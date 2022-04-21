iPhone 14 ve iPhone 16, büyük selfie kamera geliştirmeleriyle gelecek

Bu haftanın başlarında Apple’ın 2022 iPhone serisinden Mini modelini çıkaracağını öğrendik. Bugün ise uzun yıllar sonra, ilk defa iPhone 14 serisinin selfie kamerasında büyük bir geliştirilme yapıldığını iddia eden başka bir rapor ortaya çıktı.

iPhone 14 daha iyi bir selfie kamerasına sahip olacak

Ming-Chi Kuo, gelecekteki Apple ürünlerini ve özelliklerini tahmin etme konusunda en iyi geçmişe sahip endüstri analistlerinden biridir. En son sızıntısı, tüm iPhone 14 ve iPhone 14 Pro serisinin, daha aydınlık bir f/1.9 diyafram lensi ile birlikte otomatik odaklamaya hazır ön kameralara sahip olacağı yönünde. Bu doğru olursa, mevcut iPhone 13 ve daha eski iPhone nesillerinin bir süredir sabit odaklı f/2.2 lensi kullandığı göz önüne alındığında, FaceTime kamerasında büyük bir gelişme yaşanmış olacak.

Daha düşük diyafram değeri, daha büyük bir lens anlamına gelir ve sensörün daha fazla ışıkla dolmasını sağlayarak daha iyi fotoğraf ve video kalitesi sağlar. Ayrıca otomatik odaklamanın kullanılması daha büyük bir sensöre işaret ediyor. Daha büyük sensörler odak derinliğini sınırladığı ve sabit odaklı lensleri imkansız hale getirdiği için bunu düşünmek mantıklı. Ve elbette daha büyük bir sensör, daha fazla ışık yakalayacağı için, daha iyi fotoğraflar ve videolar anlamına gelir.

Yeni selfie kamerasının çözünürlüğü hakkında herhangi bir detaydan bahsedilmezken, yeni iPhone neslinin ana kameralarında bazı değişiklikler görebiliriz. iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin daha büyük 48MP genişliğinde bir sensöre sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 14, iPhone 14 serisinden mini’yi kaldırarak dört boyutta piyasaya sürülebilir. / © Weibo

2024 iPhone 16, ekran altı Face ID ve kamera kullanabilir

Ayrı bir tweet’te analist, 2024 model iPhone’lar için de büyük bir tasarım değişikliği bekliyor. iPhone 14’ün küçük nokta çentikli bir ekran kullanması beklense de, iPhone 16’nın ekranının altında gizli bir dizi Face ID sensörü ve ön kamera göreceğiz. Kuo, Apple’ın gelecekteki cihazlarında ekran altı Touch ID kullanma planlarını da rafa kaldırdığını söylüyor.

Xiaomi Mi Mix 4 veya Samsung Galaxy Z Fold 3 ya da Nubia Redmagic 7 Pro gibi aynı teknolojiyle donatıldığını gördüğümüz modeller göz önüne alındığında, ekran altı sensörleri ve kameraları bu süre zarfında Android akıllı telefonlarda sınırsız sayıda yaygınlaşabilir.