En İyi Instagram Video İndirici Uygulama Hangisidir?

Milyarlarca içeriğe ev sahipliği yapan Instagram devasa bir sosyal medya platformudur. Dev sosyal ağ milyonları aşan kullanıcı sayısıyla her geçen gün menzilini artırmaktadır. “İnsanları birbirleriyle ve sevdikleriyle yakınlaştırıyoruz” sloganına sahip olan Instagram’da gönderileri kaydetme özelliği yer alır. Kullanıcılar beğendikleri herhangi bir gönderiyi daha sonra bakmak istediklerinde tek tuşa dokunarak kaydedebilir. Fakat Instagram video indirici videoları doğrudan telefona kaydetme fırsatı sunar.

Instagram kaydetme özelliği gönderileri sadece hesaba kaydeder. Dolayısıyla gönderi sahibi videoyu sildiğinde video kaydedilenler sekmesinden de gidecektir. İşte tam bu noktada Instagram video indirici uygulaması kullanıcıların yardımına koşmaktadır. Örneğin Snaptube sayesinde dileyen kullanıcılar devasa sosyal medya ağı üzerinde gördüğü bir videoyu telefonuna indirebilir.

Snaptube Instagram Video İndirici Tamamen Ücretsiz

Tamamen ücretsiz olan Snaptube aynı zamanda reklamsız bir deneyim sunar. Kullandıkları platformda bir video indirmek isteyen kişiler hiçbir reklam izlemek zorunda olmadan indirme işlemi yapabilir. Bedava Instagram video indirme programı olan Snaptube tamamen güvenilirdir. Problem yaşamadan ve cihazınıza virüs girme riskine karışmadan beğendiğiniz herhangi bir Instagram reels indirme işlemini cihazınıza kaydedebilirsiniz.

Kullanımı kolay arayüzü ve hızlı indirme yönüyle öne çıkan indirici birçok farklı formatı desteklemektedir. Hem video hem de ses dosyaları için indirme desteğine sahip olan uygulamadaki tüm formatları listeledik. 144p, 720p, 1080p HD, 2K HD ve 4K HD dahil olmak üzere dilediğiniz çözünürlüğü seçebilirsiniz.

Eğer mobil veri kullanıyorsanız ve sabit bir ağa bağlı değilseniz 720p indirme seçeneğini tercih edebilirsiniz. Diğer taraftan eğer bir videoyu kesinlikle indirmeniz gerekiyorsa ve bağlantı sorunu yaşıyorsanız 144p indirme seçeneği de alternatifleriniz arasındadır.

Snaptube kaliteli videoları cihazınıza kaydetme imkan da sunar. 4K HD kalitesinde üst düzey bir seyir keyfi için uygulamanın bu özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Snaptube Desteklenen Platformlar

Daha önce de belirttiğimiz üzere indirici Instagram üzerinde geniş çaplı bir destek sunar. Kullanıcılar istedikleri format ve çözünürlükte videolar indirerek telefonunun galerisine kaydedebilir. Instagram’ın desteklenen tek platform olmadığını belirtmekte fayda var. Eğer farklı sosyal medyalarda da vakit geçiriyor ve video indirmek istiyorsanız Snaptube bu noktada da size yardımcı olacaktır.

Video indirici Instagram, Twitter, Facebook, 4shared, DailyMotion, TikTok, Vimeo, WhatsApp, MetaCafe, Animeq, Vevo ve Funnyordie platformları üzerinden video ve ses dosyası indirmeyi mümkün kalır.

Snaptube Nasıl İndirilir?

Güvenilir video indirme programı olan Snaptube Android ve iOS cihazlarda yer alan uygulama mağazlarında bulunmamaktadır. Dolayısıyla yazılımı telefonunuza yüklemek ve kullanabilmek için APK olarak yüklemeniz gerekmektedir. APK yükleme işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

İnternet tarayıcınıza giriş yapın. Snaptube instagram video indirici aramasını yapın. Snaptube APK uzantılı dosyasını indirmek için siteye giriş yapın. Hemen indirin butonuna basarak APK’yı telefonunuza indirin. Cihaz ayarlarına ulaşın ve Gizlilik ve Güvenlik sekmesini açın. Eğer daha önce dijital mağazalar dışında yapmadıysanız cihazınız APK engelleyecektir. Bu yüzden cihazınızın üçüncü parti uygulamalar yüklemesine izin vermelisiniz. Bu kısımda “bilinmeyen kaynaklardan uygulama yükleme” seçeneğine izin verin.

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra telefonunuzdun indirilen dosyalar kısmına ulaşın. APK uzantılı Snaptube dosyasına dokunun ve telefona yükleme işlemine başlayın. Birkaç saniye bekledikten sonra Snaptube telefonunuza yüklenecektir.

Instagram Video İndirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Platformda vakit geçirirken beğendiğiniz ve indirmeye karar verdiğiniz videonun bağlantısını kopyalayın. Arkada Snaptube uygulamasının çalıştığından emin olduktan sonra bağlantıyı Snaptube arayüzüne yapıştırın.

Kopyalama yapıştırma işlemine zaman ayırmadan otomatik olarak Snaptube ile indirme sağlayabilirsiniz. İndirme yaparken dilediğiniz çözünürlük ve format arasından seçim yapabilirsiniz.