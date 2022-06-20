Bugün Bitcoin ne durumda?

Bildiğimiz gibi Bitcoin şu an kripto dünyasının devi, aynı zamanda dünyanın ilk merkezi olmayan kripto parası. Bu demek oluyor ki yapılan tüm işlemler herhangi bir denetleme ya da kontrol olmadan yapılıyor.

Bitcoin 2009 yılının ilk ayında ismi bilinmeyen bir bilgisayar programcısı tarafından geliştirildi. Bu ağ, dijital sistemde para göndermek ya da ticaret yapmak için kullanılan elektronik para birimi vardır. Bitcoin’in en küçük birimine satoshi deniyor, (buradaki satoshi ismi bilinmeyen ancak kendilerine Nakamato Satoshi diyen Bitcoin geliştiricilerinden geliyor.) İşte her bitcoin 100 milyon satoshiden oluşuyor ve yani bu da her bitcoinin sekiz basamağa ayrılabildiğini ve herkesin çok küçük miktarlarda bile bitcoin alabileceğini gösteriyor.

Bitcoin’i tek güç yapan şey ne?

Bitcoin’i en eşsiz yapan özellik, ortaya çıkan ilk kripto para olmasıdır. Bitcoin başta olmak üzere, diğer paralarla birlikle insanların hayatlarında kripto paraya yatırım, ticaretten oluşan tam anlamıyla yeni bir dünya yaratmayı başardı. Bitcoin’in ilk kripto para olarak ortaya çıkışıyla, bu yeni dünyanın genişlemesine yardım eden birçok rakip paranın da doğmasına ortam yarattı.

Bugün gördüğünüz trilyon dolarları geçen kripto para piyasası, Bitcoin’in öncülüğünde gerçekleşen bir yola dayanıyor; ki bu yol da dünyanın neresinde olursanız olun, herhangi bir finansal hizmet şirketi gibi güvenilir bir araç olmadan herkes tarafından ticaret yapılabilen ve üzerine yatırım yapılabilen bir para fikri. BTC, bu dünyada lider oluşundan kaynaklı olarak yıllardır tabi ki zirvede yer alıyor. Bir yıldan daha az bir zaman içerisinde 68.000’den 24.000’e kadar düşmesine rağmen Bitcoin hala hakimiyeti sağlamakta. Kurumsal ilgi bu tarafa yani Bitcoine daha fazla olduğundan ve Btc kullanan ve yatırım sağlayan şirketlerin her yere yayılması sonucunda tabi ki, cüzdanlar, ödeme hizmetleri ve çevrimiçi oyunlar gibi seçenekleriniz de artmakta.

Bitcoin’i nasıl satın alabiliriz?

Bitcoin pek çok bakımdan kripto para birimi ile hemen hemen aynı anlamdadır. Yani Bitcoin neredeyse her kripto parasında hem yasal para olarak kullanabileceğiniz hem de diğer para birimlerini de satın alabileceğiniz anlamına geliyor. Yasal para olarak kullanmak ne demek? Elinizde olan fiziki paranın yaptığı, online alışverişlerinizde kullandığınız paranın yaptığını, Bitcoin ile yapabilecek duruma geliyoruz. Dünya genelinde ülkeler yavaş yavaş Bitcoin’i seyahatlerde, alışverişlerde, normal bir para gibi kullanmayı kabul etmeye başladı.

Bitcoin ile ticaret nasıl olur?

Öncelikle Bitcoin’e ya da herhangi bir kripto paraya yatırım yapmak ya da bu yolla ticaret yapmak istiyorsanız, piyasayı yeterince araştırıp, bilgi sahibi olduktan ve yeterince öğrendiğinize emin olduktan sonra artık yapmanız gereken ilk adım;

1- Cihazınıza Binance indirmek. Ücretsizdir, ve öncelikle kayıt olmanız ve hesabınızı etkinleştirmeniz gerekir.

2- İkinci adım olarak ticaret ya da yatırım yapmak istediğiniz bir kontraktı seçmelisiniz.

3- Daha sonra konumunuzu ayarlayıp hedge modunu seçin ve kaldıraç çarpanını ayarlayın.

4- Paranızı hesaba yatırın.

5- Bu adımda da bir pozisyon açıp, Binance’in çeşitli emir türlerini (market, limit, stop limit gibi) desteklediğini göreceksiniz.

6- Pozisyonunuzu izlemeniz gerekir. Ekranın alt tarafından tüm pozisyonlarınıza bakıp kontrol edebilirsiniz.

7- Pozisyonunuzu limit kapama ya da piyasa kapama seçeneğini işaretleyip kapatın. Tek yönlü bir mod seçmelisiniz.

8- Riskten korunma modu altında öncelikle kapat’a tıklamanız gerekir. Daha sonrasında, ticaret başlasın!

Artık kripto para almanın birçok yolu var. Belirli bir zamanda satın almanın daha iyi olduğunu hatırlamak önemlidir. Alım satım sinyalleri ile Bitcoin Buyer uygulaması size yardımcı olabilir. Basit ve anlaşılır web sitelerini ziyaret ederek Buyer nedir ne olduğunu öğrenin.

Kripto ticaret botları hakkında ne biliyorsunuz?

Son olarak da ticaret yapmaya başlamadan önce bilmeniz gereken bir yazılımdan bahsedeceğiz.

Bu botlar, kripto para birimlerini doğru bir zamanda alıp satmanıza, ticaret ya da yatırım yapmanıza yardımcı olan otomatik yazılımlardır. Buradaki temel hedef, riskleri ve zararı düşürüp, karı yükseltmektir. Kripto ticaret botları, tüm kripto borsaları tek bir elden yönetmemize yardımcı olur. Bitcoin, Ethereum, ve daha fazla kripto para için kolaylıkla alım satım yapmanızı sağlayıp sizlerin işini kolaylaştırırlar.