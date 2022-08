Garantili Cep Telefonu Tamir Hizmeti ve Teknik Servisi

Günümüzde cep telefonu kullanımı bir hayli artmış durumdadır. Bu artış geçmiş 10 yıl ile karşılaştırıldığında öyle bir boyuta ulaşmıştır ki bugün cep telefonları, çoktan bir lüks olmaktan çıkmış ve en önemli gerekliliklerden biri haline gelmiştir. Bu durum elbette bozulmaya veya kırılmaya müsait bu cihazların tamiri konusunu da gündeme getirmektedir. Tam da bu noktada telefon tamircisi ihtiyacınız söz konusu olduğunda Tamirci Abi, cep telefonu kullanıcılarının aradığı adeta bir güvenli limandır demek yanlış olmaz.

Geniş Marka Havuzu ve Tecrübenin Verdiği Güven

Tamirci Abi; Apple, MI, Samsung, Oppo ve Huawei marka telefonlar için birçok konuda telefon tamir hizmeti veriyor. Öyle ki, bu tamir hizmetleri arasında; ekran değişimi, kasa değişimi, batarya değişimi, arka kamera ve arka cam değişimi, arka kapak değişimi, hoparlör değişimi ve açma kapama değişimi gibi birçok seçenek bulunuyor ve bu seçenekler verilen tamir hizmetlerinin bir kısmını ifade ediyor. Kısacası telefonunuzun başına gelebilecek her türlü aksilik için Tamirci Abi çözüm sunuyor. Çözüm sunmakla kalmıyor, yaptığı her tamir için siz kullanıcılara garanti de veriyor. Dolayısıyla Tamirci Abi cep telefonu tamir hizmeti konusunda aklınıza gelebilecek tüm soru işaretlerini gidererek, sadece tamir konusunda değil, tamir sonrası için güvence vererek de derin bir nefes almanızı sağlıyor. Elbette Tamirci Abi’nin bu ayrıcalıklı hizmet anlayışının bazı sebepleri var. Bunların başında hiç şüphesiz alanında sahip olduğu 19 yıllık tecrübe geliyor. Bu tecrübe beraberinde kendine güveni de getiriyor. Bununla beraber alanında uzman, eğitimli çalışanları ile firma tecrübesinin yanına kullanıcılar için bir diğer önemli tercih sebebi olan güveni de ekliyor. Söz konusu bu tecrübe ve güven ise bir araya gelerek firmanın yaptığı her iş için müşterisine garanti sunmasına olanak sağlıyor, zira Tamirci Abi bu işi biliyor! Firmanın telefon tamir hizmeti konusunda öne çıktığı tek alan geniş tamir hizmeti seçenekleri değil, aynı zamanda firma sorunun kaynağını en iyi şekilde ortaya koymak konusunda da yetkin bir konumda. Bir diğer deyişle, arıza tespiti de Tamirci Abi’nin işi ve biliyoruz ki bir sorunu en iyi şekilde çözebilmek için, sorunun tespitini en doğru şekilde yapabilmek gereklidir.

Tamirci Abi’de Gönderim Seçenekleri

Tamirci Abi telefonlarınızı tamir etmek ve garanti vermekle yetinmiyor, İstanbul sınırları dahilinde neredeyseniz, işinde uzman personeli ile yanınıza geliyor ve gözlerinizin önünde telefonunuzu tamir ediyor. Başka şekilde ifade etmek gerekirse, yerinde tamir hizmeti ile firma yanı başınızda, ailenizin telefon tamircisi oluyor. Elbette bu hizmeti belli tamir seçenekleri için sunabiliyor. Yerinde tamir, firmanın sahip olduğu gönderim seçeneklerinden sadece bir tanesi. Bunun dışında moto kurye hizmeti de gönderim seçeneği olarak öne çıkıyor. Moto kurye hizmeti ile tamiri istenilen telefon adresten alınıyor, tamir ediliyor ve tekrar istenilen adrese teslim ediliyor. Bu hizmet doğal olarak belli bir ücrete tabiidir. Cep telefonu tamir hizmeti konusunda bir diğer gönderim seçeneği ise kargo gönderimidir. Tamirci Abi bu konuda Yurtiçi Kargo ile anlaşma sağlamıştır ve müşterilerine ücretsiz kargo kolaylığı sağlamaktadır. Kargonuzu rahatlıkla takip edebilir, ödemelerinizi EFT ve havale ile güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Tüm bunların yanında mağazaya uğramak isterseniz Kadıköy’de bulunan mağazaya uğrayabilir, uzman personellere güvenle teslim ettiğiniz telefon tamir edilirken çay ve/veya kahvenizi içebilirsiniz. Ayrıca belirtmek gerekir ki firma, istisnai durumlarda sürecin uzaması ihtimali ile birlikte batarya ve ekran değişimini 15-30 dakikada, bunun dışındaki kasa, anakart cam değişimi gibi işlemleri de ortalama 3 saatte yapabilmektedir.