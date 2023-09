Instagram Reels je nová funkce populární platformy sociálních médií Instagram. Reels, který uživatelům Instagramu umožňuje vytvářet krátká a kreativní videa, nabízí zážitek podobný TikTok. V tomto článku se budeme podrobně zabývat funkcemi Instagram Reels, jak jej otevřít, procesem nahrávání a funkcemi montáže, způsoby přidávání hudby, procesem sdílení a statistikami zobrazení. Pokud chcete na Instagramu vytvářet ještě kreativnější a zábavnější obsah, bude pro vás tento článek velmi užitečný.

Co jsou funkce Instagram Reals?

Instagram Reels je funkce, která se v poslední době stala populární a nabízí uživatelům Instagramu možnost vytvářet zábavný obsah. Díky této funkci mohou uživatelé sdílet kreativní a zábavný obsah natáčením 15sekundových videí. Jaké jsou tedy funkce Instagram Reals? Zde jsou některé z funkcí, které tato nová funkce poskytuje:

1. Možnost přidat hudbu: K videím na Instagram Reels je možné přidat přehrávanou hudbu. Můžete si vybrat hudbu z hudební knihovny Instagramu nebo z vlastního zařízení a přidat ji do videa. To vám umožní dodat svým videím více zábavy a originality.

2. Efekty a filtry: Instagram Reels vám umožní udělat videa, která natočíte, zajímavější přidáním různých efektů a filtrů. Díky mnoha možnostem efektů dostupných na kotoučích můžete do svých videí přidávat obrázky v různých stylech a tématech.

3. Nastavení rychlosti: V Instagram Reels je možné upravit rychlost videa. Nastavením rychlosti můžete své video přehrávat pomalu nebo rychle. Tato funkce vám umožňuje přidat do vašich videí více kreativity a umožňuje vám dosáhnout různých efektů.

4. Možnosti sdílení obsahu: Videa, která natočíte, můžete sdílet na Instagram Reels s různými možnostmi. Svá videa můžete sdílet ve svých příbězích, publikovat je na svém profilu nebo je nechat zobrazit v sekci Reels Explore. Tímto způsobem můžete oslovit širší publikum a nechat svá videa sledovat více lidí.

Jak otevřít Instagram Reals?

Když se vrátíte domů po chutné večeři, může být pro vás dobré trávit čas na sociálních sítích. Instagram nabízí zábavnější zážitek se svou funkcí Reels, která v poslední době zvýšila svou popularitu. Instagram Reels je funkce, kde můžete sdílet krátká videa a vyjádřit svou kreativitu. Jak tedy otevřít instagramové kotouče? Zde je podrobný návod, jak používat funkci Reels:

Krok 1: Přihlaste se ke svému účtu Instagram a přejděte na domovskou stránku.

Krok 2: Klikněte na tlačítko sdílení (umístěné uprostřed dole) a poté vyberte možnost „Reels“.

Krok 3: Přepněte na obrazovku fotoaparátu a zachyťte video pomocí funkce Reels.

Pomocí následujících kroků můžete snadno zapnout funkci Instagram Reels. S funkcí Reels můžete udělat svá videa zábavnější pomocí různých efektů, filtrů a hudby.

S funkcí Instagram Reels můžete sdílet zábavnější a kreativnější videa. Tato funkce, kterou lze rychle a jednoduše použít, vám pomůže upoutat pozornost vašich sledujících. Své příspěvky můžete také učinit zajímavějšími prozkoumáním funkce Instagram Reels.

Proces registrace Instagram Reals

Instagram Reels je funkce, kterou populární platforma sociálních médií Instagram představila v roce 2020. Reels umožňuje uživatelům vytvářet krátká a zábavná videa, podobně jako TikTok. V tomto článku poskytneme podrobné informace o tom, jak uložit kotouče Instagramu.

Chcete-li uložit kotouče Instagramu, musíte nejprve otevřít aplikaci Instagram. Poté musíte stisknout znaménko plus výše, abyste přepnuli na funkci fotoaparátu na Instagramu. Když se otevře obrazovka fotoaparátu, uvidíte ve spodní části různé možnosti. Mezi těmito možnostmi byste měli vybrat možnost „Reels“.

Po výběru možnosti Reels můžete vytvořit video, které chcete uložit. Pro uložení videa stačí stisknout tlačítko na obrazovce. Můžete nahrát tolik videí, kolik chcete, a upravit je, jak chcete. Pomocí Reels můžete přidávat různé efekty, filtry a hudbu. Chcete-li k nahraným videím přidat hudbu, můžete klepnout na ikonu hudby a vybrat hudební stopu podle svého výběru.

Po nahrání a úpravě videa byste jej měli sdílet klepnutím na tlačítko „Další“. Poté můžete ke svému videu přidat štítky, název a další popisy. Své video můžete také sdílet ve svém příběhu nebo v sekci objevené. Máte také možnost sdílet veřejně nebo jen se svými sledujícími.

Proces ukládání Instagram Reels je poměrně jednoduchý a lze jej provést rychle. Tato funkce, která je mezi uživateli oblíbená, nabízí skvělou příležitost vyjádřit svou kreativitu. Můžete také vytvářet zábavná videa a zapůsobit na své sledující tím, že vyzkoušíte Instagram Reels.

Funkce montáže instagramových kotoučů

Instagram Reels je nová funkce, kterou nabízí populární platforma sociálních médií Instagram. Tato funkce umožňuje uživatelům vytvářet a upravovat krátká videa. Uživatelé Instagramu mohou sdílet zábavná a kreativní videa pomocí funkce Reels.

Funkce montáže Instagram Reels jsou poměrně rozmanité. Díky těmto funkcím mohou uživatelé svá videa libovolně upravovat a dělat je zajímavými. Mezi funkcemi montáže navijáků zvukové efekty, Galerie efektů ve Nastavení rychlosti Existují možnosti jako např Pomocí zvukových efektů mohou uživatelé do svých videí přidávat různou hudbu, zvuky a efekty. Galerie efektů na druhou stranu dává uživatelům možnost vybrat si z různých filtrů a efektů. Nastavení rychlosti na druhé straně poskytuje možnost ovládat rychlost videí a zpomalit je.

Zvukové efekty

Galerie efektů

Nastavení rychlosti

Jak přidat hudbu do rolí Instagramu?

Přidání hudby do Instagram Reels je skvělý způsob, jak učinit váš obsah zábavnějším. Pomocí této funkce můžete upoutat pozornost svých sledujících přidáním populárních skladeb do svých videí. Zde jsou kroky, jak přidat hudbu do Instagram Reels:

Vytváření kotoučů: Jako první krok otevřete aplikaci Instagram a klepněte na ikonu „+“ v pravém dolním rohu domovské stránky. Poté ze zobrazených možností vyberte „Reels“. To vám umožní vytvořit nové video Reels. Výběr hudby: V rozhraní pro vytváření navijáků klepněte na ikonu „Hudba“ ve spodní části. Když klepnete na tuto ikonu, zobrazí se hudební knihovna Instagramu a seznam oblíbených skladeb. Můžete vyhledat požadovanou skladbu nebo procházet kategorie. Klepnutím na svou oblíbenou skladbu vyberte hudbu. Hudební sestřih: Chcete-li do videa přidat hudbu, můžete vybrat požadovanou část. Můžete upravit podle toho, kterou část videa chcete, aby hudba hrála. Hudba se automaticky přidá k videu a přehrává se po požadovanou dobu.

Jak sdílet instagramové kotouče?

Instagram Reels je oblíbená funkce, která uživatelům umožňuje sdílet krátká videa. Pomocí této funkce můžete vyjádřit svou kreativitu, vytvářet poutavá videa a komunikovat se svými sledujícími. Chcete-li se dozvědět, jak zveřejňovat příspěvky na Instagram Reels, postupujte podle následujících kroků:

Nejprve otevřete aplikaci Instagram a klepněte na ikonu „+“ v dolní liště nabídky na domovské obrazovce. Ze zobrazených možností vyberte „Reels“. Otevře se obrazovka vytváření válců. Zachyťte své video nebo vyberte video z galerie a vytvořte cívky. Video můžete libovolně upravovat. Do textového pole pod videem přidejte libovolný popis nebo hashtagy. Pomocí textového pole můžete upravit text a změnit jeho barvy. Klepněte na tlačítko „Sdílet“ v pravém horním rohu videa. Na stránce, která se otevře, vyberte účet Instagram, se kterým chcete video sdílet. Po výběru účtu, se kterým chcete sdílet, můžete klepnutím na dlaždici přidat název nebo popis. Klepnutím na tlačítko „Sdílet“ sdílejte svůj příspěvek.

Jak zobrazit statistiky Instagram Reals

Jak zobrazit statistiky Instagram Reals Instagram Reels je funkce, kde uživatelé mohou vytvářet a sdílet krátká videa. Pomocí této funkce mohou uživatelé prohlížet různé statistiky a měřit výkon svých videí. Statistiky zahrnují počet zhlédnutí videa, počet lajků, počet komentářů a počet sdílení. Uživatelé tak mohou hodnotit míru zapojení a úspěšnost svých videí.

Chcete-li zobrazit statistiky, nejprve otevřete aplikaci Instagram. Dále přejděte do svého profilu a klepněte na ikonu třířádkové nabídky v pravém horním rohu. V nabídce, která se otevře, najděte možnost „Statistika kotoučů“ a klikněte na ni. V tomto okamžiku uvidíte seznam videí Reels, která jste dříve sdíleli.

V seznamu vyberte video, pro které chcete zobrazit statistiky, a klikněte. Budete přesměrováni na stránku vámi vybraného videa, kde bude tabulka s různými statistikami. V této tabulce vidíte údaje jako počet zhlédnutí videa, počet lajků, počet komentářů a počet sdílení. Můžete také vidět, kdy bylo video vysíláno a jak dlouho bylo přehráváno.

Počet zhlédnutí videa: 150

Počet lajků: 25

Počet komentářů: 10

Počet sdílení: 5

Zobrazení statistik Instagram Reals je důležité pro sledování výkonu videí uživatelů a zlepšování jejich obsahu. Tímto způsobem mohou pochopit, které typy videí získávají větší zapojení a které uživatele více zajímají. Uživatelé tak mohou vytvářet úspěšnější a působivější obsah a zvyšovat počet sledujících.

