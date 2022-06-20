Kripto para dünyasındaki dolandırıcılık türleri nelerdir?

Kripto para dünyasına giriş yapan her yatırımcı kısa bir sürede bu dünyanın ne kadar çetrefilli ve değişken olabileceğini fark edecektir. Bu değişkenliğin kripto para aldatmacalarında da kendini gösterdiğini söylenebilir. Hükümetler tarafından desteklenmeyen, sigortalanamayan ve üçüncü taraf şirketlerde sakladığınız kripto paralarınızın şirketin iflas etmesi veya bir siber saldırıya uğraması durumunda tamamen savunmasız kalacağı şimdilik acı bir gerçeğin tezahürüdür- Bu ilk bakışta olumsuz bir beyan gibi gözükse de hayatımızın her noktasını kaplayan dijital dönüşüme direnemeyecek hükümetlerin bir süre daha bizleri bekletme isteğinden başkasını açıklamaz. Gelecek, değişim ve dönüşümde şekillenecektir.

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Her ne kadar hükümet destekli bir koruma ve yerine koyma politikası, yasası şu anda gündemde olmasa da kripto para dünyasında karşılaşabileceğiniz en büyük sahtekarlıkları listeleyerek siz değerli kripto para yatırımcılarına bu yazı ile yardımcı olabileceğimizi düşündük.

İşte karşınızda dolandırıcılık türleri ve yatırımlarınızı korumanız için bazı öneriler:

Kripto para madenciliği yaptığını söyleyen ve uygulama marketlerinde kendilerini indirmenizi bekleyen sahte mobil uygulamalardan kaçının. Bazı araştırmalar her 3 kripto para yatırımcısından birinin bilerek veya yanlışlıkla bu mobil uygulamaları indirdiğini ve kişisel bilgilerini bu sahtekarlara kaptırdığını söylüyor. E-posta ile size ulaşan büyük paralar kazanacağınızı söyleyen kripto para dolandırıcıları ile karşılaşabilirsiniz. Bu tür e-postaları görmezden gelmeniz ve direkt olarak spam olarak işaretlemeniz elzemdir. Bu maillerde bulunan hiçbir linke tıklamamalı ve kesinlikle cevap vermemelisiniz. E-posta adreslerinize şantaj dolu mesajlar gönderen kripto para dolandırıcıları da vardır. Bu kişiler, sosyal mühendis olarak da adlandırılır. Sizi kısa sürede hipnoz etmeye çalışarak, genellikle de korkuyu motivasyon olarak kullanarak kişisel bilgilerinizi elde etmeye çalışırlar. Örneğin, bilgisayarınıza girdiklerini ve özel dosyalarınızı indirdiklerini söyleyebilirler. Sizden para isterler. Muhtemelen de kripto para birimi ile ödeme yapmanız konusunda ısrarcı olacaklardır. Bu tür e-postaları dikkate almadan direkt olarak siber suçlarla ilgilenen devlet yetkililerine bildirmelisiniz. Sosyal medya mecralarından kripto para dolandırıcıları size ulaşabilir. 1 koy, 5 al şeklinde vaatlerde bulunan, çok takipçili, post’larının altında çok yorum olan hesaplarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu hesapların çoğu sahtedir. Onlardan uzak durun. Ve her ne kadar legal görünürse görünsün emin olmak için internet üzerinden aramalar yapıp, objektif forumlarda yazılanlara bakın. İnternetteki kötü ve mağdur yorumlar her zaman bir ipucudur. Sizden üye getirmeniz veya yatırım yapmanız istenen bir kripto topluluğuna denk gelirseniz bir saadet zinciriyle karşı karşıyasınızdır ve oradan hızlıca uzaklaşmanız önerilir. Kripto para alım-satımı yapan Türkiye menşeli ilk küresel kripto para borsası olan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yüz binlerce kişiyi kandırarak topladığı milyon dolarlarla Arnavutluk’a kaçtığı düşünülüyor. Halı çekme yöntemi olarak bilinen bir diğer dolandırıcılık yönteminin en büyük örneği de “Squid Game” dolandırıcılığıdır. Bu oldukça sofistike kodlayıcılar artık blok zincirinde hayali dünyalar, tokenlar ve NFT (eşsiz, dijital koleksiyon parçaları) yaratma yeteneğine sahipler; hatta şu an bir sonraki viral Netflix şovunu bekliyor olabilirler. Aman dikkat!

Bazen meşru görünen projeler bile maddi kayıplara neden olabilir. Blok zincirleri dünyasındaki topluluklarının aralarında çürük yumurtaları barındırması son derece normaldir. Çünkü kripto para kısa sürede çok kazanmayı vaat ediyor ve uzun vadede de geleceğin para birimi olarak görülüyor. E haliyle birçok insanı da kendine çekiyor.

Tüm bunları göz önünde bulundurduğunuzda yukarıda bahsettiğimiz dolandırıcılık türlerini aklınızda bulundurmalı, bu gibi dolandırıcılarla karşılaştığınızda yatırım yaptığınız kripto para borsalarına bu dolandırıcıları bildirmelisiniz.

Birçok insanı peşlerinden sürüklüyor olabilirler ancak kendinizle birlikte kripto para dünyasındaki diğer masum yatırımcıları da kurtarabileceksiniz, bu nedenle kesinlikle yetkililere ulaşmalısınız.

Güvenli bir şekilde Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yatırım yapmak, bilindik ve güvenilir kripto para borsalarından online ticarete başlamak sakıncalı değildir. Yeter ki dikkatli olun ve akıllıca hamlelerde bulunun