عملية احتيال WhatsApp 2023 (رقم أجنبي)

أصبحت طريقة الاحتيال على الأرقام الأجنبية عبر Whatsapp طريقة احتيال شائعة في العصر الرقمي اليوم. مع تزايد شعبية واتس اب واستخدامه على نطاق واسع، من المهم فهم ماهية احتيال الأرقام الأجنبية في واتس اب 2023 وكيف يمكن أن يؤثر على المستخدمين. يشير مصطلح احتيال رقم أجنبي غير معروف عبر الواتساب إلى أي نشاط خادع أو احتيالي يتم تنفيذه على منصة واتس اب بغرض الحصول على معلومات شخصية أو مكاسب مالية. يمكن أن تتخذ هذه الحيل أشكالًا مختلفة، مثل عمليات الاحتيال أو محاولات التصيد الاحتيالي أو استخدام البرامج الضارة.

ما هي عملية احتيال الواتساب؟

النوع الأكثر شيوعًا من عمليات الاحتيال عبر Whatsapp في عام 2023 هو “"عملية احتيالية مع عرض عمل"يكون. يمثل محتالو WhatsApp منظمة موثوقة ويقدمون لك وظيفة عبر رسالة WhatsApp. العروض تأتي عادة من أرقام أجنبية. يعطون المهام التي يتعين القيام بها عن بعد عبر الإنترنت. عند استيفاء هذه الشروط، سوف يرسلون الأموال إلى حسابك من الخارج لإغراءك. أخيرًا، يخبرونك أنه من أجل كسب المزيد من المال، عليك أن تصبح عضوًا في المنصة وتقوم بإيداع الأموال. يقوم المحتالون عبر تطبيق WhatsApp بتقديم الأموال في البداية، لكنهم يستردون هذه الأموال بشكل مضاعف بعد أن يكتسبوا الثقة. قد يقع بعض المستخدمين غير المدركين لعملية الاحتيال في الفخ ويكشفون عن معلوماتهم، ويرسلون الأموال إلى الطرف الآخر، ويتكبدون الخسائر في النهاية.

كيفية اكتشاف عملية احتيال WhatsApp؟

كيف نعرف ما إذا كانت عملية احتيال عبر WhatsApp؟

من المهم جدًا أن تكون قادرًا على اكتشاف الاحتيال عبر Whatsapp لحماية نفسك من الوقوع ضحية. عادةً ما يرسل المحتالون رسائل إلى تطبيق Whatsapp الخاص بك من أرقام غير معروفة مسجلة في الخارج. يتضمن ذلك الرسائل غير المرغوب فيها أو الروابط المشبوهة التي يرسلها شخص لا تعرفه. يمكن أن تحتوي هذه الرسائل غالبًا على عروض تبدو رائعة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، مثل عروض العمل أو الفوز باليانصيب أو الحصول على جائزة نقدية كبيرة. إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقه، فهو على الأرجح عملية احتيال.

علامات احتيال WhatsApp كيف تحمي نفسك؟ 1. رسائل التصيد التي تطلب معلومات شخصية.

2. الروابط الضارة المتخفية في شكل رسائل بريئة أو ملفات وسائط.

3. الرسائل غير المرغوب فيها من أشخاص مجهولين.

4. التصرفات المشبوهة من الحاضرين 1. تجنب النقر على الروابط المشبوهة.

2. لا تقم بتحميل الملفات من مصادر غير معروفة.

3. الإبلاغ عن الأشخاص المشبوهين وحظرهم.

4. كن متشككا وأعط الأولوية للخصوصية

من خلال فهم وتحديد الأنواع المختلفة لعمليات الاحتيال على WhatsApp، يمكن للمستخدمين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال هذه. من الضروري إعطاء الأولوية للتدابير الأمنية مثل تمكين المصادقة الثنائية، وتحديث WhatsApp بانتظام، وعدم مشاركة أرقام الهواتف، وعدم مشاركة الأسماء على كل منصة، وتجنب النقر على الروابط المشبوهة أو تنزيل ملفات غير معروفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد حظر جهات الاتصال المشبوهة في منع المزيد من الاتصال بالمحتالين المحتملين.

2023 طرق الاحتيال عبر الواتس اب

الأنواع الشائعة لعمليات الاحتيال على WhatsApp المخاطر المحتملة لعمليات الاحتيال عبر تطبيق WhatsApp واتساب

طرق منع الاحتيال 1. احتيال عرض العمل 1. الخسارة المالية 1. لا تشارك رقم هاتفك على كل منصة وعضوية 2. عملية التصيد الاحتيالي 2. سرقة الهوية 2. قم بتحديث تطبيق WhatsApp بانتظام 3. عملية احتيال اليانصيب المزيفة 3. اختراق أمان الحساب 3. تجنب النقر على الروابط المشبوهة

يعد تثقيف المستخدمين حول أهمية تجنب عمليات الاحتيال عبر WhatsApp أمرًا بالغ الأهمية في تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات الاحتيال هذه. من الضروري زيادة الوعي بأنواع الغش المختلفة وكيف يمكن أن تؤثر على الأفراد. ومن خلال تثقيف المستخدمين حول عمليات الاحتيال هذه، يمكنهم اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند استخدام واتساب وفهم العواقب المحتملة للوقوع في عمليات الاحتيال هذه.

عرض عمل من WhatsApp (احتيال)