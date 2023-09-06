ما هو فل اتش دي؟ مميزات دقة الشاشة Fhd+

FHD (Full HD) أو FHD+ (Full HD Plus) هي مصطلحات كثيرا ما نسمعها في عالم التكنولوجيا. ومع ذلك، قد يرتبك الكثير من الناس بشأن معنى هذه المصطلحات والاختلافات بينها. ستجد في هذه التدوينة إجابات لأسئلة مثل ما هي دقة الشاشة FHD، وما هي دقة الشاشة FHD+، وما هي مميزات هذه التقنيات، والأهم من ذلك، ما هو الفرق بين FHD وFHD+. إذا كنت تريد أن تكون مستهلكًا أكثر وعيًا بعالم التكنولوجيا، فمرحبًا بك في بقية المقال!

ما هو فل اتش دي؟

FHD (Full HD) هو مصطلح يستخدم كتقنية عرض. يشير هذا المصطلح إلى دقة الشاشة على التلفزيون أو الشاشة أو أي جهاز عرض آخر. تتميز دقة FHD بكثافة بكسلات تبلغ 1920 × 1080 بكسل وتوفر إجمالي 2 مليون بكسل.

مع دقة FHD، تصبح الصور أكثر وضوحًا وتفصيلاً وحيوية. توفر هذه الدقة العالية للمستخدمين تجربة بصرية واقعية وغامرة. بالإضافة إلى ذلك، توفر شاشات FHD نطاقًا واسعًا من الألوان ونسبة تباين عالية، مما يجعل الصور تبدو أكثر حيوية وملونة.

دقة FHD+

ما هي دقة الشاشة Fhd+؟

دقة الشاشة Fhd+ تعني Full High Definition Plus. وهو مصطلح يشير إلى كثافة البكسل في شاشات الأجهزة. تعتمد دقة الشاشة على عدد البكسلات ومدى صغر كل بكسل على الشاشة. توفر دقة الشاشة Fhd+ صورًا أكثر وضوحًا ووضوحًا لأنها تحتوي على كثافة بكسلات أعلى.

توفر دقة العرض Fhd+ دقة أكبر لكل بكسل من 1080 بكسل. تتيح لك وحدات البكسل الإضافية الحصول على صور ذات جودة أعلى وتفصيلية. وهذا يوفر للمستخدمين تجربة بصرية أفضل. دقة الشاشة Fhd+ مهمة جدًا، خاصة للمستخدمين المهتمين بالمحتوى المرئي مثل مشاهدة مقاطع الفيديو أو عرض الصور أو ممارسة الألعاب.

ميزة أخرى لدقة الشاشة FHD+ هي أنها توفر صورًا أكثر وضوحًا عند استخدامها على شاشات أكبر. تحتاج الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة إلى كثافة بكسلات أعلى. بفضل دقة الشاشة +FHD، يمكنك رؤية كل التفاصيل بوضوح حتى على الشاشات الكبيرة.

فل اتش دي+ مزايا دقة الشاشة هي:

مزايا دقة الشاشة هي: كثافة بكسل أعلى

صور أكثر وضوحًا ووضوحًا

جودة أفضل وصور مفصلة

تجربة بصرية أفضل

صور واضحة حتى على الشاشات الكبيرة

يكمن الفرق بين Fhd وFhd+ في كثافة البكسل ودقتها. يوفر Fhd دقة 1080 بكسل لكل بكسل، بينما يوفر Fhd+ دقة أكبر لكل بكسل. تحتاج إلى مقارنة شاشتين مختلفتين لتجربة الفرق بين الشاشتين بصريًا.

دقة الشاشة كثافة البكسل FHD 1920 × 1080 فل اتش دي+ 2160 × 1080

ما هي مميزات دقة الشاشة Fhd+؟

دقة الشاشة FHD+ هي تقنية مستخدمة على نطاق واسع اليوم ولها العديد من المزايا. أولاً، توفر دقة الشاشة FHD+ صورًا أكثر وضوحًا وحيوية لأنها تحتوي على كثافة بكسلات أعلى. وبهذه الطريقة، يحصل المستخدمون على جودة صورة أكثر وضوحًا وتفصيلاً.

بالإضافة إلى ذلك، توفر دقة الشاشة FHD+ زاوية مشاهدة أوسع. وبهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين بسهولة مشاهدة الشاشة من زوايا مختلفة دون التنازل عن جودة الصورة. وعلى وجه الخصوص، فهو يوفر تجربة غامرة أكثر في الأنشطة مثل مشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب.

كما توفر دقة الشاشة FHD+ ألوانًا أكثر واقعية ونسبة تباين أعلى. وبهذه الطريقة، يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو والرسومات بشكل أكثر وضوحًا وإبهارًا. وهذه ميزة رائعة، خاصة للمستخدمين الذين يتعاملون مع التصميم أو محتوى الوسائط.

مميزات FHD+

مميزات دقة الشاشة FHD+ يوفر صورًا أكثر وضوحًا وحيوية يوفر زاوية رؤية أوسع توفر ألوانًا أكثر واقعية ونسبة تباين عالية مميزات دقة الشاشة FHD+

ما هو الفرق بين FHD وFHD+؟

يتم سماع المصطلحين Fhd (الوضوح العالي الكامل) وFhd+ (الوضوح العالي الكامل الإضافي) بشكل متكرر في عالم التكنولوجيا ويشيران إلى دقة الشاشة. الفرق بين هذين المصطلحين يتعلق بكثافة البكسل ودقة الشاشة.

يشير Fhd عمومًا إلى الشاشات ذات الدقة 1920 × 1080 بكسل. يوفر هذا القرار صورًا عالية الجودة وواضحة. الصور أكثر حيوية والألوان أكثر واقعية والتفاصيل أكثر وضوحًا على شاشات FHD.

وهنا يظهر الفرق بين المصطلحين.

تتميز دقة Fhd+ بدقة أعلى، تُعرف عادةً بـ 2220 × 1080 بكسل. توجد وحدات البكسل الإضافية هذه على حواف الشاشة وتوفر مساحة عرض أكبر. نظرًا لأن شاشات FHD+ تتمتع بكثافة بكسلات أعلى، فإنها توفر صورة أكثر وضوحًا وتفصيلاً.

ولذلك، توفر شاشات Fhd+ جودة صورة أكثر إثارة للإعجاب.

قد تختلف الاختلافات بين Fhd وFhd+ حسب تفضيلات المستخدمين. في حين أن دقة Fhd قد تكون كافية لبعض المستخدمين، إلا أن البعض الآخر يبحث عن دقة أعلى وتجربة بصرية. ولذلك، فإن تحديد دقة الشاشة الأكثر ملاءمة يعتمد على التفضيلات الشخصية واحتياجات الاستخدام.

FHD فل اتش دي+ دقة 1920 × 1080 بكسل دقة 2220 × 1080 بكسل صور واضحة وحادة مساحة عرض أكبر التوافق الوراء كثافة بكسل أعلى الفرق بين FHD وFHD+

أسئلة وأجوبة

ما هو فل اتش دي؟

FHD (الوضوح العالي الكامل) هو معيار دقة الصورة ويبلغ دقته 1920 × 1080 بكسل.

ما هي دقة الشاشة FHD+؟

دقة الشاشة FHD+ هي دقة شاشة عريضة تبلغ 1080×2340 بكسل وتستخدم بشكل عام في الهواتف الذكية.

ما هي مميزات دقة الشاشة FHD+؟

توفر دقة الشاشة FHD+ صورًا أكثر وضوحًا ووضوحًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر مساحة شاشة أكبر وتوفر تجربة بصرية أكثر تفصيلاً وواقعية.

ما الفرق بين FHD وFHD+؟

دقة FHD هي 1920×1080 بكسل وتستخدم عادة على أجهزة التلفزيون، بينما دقة FHD+ هي 1080×2340 بكسل وتستخدم في الغالب على الهواتف الذكية.

لماذا يجب تفضيل دقة الشاشة FHD+؟

تتميز دقة العرض FHD+ بكثافة بكسل أعلى، مما يوفر المزيد من التفاصيل للحصول على صور أكثر وضوحًا ووضوحًا. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر تجربة بصرية أفضل بفضل مساحة الشاشة الكبيرة.

كيف يمكنني معرفة الفرق بين FHD وFHD+ عند شراء هاتف ذكي؟

تتضمن المواصفات الفنية للهاتف الذكي معلومات دقة الشاشة. سيكون للهاتف المزود بشاشة FHD+ دقة أعلى وعادةً ما يكون حجم الشاشة أكبر.

هل يوجد فرق في الأداء بين دقة الشاشة FHD وFHD+؟

ومن الناحية الفنية، فإن دقة الشاشة FHD+ تحتوي على عدد أكبر من البكسلات، وبالتالي توفر كثافة بكسلات أعلى. ومع ذلك، لا يوجد فرق ملحوظ لإحداث فرق كبير في الأداء.