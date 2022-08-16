Birinin telefon kullanımı uzaktan nasıl takip edilir?

Özellikle küçük çocuklarınızın mobil cihaz kullanımını takip etmek için birçok uygulama var. Fakat birçoğunun işlevselliği sınırlı ve kimi zaman root erişimi istiyorlar. Bunu yapmakta her zaman güvenli değil. KidsGuard Pro telefon takip uygulaması bu noktada kendini ayırmayı başarmış. Uygulamayı kullanmak için sadece abonelik satın almanız gerekiyor. Daha sonra Android cihazda kurulu olan uygulamalarla ne yapıldığını yakından izleyebilirsiniz. Diğer yandan çevreyi de kayıt altına alabiliyorsunuz.

Özellikle aile üyelerinin birbirlerinin konumunu bilmesi çok önemlidir. GPS takibi bu yüzden etkili bir özellik. Çocuğunuzun konumunu GPS takibiyle bilmek içinizi rahatlatacaktır. Bu nokta KidsGuard Pro uygulaması birçok özellik sunuyor. Uygulamayı indirdikten sonra, uygulamanın bütün Android genelinde yetki almasını sağlamalısınız. O nedenle uygulamayı kurduğunuz Android cihazın içinde hassas verilerinizin olmadığından emin olmalısınız. Neyse ki çocukların telefonlarında genellikle Instagram, Whatsapp gibi normal uygulamalar kurulu olur. Uygulamanın sıra dışı özellikleri var. Özellikle çocuklarınızın her adımını bilmek istediğinizde işinize yarayacaktır. Örneğin bulunduğu çevrenin kaydedilebilmesi veya sakıncalı aramalar yapmak gibi konular her ailenin merak ettiği bir şey.

KidsGuard Pro nasıl indirilir? Uygulama APK olarak markette yer almıyor. Firmanın kendi sitesinden indirmeli ve takip etmek istediğiniz telefonda dış kaynaklı indirmelere izin vermelisiniz. Tabii öncesinde satın alınmış bir servis aboneliğinin olması şart.

ClevGuard.net adresine telefonunuzun tarayıcısından girdikten sonra, “Slide right to download” düğmesine 2 saniye kadar basılı tutun. Daha sonra sizden bir APK indirme izni isteyecek. Eğer tarayıcıyı zararlı olduğunu varsayarak engellerse, telefon ayarlarınızından “Bilinmeyen Uygulamalara İzin Ver” seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli olacaktır.

Çocuğunuzu takip etmek için oturum açın.

Uygulamayı çocuğunuzun telefonuna kurduktan sonra https://panel.clevguard.com/dashboard adresinde oturum açmalısınız. Dashboard sayfasında neredeyse her şeye ulaştığınızı göreceksiniz. En son aradığı kişiler, aldığı mesajlar, internet tarayıcı geçmişi, telefonundaki fotoğraflar ve videolar gibi daha birçok şey önünüze gelecek. Tüm bu işleri yaparken jailbreak ya da root gibi işlemlere ihtiyacınızın olmaması oldukça güzel. Şimdi uygulamadan birkaç örnek gösterelim.

Çocuğunuzun telefonundaki fotoğrafları görmek

Bu özellik oldukça önemli. Çocuğunuzun çektiği veya birisinden aldığı fotoğrafları bu özellik sayesinde öğrenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Photos sekmesine girmek ve fotoğrafların olduğu klasörlerde incelemeler yapmak.

Çocuğunuzun girdiği siteleri öğrenmek

Servisin Browser History sekmesine giderek, çocuğunuzun en son dolaştığı siteleri görebilirsiniz. En sağ taraftaki Frequency kısmında yazan sayı, o adrese kaç defa girildiğini bize anlatıyor. Sync butonunu kullanarak verileri güncelleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun Whatsapp görüşmelerini takip etmek

KidsGuard Pro uygulamasının Whatsapp takip özelliği sayesinde, çocuğunuzun Whatsapp iletişimini de yakın takibe alabilirsiniz. Aynı sayfada solda Social Apps bölümünü göreceksinizi. Orada en yaygın sosyal servisler yer alıyor. Whatsapp’a tıkladığınızda en son yazışmalar karşınıza gelecektir. Aynı şekilde Telegram uygulamasını da aynı yolu izleyerek takip edebilirsiniz.

Çocuğunuzun Youtube aktivitelerini takip etmek

KidsGuard Pro ile çocuğunuzun Youtube arama geçmişini ve en son izlediği videoları öğrenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Youtube sekmesine girererek Sync düğmesine basmak. Daha sonra karşınıza iki sekmeli sonuçlar çıkacak: Watch History ve Search History. Screen time sayesinde günde kaç saatini video izleyerek geçirdiğini de anlayabilirsiniz.

Telefonda yazdığı herhangi bir şeyi görmek

Uygulamadaki Keylogger özelliği oldukça ilginç Bu sekmede telefon genelinde klavye kullanarak yazdığı şeyleri bulabiliyorsunuz. Yani Whatsapp ya da Telegram haricinde, telefonunun kendi içindeki yerlere yazdığı kelimeleri ve sistem genelinde yaptığı aramaları görebilirsiniz.

Takip ettiğiniz cihazın batarya durumunu öğrenmek

Bazen çocuğunuza ne kadar süre daha erişebileceğinizi bilmek istersiniz. Bu noktada kullandığı telefonun batarya süreci önem arz ediyor. Eğer sizden uzaktaysa ve batarya düzeyi yeterince düşük görünüyorsa, onu eve çağırmak isteyebilirsiniz. Bu ekranda batarya düzeyi, kablosuz ağa bağlı olup olmadığını ve konum bilgilerinin etkin mi değil mi olduğunu okuyabiliyorsunuz.

Telefondan çocuğunuzun ve sevgilinizin konum bilgilerini öğrenmek

Uygulamanın “Location Tracking – Konum İzleme” özelliği sayesinde çocuğunuzun ya da sevgilinizin o an nerede olduğunu adım adım izlemeniz oldukça kolay. Location Tracking’e girin ve daha sonra “Location” sekmesine tıklayın. Ardından Locate’e basarak son bilgilerini gelmesini bekleyin.

Çocuğunuzun bulunduğu çevrenin sesini kaydetmek

Live Recording bölümünde birçok faydalı göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi de “Record Surround”. Bu özelliği kullanarak eğer karşı tarafın telefonunda bir engel yoksa 2 dakikadan 15 dakikada kadar bulunduğu yerin kaydını alabilirsiniz.

Not: Bu özellik aşağıdaki durumlarda önerilmez:

Mikrofon meşgul olduğunda veya mikrofon izni devre dışı bırakıldığında; Hedef telefon kapalı olduğunda. Hedef telefon ağa bağlı olmadığında.

Telefonda yapılan aramaları uzaktan kaydetmek

Telefon konuşmalarını hedef telefona kaydedin ve gizli ses dosyaları olarak kaydedin ve bir Wi-Fi bağlantısı mevcut olduğunda ses dosyalarını çevrimiçi hesaba yükleyin. Bu özellik, bir seferde 20 dakikaya kadar aramayı kaydediyor.

Android kullanan birisinin ekranını uzaktan kayıt altına almak

Bu da ilginç bir özellik. 15 saniyeden 1 dakikaya kadar karşı tarafın telefonunu kayıt altına alabilirsiniz. Ancak bazı kısıtlamalar olduğunu unutmayın.

Not: Bu özellik aşağıdaki durumlarda önerilmez:

Mikrofon dolu meşgul veya mikrofon izni devre dışı bırakıldığında; Hedef telefon kapalı olduğunda. Hedef telefon ağa bağlı olmadığında.

Ayrıca ekran kaydı almanın yanında ekranın anlık fotoğrafını da alabilirsiniz.

Çocuğunuz telefonda sakıncalı aramalar yaparsa haberiniz olsun

Bu da uygulamanın faydalı özelliklerinden birisi. Track Keywords alanına size göre sakıncalı olan kelimeleri girebilir ve çocuğunuzun bu aramalardan birisini yaptığında mail olarak size bilgi verilmesini sağlayabilirsiniz. Sistem size 15 adete kadar hak tanıyor.

Mail olarak beklemek yerine “Detected Alerts” sekmesinden de anlık takip edebilirsiniz.