طرق إطالة عمر بطارية الأيفون

إذا كنت ترغب في إطالة عمر بطارية هاتفك واستخدامها لفترة أطول، فمن المهم اتباع بعض الخطوات البسيطة. في منشور المدونة هذا، سأشارك طرقًا لتحسين عمر بطارية هاتفك. سنبدأ بخطوات مهمة مثل تقليل سطوع الشاشة وإغلاق تطبيقات الخلفية وإيقاف تشغيل Wi-Fi والبلوتوث. وسأقدم أيضًا نصائح إضافية مثل الشحن بانتظام ببطارية جديدة، واستخدام وضع توفير الطاقة، وتقليل الرسوم المتحركة أو إيقاف تشغيلها. سيكون الاهتمام بالحد من إشعارات الدفع أيضًا وسيلة فعالة لزيادة عمر البطارية.

تقليل سطوع الشاشة

يعد سطوع الشاشة أهم مصدر لاستهلاك الطاقة في هواتفنا الذكية اليوم. من خلال خفض سطوع الشاشة، يمكنك تجنب إهدار البطارية دون داع. كما أنك لن تتعب عينيك. إذن، كيف يمكنك تقليل سطوع الشاشة؟

كطريقة أولى، ابحث عن خيار سطوع الشاشة في قائمة الإعدادات. من هنا يمكنك ضبط السطوع يدويًا أو تمكين خيار السطوع التلقائي. يسمح استخدام خيار السطوع التلقائي بتعديل سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا للضوء المحيط. بحيث يكون لديك دائمًا مستوى السطوع المثالي سواء كنت في الداخل أو الخارج.

كطريقة ثانية، إذا كنت تريد ضبط سطوع الشاشة بسرعة من القائمة المختصرة، فاسحب لوحة الإشعارات لأسفل. يمكنك ضبط السطوع من هنا دون العبث بقائمة الإعدادات. وبالتالي، يمكنك تغيير سطوع الشاشة بسرعة أكبر.

يمكنك حفظ البطارية عن طريق تقليل سطوع الشاشة. كما أنه يقلل من تعب العين. فيما يلي بعض الطرق الإضافية:

استخدام الوضع الليلي: توفر بعض الهواتف خيار الوضع الليلي. يعمل هذا الخيار تلقائيًا على خفض سطوع الشاشة، مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة دون إجهاد عين المستخدم.

جعل الخلفية داكنة: يؤدي ضبط خلفية هاتفك على لون داكن أيضًا إلى توفير طاقة البطارية لأن الألوان الداكنة تستهلك طاقة أقل.

لا تستخدمه في ضوء ساطع للغاية: حاول الحفاظ على سطوع الشاشة عند مستويات منخفضة، خاصة في الهواء الطلق مع الكثير من ضوء الشمس. حتى تتمكن من استخدام البطارية لفترة أطول.

مزايا تقليل سطوع الشاشة

مزايا تعليمات عمر بطارية طويل يؤدي تقليل سطوع الشاشة إلى إطالة عمر بطارية هاتفك ويسمح لك بشحن أقل. صحة العين تسمح لك مستويات السطوع المنخفضة باستخدام هاتفك دون إجهاد عينيك. توفير الطاقة فهو يتيح لك استخدام البطارية لفترة أطول بدلاً من استهلاكها دون داع.

إغلاق تطبيقات الخلفية

أولئك الذين يواجهون مشاكل شحن متكررة عادة ما يواجهون مشكلة مع التطبيقات التي تعمل في الخلفية. تؤثر التطبيقات التي تعمل في الخلفية على عمر البطارية وتستنزف هاتفك بشكل أسرع. ولهذا السبب فإن إغلاق تطبيقات الخلفية سيساعدك على استخدام البطارية لفترة أطول.

هناك عدة طرق مختلفة لإغلاق تطبيقات الخلفية. أولاً، انتقل إلى قائمة إعدادات هاتفك وابحث عن خيار "التطبيقات". ثم حدد "تشغيل التطبيقات" أو خيارًا مشابهًا. في هذا القسم، سترى جميع التطبيقات التي تعمل في الخلفية. حدد التطبيقات التي تريدها وأغلقها.

في بعض طرز الهواتف، قد يكون هناك خيار مثل "التطبيقات لا تعمل في الخلفية" بدلاً من خيار "تشغيل التطبيقات". بمجرد العثور على هذا الخيار، يمكنك منع تشغيل جميع التطبيقات في الخلفية. بهذه الطريقة، يمكنك استخدام عمر البطارية بشكل أكثر فعالية.

فوائد

سيؤدي إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية إلى إطالة عمر البطارية.

يمكنك استخدام هاتفك لفترة أطول.

ومن خلال التخلص من مشاكل البطارية، يمكنك استخدام هاتفك بسهولة أكبر.

ملخص

يستخدم طريقة يطيل عمر البطارية إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية استخدام الهاتف لفترة أطول إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية التخلص من مشاكل البطارية إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية

قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi وBluetooth

أصبحت شبكة Wi-Fi والبلوتوث جزءًا لا غنى عنه في الحياة الحديثة اليوم. كلاهما يساعدنا على توصيل أجهزتنا وتوفير الوصول إلى الإنترنت. ومع ذلك، عندما تكون هذه التقنيات نشطة باستمرار، فإنها يمكن أن تؤثر سلبًا على عمر البطارية. ولهذا السبب من المهم إيقاف تشغيل Wi-Fi وBluetooth عندما لا تستخدمهما.

تعد شبكة Wi-Fi والبلوتوث من العمليات التي تزيد من استهلاك الطاقة. تتطلب شبكة Wi-Fi، على وجه الخصوص، أن يكون جهازك متصلاً بالإنترنت باستمرار، مما يزيد من استهلاك الطاقة. من ناحية أخرى، تستهلك تقنية Bluetooth الطاقة باستمرار لمسح الأجهزة الأخرى والاتصال بها. لذلك، يجب عليك استخدام Wi-Fi وBluetooth فقط عند الحاجة إليهما.

هناك عدة طرق لإيقاف تشغيل Wi-Fi وBluetooth. أولاً، انتقل إلى قائمة إعدادات جهازك وابحث عن خيارات Wi-Fi وBluetooth. من هنا، يمكنك بسهولة تشغيل وإيقاف تشغيل Wi-Fi وBluetooth. الطريقة الثانية هي استخدام قائمة الإعدادات السريعة. افتح لوحة الإشعارات بجهازك وأوقف تشغيل Wi-Fi وBluetooth من هناك.

يمكنك إطالة عمر البطارية عن طريق إيقاف تشغيل Wi-Fi وBluetooth.

استخدم Wi-Fi وBluetooth فقط عندما تحتاج إليهما.

يمكنك تشغيل Wi-Fi وBluetooth أو إيقاف تشغيلهما عبر قائمة إعدادات جهازك أو قائمة الإعدادات السريعة.

مزايا سلبيات يمكنه إطالة عمر البطارية. لا يمكنك الوصول إلى الإنترنت أو الاتصال المحلي على الفور. يمكنك توفير الطاقة. لا يمكن لجهازك الاتصال بأجهزة أخرى. يمكنك تحسين أداء جهازك. قد لا يكون من الممكن مشاركة البيانات أو استخدام الإنترنت.

اشحن هاتفك بانتظام

نقضي الكثير من الوقت مع هواتفنا الذكية كل يوم. مع المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والتطبيقات الأخرى، ينفد عمر البطارية بسرعة. ومع ذلك، فإن شحن البطارية بشكل صحيح هو المفتاح للحصول على وقت استخدام طويل.

لإطالة عمر البطارية قدر الإمكان، من المهم شحنها بانتظام ببطارية جديدة. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية القيام بذلك:

لا تقم بتفريغ البطارية بالكامل: لقد كان يقال أنه يجب تفريغ البطاريات بالكامل ثم إعادة شحنها بالكامل. ومع ذلك، اليوم هذا الشرط لم يعد صالحا. يمكن أن يؤدي تفريغها بالكامل إلى تقصير عمر البطارية. سيكون من الأفضل إبقاء بطاريتك في نطاق 20-80%. الشاحن الأصلي: يتيح لك استخدام الشاحن الصحيح والأصلي شحن البطارية بكفاءة. يمكن أن تؤثر أجهزة الشحن المزيفة أو غير المتوافقة سلبًا على صحة البطارية. تجنب ارتفاع درجة الحرارة: قد يؤدي تعريض البطارية للحرارة الزائدة إلى تقليل عمر البطارية. لذلك، احرص على عدم تعريض هاتفك لأشعة الشمس أو النار أو غيرها من البيئات شديدة الحرارة.

ما يجب القيام به لا تفعل ذلك يجب أن يبقى مستوى البطارية بين 20-80%. يجب ألا تكون البطارية فارغة تمامًا أو مشحونة بالكامل. يجب استخدام الشاحن الأصلي. لا ينبغي استخدام أجهزة الشحن المزيفة أو غير المتوافقة. يجب حماية الهاتف من الحرارة الزائدة. يجب ألا يتعرض الهاتف لبيئات شديدة الحرارة.

باتباع كل هذه النصائح، يمكنك إطالة عمر البطارية والاستمتاع باستخدام بطارية جديدة في كل مرة. يمكنك أيضًا إطالة عمر البطارية بشكل أكبر باستخدام وضع توفير الطاقة. يمكنك تفعيل هذا الوضع، والذي قد يختلف حسب العلامة التجارية وطراز هاتفك، من الإعدادات.

استخدم وضع توفير الطاقة

يعد وضع توفير الطاقة ميزة يتم استخدامها بشكل متكرر اليوم. من المهم تفعيل وضع توفير الطاقة لاستخدام هواتفنا الذكية لفترة أطول وزيادة عمر البطارية. يحد وضع توفير الطاقة من بعض ميزات هاتفك، مما يقلل من استهلاك الطاقة ويطيل عمر البطارية.

هناك عدة طرق مختلفة لاستخدام وضع توفير الطاقة. الطريقة الأولى هي تفعيل وضع توفير الطاقة يدويًا من إعدادات الهاتف. يمكنك الدخول إلى الإعدادات، والعثور على خيار "إدارة الطاقة" أو "البطارية" وتمكين وضع توفير الطاقة. الطريقة الثانية هي استخدام لوحة الإشعارات السريعة. يمكنك فتح لوحة الإشعارات السريعة عن طريق سحب الشاشة لأسفل وتنشيط وضع توفير الطاقة من هنا. الطريقة الثالثة هي استخدام زر توفير الطاقة الخاص الموجود في بعض موديلات الهواتف.

بعد تفعيل وضع توفير الطاقة، قد تكون هناك بعض التغييرات في هاتفك. على سبيل المثال، يمكن تقليل سطوع الشاشة تلقائيًا، ويمكن إغلاق تطبيقات الخلفية، ويمكن تعطيل اتصال Wi-Fi وBluetooth. والغرض من هذه التغييرات هو تقليل استهلاك الطاقة. ومع ذلك، فإن تقييد بعض الميزات أثناء تنشيط وضع توفير الطاقة قد يسبب لك الإزعاج. ولذلك، يمكنك يدويًا تشغيل الميزات التي لا تريد استخدامها في وضع توفير الطاقة.

مزايا استخدام وضع توفير الطاقة:

يعمل على إطالة عمر بطارية هاتفك.

فهو يسمح لهاتفك باستهلاك طاقة أقل.

يمكن أن يزيد من سرعة هاتفك.

تم إيقاف الميزات في وضع توفير الطاقة الميزات التي تظل قيد التشغيل في وضع توفير الطاقة سطوع الشاشة قم بإجراء مكالمة هاتفية تطبيقات الخلفية إرسال/استقبال الرسائل القصيرة اتصال بالواي فاي والبلوتوث المنبه والساعة

تقليل أو إيقاف الرسوم المتحركة

تعد الرسوم المتحركة أحد العناصر المستهلكة للطاقة على الأجهزة المحمولة. يتم استخدام الرسوم المتحركة، خاصة على هواتفنا الذكية والأجهزة اللوحية، لتوفير تجربة ممتعة بصريًا. ومع ذلك، يمكن للرسوم المتحركة غير الضرورية أن تستنزف عمر بطارية الجهاز بشكل أسرع. لذلك، يجب على المستخدمين الذين يرغبون في إطالة عمر البطارية وتوفير الطاقة تقليل الرسوم المتحركة أو إيقاف تشغيلها.

توفر العديد من أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة خيار تقليل الرسوم المتحركة أو إيقاف تشغيلها. يمكن لمستخدمي نظام التشغيل Android تعديل مقياس الرسوم المتحركة ومقياس الرسوم المتحركة للنافذة من خلال الانتقال إلى خيارات المطور في قائمة الإعدادات. يمكنك تقليل الرسوم المتحركة أو إيقاف تشغيلها عن طريق تغيير مقياس الرسوم المتحركة وقيم مقياس الرسوم المتحركة للنافذة إلى 0% (إيقاف) أو أقل (مخفض).

يمكن أيضًا لمستخدمي نظام التشغيل iOS تقليل الرسوم المتحركة أو إيقاف تشغيلها. يمكنك تمكين خيار تقليل الحركة بالانتقال إلى قسم إمكانية الوصول في قائمة الإعدادات. يساعد هذا الخيار على إطالة عمر البطارية عن طريق تقليل الرسوم المتحركة. هناك أيضًا خيار لإيقاف تشغيل الرسوم المتحركة عند إدخال كلمة المرور أو التبديل بين التطبيقات.

من المهم تقليل الرسوم المتحركة أو إيقاف تشغيلها لإطالة عمر البطارية.

يمكن لمستخدمي Android تعديل مقياس الرسوم المتحركة ومقياس الرسوم المتحركة للنافذة من قائمة الإعدادات.

يمكن لمستخدمي iOS تقليل الرسوم المتحركة أو إيقاف تشغيلها من قسم إمكانية الوصول.

الايجابيات اكسيليري يمكن أن يؤدي تقليل الرسوم المتحركة أو إيقاف تشغيلها إلى إطالة عمر البطارية. قد لا يكون مفضلاً لبعض المستخدمين من حيث الرؤية. يوفر الطاقة. يمكن لبعض الرسوم المتحركة أن تزيد من سهولة استخدام التطبيقات.

الحد من دفع الإخطارات

تعد إشعارات الدفع أداة اتصال مهمة تستخدم على نطاق واسع مع تطبيقات الهاتف المحمول اليوم. ومع ذلك، فإن الإشعارات غير الضرورية أو المستمرة قد تزعج المستخدمين وتؤثر على عمر بطارية الجهاز. لذلك، يعد الحد من الإشعارات أمرًا مهمًا لتحسين تجربة المستخدم وزيادة عمر البطارية.

هناك عدة طرق مختلفة للحد من إشعارات الدفع. الطريقة الأولى هي التحقق من إعدادات الإشعارات للتطبيقات. يمكن عادةً العثور على هذه الإعدادات داخل التطبيق أو في إعدادات الجهاز. من خلال الدخول إلى إعدادات الإشعارات الخاصة بالتطبيقات، يمكنك تحديد الإشعارات التي تريد إرسالها أو كتمها أو حظرها تمامًا.

تقدم بعض التطبيقات ثلاثة خيارات مختلفة: "عدم تلقي أي إشعارات" أو "الحصول على إشعارات فورية فقط" أو "تلقي جميع الإشعارات". إذا سئمت من قيام أي تطبيق بإرسال الإشعارات باستمرار، فيمكنك تغيير هذه الإعدادات لتلقي الإشعارات المهمة فقط.

قم بإيقاف تشغيل الإشعارات غير الضرورية: انتقل إلى إعدادات الإشعارات للتطبيقات وقم بإيقاف تشغيل الإشعارات غير الضرورية. على سبيل المثال، غالبًا ما ترسل الألعاب إشعارات مستمرة؛ يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل الإشعارات لمثل هذا التطبيق إلى زيادة عمر البطارية بشكل كبير.

انتقل إلى إعدادات الإشعارات للتطبيقات وقم بإيقاف تشغيل الإشعارات غير الضرورية. على سبيل المثال، غالبًا ما ترسل الألعاب إشعارات مستمرة؛ يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل الإشعارات لمثل هذا التطبيق إلى زيادة عمر البطارية بشكل كبير. قم بتشغيل إشعارات التطبيقات التي تريد تتبعها: على سبيل المثال، قد ترغب في تشغيل الإشعارات لتطبيقات الأخبار والاطلاع على الأخبار الحالية.

على سبيل المثال، قد ترغب في تشغيل الإشعارات لتطبيقات الأخبار والاطلاع على الأخبار الحالية. تحديد الأولويات: في إعدادات الإشعارات، يمكنك تحديد أولوية الإشعارات للتطبيقات التي تجدها مهمة أو تحتاج إلى الرد عليها على الفور. بهذه الطريقة، يمكن إعلامك بالإشعارات الأخرى مسبقًا.

دفع الإخطارات عمر البطارية إشعارات الدفع غير الضرورية أو المستمرة قد يؤثر على عمر البطارية، ويزعج المستخدمين الحد من دفع الإخطارات يحسن تجربة المستخدم، ويزيد من عمر البطارية التحقق من إعدادات إشعارات التطبيق يمكنك تحديد الإخطارات التي تريد إرسالها

أسئلة وأجوبة

كيف يمكنني تقليل سطوع الشاشة؟

يمكنك خفض سطوع الشاشة من قائمة إعدادات هاتفك. يمكن أن يؤدي استخدام سطوع أقل إلى إطالة عمر البطارية.

كيف يمكنني إيقاف تشغيل تطبيقات الخلفية؟

يمكنك إدارة وإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية عن طريق الدخول إلى قسم التطبيقات من قائمة الإعدادات. حتى تتمكن من تقليل استهلاك البطارية.

كيف يمكنني إيقاف تشغيل الواي فاي والبلوتوث؟

يمكنك إيقاف تشغيل Wi-Fi وBluetooth من قائمة الإعدادات السريعة بهاتفك أو قائمة الإعدادات. قد يكون عمر البطارية أطول عند إيقاف تشغيل هذه الميزات.

كيف يمكنني شحنه بانتظام ببطارية جديدة؟

يمكنك إطالة عمر البطارية إذا قمت بشحن هاتفك بانتظام قبل أن ينفد، بدلاً من الشحن عندما ينخفض ​​مستوى البطارية. من الأفضل إيقافه بنسبة 80-90 بالمائة بدلاً من شحنه بالكامل.

كيف يمكنني استخدام وضع توفير الطاقة؟

يمكنك العثور على خيار وضع توفير الطاقة في قائمة إعدادات هاتفك وتفعيله. يقلل هذا الوضع من استهلاك البطارية ويمكن أن يطيل عمر البطارية.

كيف يمكنني تقليل الرسوم المتحركة أو إيقاف تشغيلها؟

يمكنك تقليل حجم الرسوم المتحركة أو إيقاف تشغيله تمامًا في خيارات المطور بهاتفك. وهذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على عمر البطارية.

كيف يمكنني الحد من دفع الإخطارات؟

يمكنك إدارة الإشعارات عن طريق الدخول إلى أقسام الإعدادات في التطبيقات. يمكن أن يؤدي الحد من إشعارات الدفع إلى تقليل استهلاك البطارية وإطالة عمر البطارية.