Video iletişiminde yeni bir çağın oluşumu

İnternet tarihine kısa bir gezinti ile başlayalım. Bugün dünya çapında 4,5 milyardan fazla kişi internet kullanıyor ve bu sayı her yıl artıyor. Ancak bu durum her zaman böyle değildi.

İnternet ilk olarak 1962’de Joseph Licklider tarafından önerildi. Ve daha 1969 yılında, dört bilimsel kurumu tek bir ağda birleştiren ARPANET platformu başlatıldı. Aslında bu, İnternet çağının başlangıcıydı. 1991’de World Wide Web halka açıldı ve 2017’ye kadar dünya nüfusunun yarısının Web’e erişimi vardı.

Yeni bir bilgi alışverişi teknolojisinin ortaya çıkması ve bu kadar hızlı gelişmesinin insan hayatını dramatik bir şekilde etkilediği açıktır. İletişim formatları, veri alma ve gönderme biçimleri, dünyanın algısı değişmiştir. Fakat bu değişiklikler ne kadar büyük? Ölçeklerini farklı alanlarda değerlendirmeye çalışalım!

İnternet ile ilgili hayatımızdaki beş önemli değişiklik

Öyleyse teoriden pratiğe geçelim. Çünkü, sıradan bir Web kullanıcısının İnternet’in nasıl çalıştığını ve kurulduğunu bilmesine gerek yoktur. Onlar için daha önemli olan kişisel olarak bunu nasıl kullanabilecekleridir.

Amatör içerik: nitelik ve nicelikte büyüme

İnterneti 90’ların sonunda veya 2000’lerin başında kullanmaya başladıysanız, normal bir resmin yüklenmesinin 10 dakika sürebildiği zamanları görmüşsünüzdür. Ve İnternet’ten bir şarkı indirmek için onu indirmeye bırakmaya ve çalışmaya ya da işe gitmeniz gerekiyordu. Şanslıysanız, şarkı eve döndüğünüzde inmiş olacaktır. Ya da belki inmemiş olurdu. Ve 4K çözünürlükte video çekmek, video yüklemek, milyonlarca görüntüleme toplamak ve hatta bundan para kazanmak söz konusu değildi.

Bugün yanınızda tek bir telefonla en çeşitli içerikleri oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Fotoğraf, video, müzik — her şey. Bunu anahtarı arzu ve yaratıcılıktır.

Ayrıca, içeriğin kalitesi artmıştır. Yine, yaratıcıların on yıl önce YouTube’a yükledikleri videolara bakar ve bunları günümüzün içeriğiyle karşılaştırırsanız, aradaki fark olağanüstüdür.

“Akıllı” cihazların sayısındaki hızlı artış

Bu sadece akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar ile ilgili değil. Nesnelerin İnterneti ve akıllı evler çağında yaşıyoruz. günümüzde, araç gereç ve arzu ile geleceğin gerçek bir evini donatabilirsiniz. Su ısıtıcısının siz uyanmadan 5 dakika önce su kaynatacağı, alarmın çaldığı anda camlardaki panjurların açılacağı, prizlerin uzaktan açılıp kapatılabileceği, günün saatine, evdeki varlığınıza veya yokluğuna bağlı olarak ısıtma sisteminin odadaki sıcaklığı ayarlayabileceği bir model. Bu arada buzdolabı stokları değerlendirecek ve gerekirse teslimatlı ürün siparişi verecek. Ve her yıl daha da mükemmel hale gelen akıllı asistanlardan ve sesli asistanlardan henüz bahsetmedik bile.

Eğitim ve hobiler için yeni fırsatların ortaya çıkması

Önceden, yeni bir meslek öğrenmek veya en sevdiğiniz işte gelişmek için çevrimdışı kurslara kaydolmanız, belirli bir eğitim programına uyum sağlamanız, kişisel işlerinizi feda etmeniz vb. gerekiyordu. İnternetin gelişiyle birlikte her şey çok daha kolay, daha uygun ve çoğu zaman daha ucuz hale geldi.

Günümüzde, örneğin, sıhhi tesisatın nasıl kurulacağını veya apartmandaki prizin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için YouTube’da birkaç video izleyebilirsiniz. Programlamayı öğrenmek için uygun bir zamanda çevrimiçi bir kursa katılabilirsiniz. Veya Photoshop ile nasıl çalışılacağına dair bazı eğitim videoları indirin ve uzun bir uçuş veya tren yolculuğu sırasında bunları inceleyin.

İnternet, beklenmeyen alanlarda bile yardımcı olmuştur. Örneğin, geçmişte nadir bulunan madeni paralar veya pullar koleksiyoncusu, diğer koleksiyonerleri zorlukla bulmak, onlarla iletişim kurmanın yollarını aramak vb. bulmak zorundaydı. Artık, koleksiyon öğesini eve teslim edilmesi ve bir veya iki gün içinde elinizde olması için sınıflandırılmış bir siteye girmeniz yeterlidir. Favori hobiler daha erişilebilir hale geliyor!

Uzaktan çalışma ve yeni meslekler çağının başlangıcı

Bu yönde büyük bir ivme, 2019 yılının sonunda tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan ve şimdiye kadar etkisi azalmayan Covid-19 pandemisi oldu. Bu süre zarfında, milyonlarca insan neredeyse tüm ülkelerde uzaktan eğitim ve çalışma biçimine geçti. İlginçtir ki, birçok ülkede pandemideki düşüşe rağmen, işverenler çalışanları ofislerine geri döndürmek için acele etmiyor. Birçoğu için, uzak formatın sadece daha uygun değil, aynı zamanda daha etkili olduğu ortaya çıktı. Uygulamalar işinizi iyi yapmak için ofiste olmanın gerekli olmadığını göstermiştir. Birçok profesyonel için uzaktan verimlilik bile artmıştır.

Tabii ki, İnternet’in yayılmasıyla birlikte çok sayıda tamamen yeni meslek ortaya çıkmıştır — web geliştiricileri, tasarımcıları, SMM ve SEO uzmanları, metin yazarları, uygulama test edicileri, oyun geliştiricileri vb. Ve bunlar sadece rağbet gören meslekler değil. Ayrıca çok yüksek maaş alıyorlar. Günümüzde dijital ortamda çalışmak çok prestijlidir. Ve hepsi internet sayesindedir.

Tamamen yeni iletişim formatları

İnternetin gelişinden ve yaygın kullanımından önce, telefon görüşmeleri iletişim teknolojilerinin zirvesiydi. Bugün, kablolu bir ev telefonu kocaman bir nadirliktir. Herkesin cebinde arama yapabileceği, mesaj ve çeşitli içerik alışverişinde bulunabileceği, görüntülü iletişim kurabileceği ve hatta yüz kişiye video konferans düzenleyebileceği akıllı bir telefon vardır.

Çevrimiçi görüntülü sohbetler çok popüler hale geldi. Örneğin, Tinder kısa süre önce uygulamaya bir görüntülü sohbet özelliği ekledi. Kızlarla görüntülü konuşma CooMeet, en başından beri görüntülü iletişime odaklanmıştır. Ve örneğin Badoo, metin, video ve sesli iletişim yollarından hangisi size uyuyorsa onunla iletişim kurmanıza olanak tanır.

Aynı zamanda, çevrimiçi görüntülü sohbet uygulamak için acelesi olmayan siteler var. Örneğin Match, yalnızca metin yoluyla iletişim kurmanıza izin veren oldukça muhafazakar bir arkadaşlık hizmetidir. Ancak er ya da geç görüntülü sohbetin burada da kullanılacağından eminiz. Sonuçta, böyle bir iletişim formatına olan talep artık çok büyük. Ve geliştiriciler her durumda kullanıcılarının isteklerini dinlemek zorunda kalacaklar. Aksi takdirde insanlar yeni kişilerle tanışmanın daha uygun olacağı diğer platformlara gideceklerdir.

Özetlemek gerekirse: daha da fazla değişiklik olacak

Elli yıl önce bile, modern iletişim ve bilgi alışverişi yöntemleri bilim kurgu olarak kabul edilirdi. Üzerinde fazla durmamak gerekirse, mevcut teknoloji en cesur bilim kurgu yazarlarının beklentilerini aştı. Bu nedenle, bir elli yıl sonra bizi neyin beklediğini hayal etmek bile zor.

Artırılmış ve sanal gerçeklik, günlük hayatımıza giderek daha fazla nüfuz edeceği açıktır. Yakında Star Wars veya Star Trek filmlerinde gördüğümüze benzer hologramları kullanarak iletişim kurmanın yolları olabilir. Microsoft gibi devler de dahil olmak üzere, bu yöndeki gelişmeler halihazırda devam etmektedir.

Dahası, daha bugünden bilim insanları, insan beynine yerleştirilecek ve aslında düşüncelerin uzaktan yayınlanmasına izin verecek minyatür arayüzlerin oluşturulması üzerinde çalışıyorlar. Şimdi saf bir fantezi gibi görünüyor ancak birçok uzman “telepati” nin yarım yüzyıl içinde kullanılabilir hale geleceği konusunda hemfikir.