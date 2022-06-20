Kripto iyi bir yatırım yolu mudur?

Bugün Kripto’ya yatırım ile mükemmel bir şekilde para kazanmak çok olasıdır, tabi bununla birlikte paranızı kaybetmeniz ya da zarara girmeniz de mümkün. Kripto varlıklarına yatırım yapmanın riskleri vardır, fakat yine de karlı diyebileceğimiz bir sistemdir.

Dijital para birimiyle ilgilenmek istiyorsanız, kripto paraya yatırım sizin için iyi bir seçenektir. Biraz daha güvende hissetmek isterseniz, yani paramı kaybetmeyeyim ancak biraz da olsa kar sağlayayım diyorsanız, o zaman kripto para birimiyle çalışan şirketlerin hisse senetlerini satın alabilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, kripto paraya yatırımın riskleri de vardır; bunun yanında kar sağlamanız da mümkün. Şimdi de kripto para yatırımına avantaj ve dezavantajlarının neler olabileceğine bir göz atalım.

İlk olarak tabi ki herkesin öncelikle kendi parasını güvende hissetmesi gerekir. Kripto paraya yatırım güvenli midir? Kripto paranın güven sorununu artıran birkaç etmen vardır. Fakat diğer işaretler de kriptonun her zaman hayatımızda olacağına göz kırpıyor.

Kripto Paraya Yatırım Riskleri Nelerdir?

Birincisi Kripto para borsaları, siber saldırılara karşı biraz korunmasızdır.

Aynı zamanda ilerideki gelişmeler ya da yenilikler kripto paraya karşı olabilir.

Bir diğer risk ise binlerce blok zinciri arasındaki yarış çetindir.

Tabi ki en son çıkan yenilikler ve en son teknolojiye sahip ürünler değişime yani zayıflayıp güçlenmeye çok müsaittir.

Ayrıca yatırım yaptığınız bir kripto paradan kar sağlayacağınızın bir garantisi yoktur. Yukarıda bahsettiğimiz gibi rekabet çok güçlüdür ve bazı projeler sizi dolandırabilir bile.

Risklere rağmen avantajlar var mıdır?

Evet, bütün bu risklere rağmen bu sistem ve blok zinciri hızlı bir şekilde büyüyor. Ekonomik altyapısı gelişiyor. Yatırımcılar, kripto varlıklarıyla sağlam bir şekilde ilerlemek için ihtiyaçları olan araçları alıyorlar.

Block ve PayPal gibi ekonomi güçleri tarafından kriptoya göre işlem yapılıyor ve zaten bunun gibi birçok şirket de kriptoya çoktan adapte olmuş durumda. Bu şirketler sayesinde kripto para kullanımı daha da yaygınlaşıyor ve alım satım daha da kolay hale geliyor. Böyle şirketler tarafından Bitcoin ve diğer kripto paralara milyonlar yatırılıyor.

Örneğin, Tesla, geçen yılın başlarında Bitcoine 1.5 milyar dolar yatırıp, bir sene sonra 2 milyar dolar kripto paraya ulaştığını belirtti.

Kripto para birimi satın almaya karar verirseniz, risklerinizi en aza indirmek için Bitcoin Buyer tüccarları için özel bir uygulama kullanmak daha iyidir.

Diğer etmenler bu dünyanın riskini hala korusa da, artan teknoloji, değişen dünya, hızlı benimsenme oranı, bu platformunun güçlendiğini göstermektedir. Yatırımcılar, şirket ya da bireysel olarak, riskleri bir kenara bırakıp, para yatırımı için yeterince güvenli bir endüstri olduğunu kabul etmiş ve kripto dünyasının içine girmiş bulunmaktalar.

Uzun vadede yatırım için kripto düşünülebilir mi?

Özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi pek çok Kripto para birimi, uzun vadede kazanılabilecek büyük karlı amaçlarla piyasaya girmektedir. Daha önce risklerde bahsettiğimiz üzere, burada da herhangi bir paranın %100 başarısı garanti edilmez, ancak bir kriptoya para yatıran ilk kullanıcılar uzun vadede para kazanabilir.

Aynı zamanda bir kripto paranın başarısı için ya da uzun vadede karlı denilebilmesi için geniş ölçüde bilinmesi ve benimsenmesi gerekiyor.

Kripto paraya yatırım yapmalı mıyım?

Özellikle Bitcoin gibi kripto paralar geçmişten beri Amerika borsasıyla çok az fiyat ilişkisi gösteriyor ve bu yüzden de en azından başlangıç olarak bir miktar kripto para yatırmak sizin yararınıza olur. Bu zamana kadar olduğu gibi, bu endüstrinin daha da genişleyeceğine ve gelişeceğine inanıyorsanız bu dünyanın bir parçası olmanız ve kripto almanız akla uygun. Fakat yatırım yapacağınız zaman, her para için araştırmanızı yapmalısınız. Ne kadar çok şey öğrenirseniz, yatırımınızda meydana gelebilecek ya da gelen riskleri de o derece engellemiş olursunuz.

Eğer yeterince benimsemeyip, hala risklerinden kaynaklı bir çekinceniz varsa, bu durumda kripto para yükselişinden başka şekilde nasıl kar edebilirsiniz, bunu düşünebilirsiniz. Örneğin, PayPal gibi büyük şirketlerin hisse senetlerini satın alabilirsiniz ya da paranızı kripto ticaretini kolay hale getiren bir borsaya yatırabilirsiniz.