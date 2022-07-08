2022 için en iyi Android uygulama geliştirme trendleri

Native Android uygulamaları, mobil cihazların pazar boyutunun yaklaşık %90’ını kapsıyor. Bu, Android’in neden en rekabetçi akıllı telefon işletim sistemi olarak kabul edildiğini bize gösteriyor.

Google’ın ve diğer servislerin Android uygulama mağazaları 3 milyar civarı kullanıcıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu sayıya sadece akıllı telefon değil, tabletler de dahil. Android uygulama geliştiricileri, uygulamalarını daima hatalardan arınmış biçimde tutmak zorundalar. Bu doğrultuda pazar taleplerini takip ederek uygulamalarını sürekli olarak güncel tutmaya çalışırlar. Bir Native Android uygulaması üstünde düşünürken, uygulama geliştiricilerinin hangi yolları tercih ettiğine bakabilirsiniz.

Karar verme süresinizi kolaylaştırmak adına 2022 ve sonraki birkaç yıl boyunca sürecek olan trendlere bir göz atmakta yarar var.

Blockchain teknolojisi

Blockchain teknolojisinin bir Android uygulamasına entegre edilmesi, ilk olarak şeffaflığı ve güvenliği artıran bir unsurdur. Bununla beraber finans dünyası, bankacılık, para borsaları ve elbette kripto paralara yönelik birçok başarılı uygulama var.

Bugün orta ve büyük ölçekli şirketlerin belki %84’ünden daha fazlası blockchain’den yararlanan servisleri kullanıcılarına sunuyor.

Blockchain teknolojisi veri kaybını ve en önemlisi veri hasarı olasılığını düşürür. Ağda bir aksaklık oluştuğunda, veriler hızlı bir şekilde dağıtılır. Blockchain uygulamaları verilere karşı her zaman daha iyi koruma sağlar.

Yapay zeka ve makine öğrenimi

Bulut tabanlı bilgi işlem, şirketlere benzersiz bir bilgi işlem gücü getirirken, üstesinden gelmesi zor görevleri yapmayı mümkün kılan yapay zeka modellemelerini geliştirmeyi de artık kolaylaştırdı.

Yapay Zeka, gerçek zamanlı etkinlikler oluşturarak akıllı telefonlarınız ve tabletleriniz hakkında doğru bilgileri size sağlayacaktır. Makine Öğrenimi, daha insan taraflı yaklaşımlardan destek alarak, geliştirilmekte olan yeni makine araç takımları ve yazılımlar hakkında bilgi sağlayan bir entegrasyon hizmetidir.

Modern yapay zekanın verimliliği %40 oranında artırabileceğine rahatlıkla inanılıyor.

Ancak bu esneklik, mobil cihazlar için akıllı telefonlarda yapay zeka uygulamaları geliştirilmesini sağlayan en güçlü ve aynı zamanda en zayıf özelliktir. Bu, farklı işlevleri otomasyona bağlamak veya doğal dil işlemeyi veya görüntü tanımlamayı uygulamaya dahil etmek için uygulanabilir.

Yeni giyilebilir cihazlar ve uygulamalar

Giyilebilir uygulamalar, son günlerde Android sektörü için önemli bir akım haline geldi. Giyilebilir Uygulamalar, giyilebilir cihazınızla kol saati gibi entegre olan bir uygulamadır. Akıllı saatler, işletim sistemlerine kişiselleştirilebilme yeteneği sağlayarak kullanıcı için faydalı özellikler sağlayabilir.

Uygulama güvenliği geliştirmeleri

Hack günümüzde ciddi bir sorun haline geliyor. Daha fazla insanın mobil uygulamalarda veri koruması konusunda endişeleri yüksek düzeylerde. Teknolojideki ilerlemeler, geliştiricileri güvenlik standartlarını iyileştirmeye itiyor.

Geliştiriciler güvenliği kusursuz kılmak için güvenlik yazılımlarının yeni sürümlerini geliştiriyor. Yeni sürümler daima daha yüksek gizlilik anlamına gelecektir. Ayrıca Sectigo EV Kod İmzalama Sertifikası gibi üst düzey güvenlik sertifikaları da daima önem taşıyor.

5G teknolojisi

5G, 10 ile 100 Gbps arasında maksimum hızlarda çalışabilen beşinci nesil kablosuz teknolojidir. Bu teknolojisinin kapasitesi, mevcut 4G ağından 10 kat daha hızlı olabilir. Bu benzersiz teknolojinin gelecekteki mobil uygulamaları önemli ölçüde iyileştirmesi umuluyor.

Yaklaşan 5. nesil kablosuz teknoloji ile yaklaşık 1,5 milyar akıllı telefonun birbiriyle iletişim kuracağı düşünülüyor.

Elbette, bu teknoloji İnternet dünyasında veri iletimi için en güçlü standart haline gelecektir. 5G destek mobil cihazların donanımsal güvenilirliğini ve hızını kullanarak, uygulamaları bu performansa yönelik tasarlamak mümkün.

Flutter kullanarak çoklu platform geliştirme

Flutter, Google’ın çoklu platform desteği sağlayan yenilikçi yeni ürünüdür.

Bir Google ürünü olan Flutter ve Dart’ı kullanarak hemen hemen her cihazda tek bir kod çatısı üstünden uygulamalar inşa edebilirsiniz.

Android’i şimdi kullanmayı planlıyorsanız, uygulamalarınızın erişimini diğer mobil platformlar içinde hazırlamış olmalısınız. Bu teknolojiler sayesinde uygulamanıza herhangi bir mobil cihazdan erişilmesini mümkün hale getireceksiniz. Bu nedenle, yeni programlama dilleri öğrenmeye veya yeni bir uygulamayı baştan kodlamaya gerek yok. Bunun anlamı oldukça önemli. Artık hedeflediğiniz platformlar için konforlu bir şekilde uygulama geliştirmeye başlayabileceğiniz anlamına geliyor.

2025 yılına kadar, Dünya’da 750 milyardan fazla bağlı cihaz olacak.

Beacon teknolojisi

Beacon teknolojisi uzun süredir kullanılıyor. Bu iletim cihazı, tanımlı bölgelerinde Bluetooth veya WiFi kullanan standart bir elektronik cihaza müşterilere sunulan hizmetlere erişilmesini sağlıyor.

Bu pazarlama yöntemleri mağazalarda ve spor salonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelecekte bu araçları havalimanları, ofisler, bankalar gibi çeşitli sektörlerde uygulamak mümkün hale gelebilir. Ek olarak, yapay zeka özellikli donanımlar, çeviri veya konuşma tanıma yoluyla kullanıcı deneyimini de iyileştirebiliyor

Katlanabilir telefonlar için uygulama yapmak

Yeni bir Android akımımız var: Android tabanlı katlanabilir cihazlar. Samsung, çoğu akıllı telefonda popüler olan katlanabilir bir LCD ekran geliştirdi. Bu teknoloji, kullanıcıların daha ilginç deneyime sahip bir mobil uygulama yapmalarına yardımcı olabilir. Google şu anda Android için Katlanabilir desteğini genişletmek için Android telefon üreticileriyle birlikte çalışıyor. Özellikle Samsung ve Huawei bu konuda öncü oldu. Dolayısıyla artık Android uygulamaları geliştirirken bu eğilimin farkında olmalısınız.

APM ve EMM

APM, kurumsal mobilite için uygulama yönetim sistemidir. Aynı zamanda mobil kurumsal geliştirmeler için de EMM (Kurumsal Mobilite Yönetimi) vardır. Bu yöntemler ilk olarak uygulama hızını düşürüyor. Teknoloji mobil uygulamalarda geliştikçe, kalite testleri için giderek daha önemli hale geldi. APM, uygulama davranışını ölçmeyi, kullanılan cihazları ve işletim sistemini izlemeyi ve uygulama işlevselliği ve özellikleri için kullanıcı performansını test etmeyi amaçlıyor.

Android Jetpack

Android için Jetpack, Android merkezli uygulama geliştirme için kapsamlı bir araç seti. Düzenli olarak yapılan geliştirme süreçlerinin hızlı gelişimine odaklanıyor. Google, bu uygulama setine hızlı erişim sağlayan kapsamlı belge desteği de sağlamış durumda. Bu Android trendi, UI temel mimarisine dayanmaktadır. Android Jetpack, uygulama geliştirmeyi daha hızlı hale getiriyor. Bu yüzden android odaklı geliştirmede önemli bir trend haline gelmiştir.

Özet olarak

Her yeni yıl beraberinde, genellikle sürdürülebilir olan yeni trendler getiriyor. Ancak bazıları zamanla kendisine olan ilgi kaybedilmeden önce yalnızca birkaç yıl devam ediyor. Pazar genişledikçe, android uygulama geliştirme genişliyor. En son trendlere bakılırsa, daha fazla uygulama geliştirmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca yeni nesil araç setleri de süreçleri hızlandırıyor.