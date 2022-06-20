USDT veya diğer bir adı ile TETHER COIN

Altcoin sınıfında bulunan ve son zamanlarda popülerliği ile sıkça adını duyduğumuz bir diğer kripto para ise TETHER coindir. TETHER coin çoğunlukla USDT sembolü ile karşımıza çıkar ve bu sembolizasyon esasında bize kendisini diğer altcoinlerden ayıran karakteristik özelliklerini hatırlatma açısından yardımcı olan bir sınıflandırma kolaylığı olarak da değerlendirilebilir.

Tether coin (USDT), değeri ABD dolarına sabitlenmiş bir alternatif kripto para birimidir. Stabil coin olarak adlandırılan USDT, sabit döviz kurunu ABD doları karşısında 1:1 oranında olacak şekilde öngörülebilir aralıkta tutmayı amaç edinir. Tether, çoğunlukla Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine karşı veya birlikte ticaret yapmak için kullanılır ve hacimsel olarak en büyük piyasa değerine sahip Stabil coindir. Stabil coin olarak adlandırılan gruplar, değeri başka bir para birimine veya varlığa sabitlenmiş blok zinciri teknolojisine dayalı tokenlerdir. USDT token bazında da olsa kendisi bir kripto para birimi olduğu için hibrit bir para birimi olarak da tanımlanabilir, ancak tek bir tokenin değeri ABD dolarına sabitlenmiş durumdadır.

Tether Limited şirketi tarafından 2014 yılı Temmuz ayında kurulan ve ilk etapta RealCoin adı ile piyasaya sürülen Tether coin, aynı yılın Kasım ayında bugünkü ismini alarak, kripto para piyasasında sağlam adımlarla ilerlemeye ve ismini her geçen gün daha da sık duyurmaya başladı. Tether Limited Şirketi, başlangıçta her bir USDT için 1 dolarlık nakit rezervini elinde tuttuğunu belirtse de, kendi basın kanalları aracılığıyla ve birinci ağızdan, son zamanlarda USDT’yi desteklemek için başka rezervler de kullandığını açıkladı.

Tether coin kendi blok zincirine sahip olmayan ancak herhangi bir blok zincirinde yayınlanabilen bir kripto paradır. Şu anda, Tether yayınlamak için en popüler blok zincirlerin Ethereum (ETH) ve Tron (TRX) olduğu bilinmektedir. USDT, bitcoin veya diğer kripto para birimleri gibi harcanabilir, yatırım aracı olarak kullanabilir, takas edilebilir veya aktarılabilir. Diğer tüm alternatif coinler gibi kendinden öncekilerin geliştirilmesi ve farklı boyutlar kazandırılmasıyla piyasaya sürülen ve dünyanın en büyük sabit parası olan Tether coin, esasında kripto alanındaki iki temel sorunu çözmek ideali ile piyasaya sürüldü. İlk olarak düşük ücretlerle istikrarlı bir para biriminin sınır ötesi transferinin mümkün hale getirilmesi fikri ile adımlar atılmaya başlandı. İkinci adım ise kripto para birimlerinde yıldırım hızında para sirkülasyonu ile ticaretin daha kolay ve daha hızlı sonuç alınabilecek hale getirilmesiydi. Bu iki ana başlık üzerine yoğunlaşan Tether, kripto ekosisteminden ayrılmak zorunda kalmadan ticaret karlarını USDT’ye sabitlemeyi mümkün kıldı. 2019’da Tether, piyasadaki herhangi bir kripto para biriminin edinebileceği, o zamana kadarki en yüksek günlük ve aylık işlem hacmiyle, çok da sürpriz olmayacak ve kendisinden beklenilen şekilde, işlem hacminde Bitcoin’i geride bıraktı. Her ne kadar kendisinden beklenilse de, Bitcoin’in bu şekilde geride bırakılması ünlü şirket için beklenilenin de üzerinde bir çıkış olmuştu.

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Yazının başında da bahsettiğimiz gibi, Tether’in USDT tokeni, ABD dolarına sabitlenecek şekilde tasarlanmıştır, yani her ne olursa olsun kendisinin sabit bir 1 dolarlık piyasa değerini koruması gerekir. Stabilcoinlerin tanım gereği istikrarlı olmaları gerektiği düşünüldüğünde, dünyanın üçüncü en büyük kripto para birimi olan Tether, 12 Mayıs Perşembe günü 95 sentlik ani bir düşüşle herkesi korkutmuştu fakat bu düşüşün ardından ABD doları ile paritesini korumaya tekrardan devam etti. 14 Haziran 2022 itibariyle ise bu köklü stablecoin 0,97 £ civarında işlem görmeye devam etti.