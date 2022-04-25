En iyi Apple Watch oyunları

Apple’ın akıllı saat modelleri kendi kategorisi adeta parsellemiş durumda. Mükemmel donanım ve kusursuz yazılım uyumunun yanı sıra, akıllı saatler kesinlikle sağlıklı yaşam için dizayn edilmiştir. Ancak bunların dışında Apple Watch’ınızda da oyun oynayabilirsiniz. Bu yüzden oynayabileceğiniz en iyi Apple Watch oyunlarının listesini hazırladık.

Elevate

Elevate, bugün Apple Watch için en iyi oyunlardan biridir. Çoğunlukla oyun deneyimine eğlenceli bir unsurlar ekler. Bu uygulama, çocuklarınızın mantıksal düşünce kabiliyetlerini geliştirmek veya üretkenlik odaklı oyunlara yönelik edinilmiş bir ilgi geliştirmelerini istiyorsanız başarılı bir uygulamadır.

Uygulama, kişinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Başlangıçta, beceri seviyenizi belirtmeniz gerekecek. Seviyelerde ilerledikçe, uygulama sizin için neyin işe yarayıp neyin yaramadığına dair notlar alır. Daha sonra oyunların zorluk seviyesini ayarlayarak bu eksiklikleri giderecektir. Zaman içinde bu ayarlamalar oldukça iyi sonuçlar veriyor.

İster zihinsel performansını ve yeteneğinizi artırmak, ister kelime dağarcığınızı ve matematiğinizi geliştirmek olsun, Elevate en iyi Apple Watch oyunudur. Ancak, oyunların çoğu süre bazlıdır. Bazen bu zamanlanmış bölümler yardımcı olabilir. Bazen ise bu özellik bir engel haline gelebilir. Geliştiriciler her oyuna bir zamanlayıcı ekleme seçeneği getirseler daha iyi olurdu.

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Ping Pong – Retro atari oyunu

Ping Pong, en iyi ihtimalle sıradan oyuncuları hedef alan ve oyun oynamaya çok fazla zaman harcamayı sevmeyenler için harika bir tercihtir. Klasik bir oyunu modern bir platformda oynayacaksınız.

Platform ne olursa olsun, oyun hala aynı şekilde oynanıyor. Neredeyse bağımlılık yapacak kadar hızlı, verimli ve eğlenceli. Kontrolü sağlamak için 60’tan fazla seviye ile birden fazla modda oynayabilirsiniz. Oyunu diğer arkadaşınızla da oynayabilirsiniz. iPhone’u saatle eşleştirin ve ikiniz de yerel çok oyunculu bağlantı üzerinden birbirinizi bulun.

Yine de, her seviyeye erişmek için ödeme yapmanız gerekiyor. Yani, bu oyunda mikro görevlerle uğraşmanız gerekiyor.

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20 Watch Games – Paranın karşılığı

Ucuzluk fırsatını kim sevmez ki? 20 Watch Games ile tek oyun fiyatına en iyi Apple Watch oyunlarına sahip olabilirsiniz Hepimizin bu oyunları sevdiğine eminiz, özellikle de paranızın karşılığını sonuna kadar aldığınızda.

Ancak bu, paketteki tüm oyunlar açısından çok fazla hareket alanınız olacağı anlamına gelmiyor. Çoğu oyun oldukça basit ve zaman öldürmek için tercih edilebilir. Örneğin, Jewel Blitz ve Mine Sweeper gibi klasikler pakette yer alıyor. ATM ve Block Ninja gibi sıra dışı başka oyunlar da var. Her iki durumda da, oynamak çok keyifli.

Yine de bu paketteki oyunlar basit. Modern ve karmaşık bir şey arıyorsanız, başka seçenekler bakmalısınız.

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Lifeline… – En iyi macera oyunu

Daha önceki yıllarda saatinizde tam bir macera oyunu oynayabileceğinizi düşünebilir miydiniz? Lifeline ile işe gidip gelirken dahil olabileceğiniz güzel bir hikaye size sunuluyor.

Oyun, oyun içi kararlarınıza hitap eden birden fazla hikayeye sahiptir. Bu, oyuna büyük miktarda tekrarlanabilirlik eklemiş. Ayrıca hikaye, Telltale tarafından yayınlanan ünlü “The Wolf Between Us” oyununun yazarı olan ikonik Dave Justus tarafından kaleme alınmış.

Metin tabanlı macera oyunları o zamanlarda da normdu. Fakat, Lifeline… bu türe yeniden can verdi. Anlatım sürükleyici ve oyun size sık sık eski oyun günlerinizi anımsatıyor.

Oyunla ilgili tek şikayet, sabırla ilerlemenizi gerektirmesidir. İlk adımı atmak oldukça yavaş.

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Jupiter Attack – En iyi atari oyunu

Atari oyunları bize biraz muhteşem nostalji yaşatıyor. Oyun salonları günümüzde artık pek bulunmasa da, daha yeni cihazlarda bazı eski atari oyunlarının keyfini çıkarabilirsiniz. Jupiter Attack ile retro bir havaya sahip en iyi Apple Watch oyunlarından birine sahip olabilirsiniz.

Uzay istilacıları istila düşüncesiyle Dünya’ya doğru ilerliyor. Gezegeni, kıyametimizi başlatmaya kararlı uzay gemisi ordularından kurtarmak senin işin. Oyunu oynarken, onlardan kurtul ya da uzay gemilerini yok et. Amaç mümkün olan en yüksek puanı almaktır. Ayrıca güçlendirmeler yapabilir ve geçebileceğiniz seviye sayısı neredeyse sonsuzdur.

Yeterince basit bir oyun ve sizi önemli bir süre meşgul edecek. Ne yazık ki, yüksek puanlarda ilerledikçe oyunun zorluğu sürekli artıyor.

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Infinity Loop: Blueprints – En iyi bulmaca oyunu

Bu bir bulmaca oyunu ve kesinlikle harika bir oyun. Bununla birlikte, çoğunlukla kendinizi rahatlatmak için bir oyunu açabilirsiniz ve bu, oyunun gerçekten mükemmel olduğu bir konudur.

Oyunun amacı, size verilen taşları döndürerek bir sonsuzluk döngüsü oluşturabilmenizdir. Kulağa kolay geliyor ama sizi bağımlı kılmak için kesinlikle zorlaştırılmış. Üstelik, oyunun estetiği o kadar güzel ki, muhtemelen oyuna bakmaktan, oynamaya kıyasla daha fazla zevk alacaksınız!

Ayrıca bulmacalarınızı oluşturabilir ve oyun topluluğuyla paylaşabilirsiniz. Yeni bir şey arayışındaysanız, Global Puzzles’ı denemelisiniz

Ancak oyunun bazı hataları var. Kullanıcılar, bulmacalarının çoğu zaman yüklenmediğini bildiriyor. Umarız, geliştiriciler bunu düzeltmek için bir güncelleme getirir.

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Tiny Armies – Güzel bir bulmaca ve strateji karışımı

Tiny Armies, aklınızın ucundan geçmeyecek kadar aldatıcı derecede karmaşık bir oyundur. Oyun, beyin hücrelerinize meydan okuyacak hızlı tempolu bir oyun olmak için bulmaca ve strateji unsurlarını birleştirir.

Oyunun amacı, rakiplerin ordularını ele geçirmek. Tam bir cepheden saldırı mı yoksa gerilla savaşı mı istiyorsunuz, seçim sizin. Ortama göre planlamanız ve strateji oluşturmanız gerekecek. Oyunu iMessage veya oyun içi çok oyunculu mod aracılığıyla arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz.

Ancak, seviyeler tekrar etme eğilimindedir ve bu bazen oyunun akışını bozabilir.

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Pocket Bandit – Eğlenceli bir gündelik oyun

Pocket Bandit, bugün bulabileceğiniz nadir ancak en iyi Apple Watch oyunlarından biridir. Oyun oynanış için Apple Watch’un en önemli özelliğini kullanır.

Oyun bulmaca tabanlıdır ve açık kasaları kırmanızı istiyor. Bunu nasıl yapacaksın? Elbette Apple Watch’ın Digital Crown özelliğini kullanarak. Kasayı açmak için, kasayı açana kadar bu fiziksel düğmeyi yönlendirmeniz gerekecek. Doğru kombinasyonu bulmak için sesleri ve saatin titreşimini dinleyin.

Ancak, oyun son zamanlarda birkaç hata ve donma sorunuyla boğuşuyor. Umarız, geliştiriciler bu sorunları zamanla çözecektir.

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Square Bird Watch

Flappy Birds adlı sansasyonel oyunun hatırlıyor musunuz? Square Bird Watch, bu oyunun daha estetik ve stilize edilmiş bir halidir. Oyun stilize bloklu tasarım kullandığından, zorluğu ustaca artırıyor.

Ancak fikir eski oyunla aynı. Kuşunuzu havada tutmak için doğru zamanda ekrana dokunmanız gerekecek. Ortamdaki herhangi bir nesneye çarpmanıza izin yok. Yanlış zamanlanmış bir dokunuşla oyun biter.

Oyunda kullanılacak yeni kuşlar da var. Üstelik bu kuşların daha hızlı ilerlemenize yardımcı olacak kombinasyonları da var.

Geliştiriciler yine de çok fazla ödül eklememiş. Bu, oyunda ilerlemeyi bir rutin haline getirebilir.

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Snake.io – En iyi strateji oyunu

Snake.io, cep telefonlarında oynadığımız ilk Snake oyunları dönemini size getirecek. Yılanınız en büyük olana kadar aynı yeme sürecini takip ediyorsunuz

Yılan ne kadar büyürse puan da o kadar yüksek olur. Ayrıca, oyunu yüksek puanlar hedefleyen diğer arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz için, bunun bir battle royale dönüşmesi şansı da var. Ayrıca, diğer oyun eklemeleri sayesinde önceki yinelemelerden çok daha akıcı bir oyun haline getiriyor.

Ne yazık ki, oyunun bir lider panosu bölümü yok, bu yüzden arkadaşlarınızla çevrimiçi olarak düzgün bir şekilde rekabet edemezsiniz.

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