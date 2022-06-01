Yüksek fiyata cep telefonu alan yerler sayılıdır. Genelde telefoncular düşük fiyat verme eğilimindedir ve bu da “telefonculara ikinci el telefon satmak” eylemini mantıksız bir duruma düşürür. Gerçekten de büyük çoğunluk haftada bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ikinci el telefon alım-satımı yapabilir ve bu nedenle de az sayıda cihazdan yüksek miktarda kar elde etmek ister. Dolayısıyla yüksek fiyata cep telefonu alan yerler böyle dükkan ve mağaza dışındadır çünkü ne alan ne de satan istediği fiyatı bulamaz. Peki, telefonculara değerinde telefon satmak için ne yapılması gerekir? Bunun için size düşen bazı görevler var.

Öncelikle ikinci el telefonu değerinde satmak için onu allayıp pullamanız gerekir. Yani yanlış anlaşılmasın bir otomobil satarken nasıl yıkanıp temizlenirse siz de cep telefonunu satmadan önce yapılması gerekenler konusuna hakim olmalısınız. Temel mantık cep telefonunu alındığı günkü hali gibi satmaktır. Yani varsa yıpranmış ve eskimiş ön cam filmini çıkartın. Kılıfı çıkartın. Gövdeyi tamamen temizleyin. Telefonu sıfırlayıp kutusuna koyun. Aksesuarları toparlayın ve düzgün bir kutu içeriği sağlayın. Faturayı da kutu içeriğine ekleyin ve imkanınız varsa telefonu sıfırlayıp ikinci el telefon satışı için ideal hale getirin. Bu şekilde telefonunuz hem yeni sahibi, hem de onu almayı düşünen telefoncu için daha cazip olacaktır. Bir başka deyişle telefoncu onu sıfır gibi telefon diyerek satacak ve bu işlemi hızlı gerçekleştireceğinden cihazı kaçırmak istemeyecektir. Bu da yüksek fiyata telefon satmanın, değerinde satmanın altın anahtarıdır.

iPhone alan yerler Kadıköy

İstanbul’un Kadıköy ilçesi tıpkı altın alım-satım merkezi Kapalıçarşı gibi telefon alım-satım konusunda bir merkez haline gelmiştir. Merkezi konum, çok önemli işyerlerinin yer alması, yerel halkın gelir seviyesinin çizgi üstü olması ve insanların zaman geçirebileceği kaliteli yerlerin yer alması nedeniyle Kadıköy’de oldukça kapsamlı bir ikinci el cep telefonu piyasası vardır. Öyle ki bugün internette sahibinden.com gibi ilan siteleri araştırıldığında da en fazla satılık ikinci el cep telefonu ilanının Kadıköy’de bulunduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Yani cep telefonumu satmak istiyorum diyerek internete ilan verenlerin büyük bir çoğunluğu Kadıköy’dedir diyebiliriz.

Kadıköy, bu avantajlarına bağlı olarak pahalı ve amiral gemisi cep telefonları için de ikinci el alım-satım ve tamir bakım merkezi haline gelmiştir. iPhone alan yerler özellikle Kadıköy bölgesinde oldukça fazladır ve rekabetin fazla olması nedeniyle iPhone’u değerinde satın alan mağazalar sayıca fazladır. Teknoway bu bölgenin öne çıkan isimlerinden ve telefon satılabilecek yerler arasında ilk sırada gelmektedir. Yazımızın başında bahsettiğimiz gibi standart telefon dükkanlarının aksine Teknoway’de yüksek adetli günlük ikinci el cep telefonu alım-satım trafiği vardır. Bu sebeple özellikle ikinci el iPhone’a en yüksek fiyat veren dükkan konumundayız. Teknoway için kısa süreli yüksek karlar yerine müşteri memnuniyeti önemlidir. Yüksek fiyata telefon alan yerler arasında tavsiye edilmekle birlikte en güvenilir ve garantili ikinci el cep telefonu satan mağaza Kadıköy olarak da önerilen bir noktayız.

İnternetten güvenli cep telefonu satışı

Teknoway yeni hizmeti telefonsat.teknoway.com.tr ile internetten güvenli cep telefonu satışını başlatıyor. Normal şartlarda internetten telefon satmak güvenli midir sorusu tartışmaya açıktır çünkü karşıdaki kişinin niyeti kötü ise genelde sonu üzücü biten alışveriş deneyimleri yaşanabilir. Ancak bu kez karşınızda Kadıköy’de en eski telefon dükkanı olarak 20 yıla yaklaşan deneyimi ile Teknoway var ve internet ilan sitelerinde olduğu gibi satış komisyonu almadan sizden nakit fiyata aynı gün telefon alma imkanı sağlıyor. Anında Nakit Telefon Sat sloganı ile hizmet veren siteye girdiğinizde telefonunuzun markasını ve modelini seçtikten sonra karşınıza gelen formu doldurmanız ve müşteri hizmetleri yetkilisi ile WhatsApp üzerinden canlı görüşme başlatmanız internetten güvenli telefon satışı için yeterli oluyor. Telefon Sat sistemi sayesinde yüksek fiyata iPhone alan mağazalar, ikinci el Samsung telefon alan yerler, Kadıköy’de Huawei nereye satılır, OPPO telefon alan dükkanlar, General Mobile takas ve satış gibi aramalar yapmanıza gerek yok. Sitede Realme, Honor ve Xiaomi gibi popüler birçok markanın onlarca modeli için satış başvurusu yapılabiliyor.

İnternetten kargo ile güvenli ikinci el iPhone alan yerler için dükkan ve mağaza araştırmanıza gerek yok.

İnternetten en güvenli ikinci el satışı yapmanızı sağlayan yeni platform Türkiye’nin neresinde olursanız olun İstanbul’daki telefonculara telefon satmak konusunda kolaylık sağlıyor. Yapmanız gereken telefonunuzun teknik özelliklerine ve kullanım geçmişine bağlı bir form doldurmak ve Teknoway müşteri temsilcisine iletmek. Tüm bilgilere sahip olan müşteri temsilcisi hemen fiyat değerlemesi yaparak cep telefonunu en yüksek fiyata satın almak için cazip bir teklif oluşturacaktır. Örneğin; aynı gün nakit ödeme ile iPhone alan mağazalar ve yerler için aşağıdaki bağlantılar yardımcı olabilir:

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iPhone ikinci el satış sayfası

İkinci el iPhone 13 Pro Max gibi bir cihazı satmak istiyorsanız aşağıdaki sayfadan formun nasıl kullanıldığını inceleyebilirsiniz.

iPhone 13 Pro Max ikinci el satış formu

İkinci el cep telefonu ederi nasıl hesaplanır?

İkinci el cep telefonu fiyatları sıfır telefon fiyatları artma nedeni ile paralel şekilde yükseliyor. Dolayısıyla birkaç ay öncesinde telefonunuz için fiyat aldıysanız çok daha değişik olabilir. Telefonu değerinde satmak için bu nedenle ikinci el cep telefonu değeri hesaplama ihtiyacınız olabilir. İnternetten ikinci el cep telefonu fiyatı hesaplama yaptığını iddia eden bazı araçlar görebilirsiniz ancak bunlar düzgün çalışmamaktadır çünkü gerçek anlamda bir fiyatlandırmayı ancak telefonunuzun durumuna ve aksesuar, fatura, kutu vb. gibi eklentilere bakaran bir telefoncu yapabilir. Teknoway’in geliştirdiği Telefon Sat sisteminde sizi verdiğiniz bilgilerin sonrasında doğrudan canlı olarak müşteri hizmetleri yetkilisi ile görüştürmeye başlıyoruz ve telefonun gerçek fiyatını öğrenme konusunda yardımcı oluyoruz. Anlaşma sağlandığında kargo ile telefonunuzu gönderebilir ve ücretsiz olarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İstanbul içi moto-kurye hizmetini seçtiğinizde ise aynı gün nakit ödeme ile cep telefonu satışı yapabilirsiniz. Teknoway aynı gün nakit ödeme ile telefon alan dükkanlar ve mağazalar arasında en yüksek hacmi ve yüksek müşteri memnuniyeti ile ilk sırada gelmektedir.

İnternetten Telefon Takaslama Kadıköy

Mağazamızda sürekli olarak güncel ikinci el telefon alım-satımı yapılmaktadır. İkinci el garantili cep telefonu ilanları buradan anlık olarak izlenebilir. Eğer beğendiğiniz bir model varsa müşteri hizmetleri temsilcisi ile fiyat konusunda anlaşma yaptıktan sonra takaslama gerçekleştirebilir ve eğer fiyat farkı var ise banka hesabımıza ödeme yaparak yeni cep telefonunuzu teslim alabilirsiniz. Teknoway aynı zamanda İstanbul’un en kapsamlı hizmet veren cep telefonu teknik servisidir ve müşteri memnuniyeti en yüksek teknik servistir. Özellikle ikinci el telefon alımı sorasında çok ciddi testler gerçekleştirmekteyiz ve böylece müşterilerimizin mağdur olmasını önlemekteyiz. Eğer bir iPhone modeli düşünüyorsanız ikinci el iPhone alırken dikkat edilecekler hakkında yazdığımız şu yazıya göz gezdirmenizi öneririz.

Kırık, bozuk, arızalı, açılmayan veya ıslanmış cep telefonu nereye satılır konusunda da size yardımcı olmaya hazırız. Mağazamızda en yüksek teknik imkanlarla onarım gerçekleştirmekteyiz ve tüm işlemler kendi bünyemizde yapıldığından dolayı onarım fiyatları için ikinci el alımda düşük kesintiler yapmaktayız.

Aynı gün nakit telefon satışı hakkında sormak istedikleriniz varsa bu WhatsApp bağlantısı üzerinden cep telefonu satın alma sorumlusu ile görüşebilirsiniz.