur; böylece birden fazla kişi rahatlıkla ölçümlerini kaydedebilir.

Son olarak, uygulamayı en iyi tansiyon uygulamalarından biri yapan bir özellik, gerçek zamanlı etkileşimli tablolardır. Bu özellik, sağlık durumunuzdaki metrikleri anlamanıza ve süreci gözlemlemenize olanak tanır. Sistolik, diyastolik, nabız ve değerler vb. açık göstergelerle ifade eder; böylece durum hakkında bir fikriniz olur – ayrıca muayene ve gözlem sırasında doktor için de faydalıdır.

Blood Pressure uygulamasını indirin

Blood Pressure Log – bpresso.com

Tansiyonunuzu verimli bir şekilde takip ettiğinizden emin olmak istiyorsanız, sağlıklı bir yaşam tarzı tercih etmelisiniz. Böylece Blood Pressure Log gibi kan basıç ölçümlerini ve nabız, ilaç, egzersiz ve kilo gibi günlük aktivitelerinizi analiz etmenizi sağlayan bir uygulama hayatınızın önemli bir parçası haline gelir. Uygulama ayrıca mevcut durumu görmenize ve izlemenize izin verecek istatistikler ve çizelgeler sunar; böylece istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Blood Pressure Log, ölçüm sırasında sistolik, diyastolik, nabız hızı, basınç yeri ölçümü ve vücut pozisyonu gibi çeşitli etkinlikleri kaydetmenize olanak tanır. Aldığınız ilacı da dozla birlikte yazabilirsiniz. Uygulama, kayıtlı kilonuzun kaydını tutar.

Son olarak, uygulamayı fiziksel aktivitelerinizi ve yoğunluğunuzu takip etmek için de kullanabilirsiniz. Ayrıntılı izleme ve ölçüm özellikleri, uygulamayı Play Store’daki en iyi tansiyon uygulamalarından biri yapmış durumda. Gelişmiş özelliklere erişmek için bpress.com’a da kaydolabilirsiniz.

Blood Pressure Log – bpresso.com uygulamasını indirin