e-Arşiv Ne İşe Yarar?

İşletmeler için muhasebe ve gelirlerin vergilendirilmesi işlemleri önemli süreçler arasında yer alır. Bu süreçler için firmaların sattıkları ürünler ve sağladıkları hizmetler karşılığında elde ettikleri gelirleri belgelemeleri gerekir. Firmalar bu belgeleme işlemini fatura keserek yaparlar. İşletmelerin gelirlerinin belgelenmesinde önemli rol oynayan faturalar farklı türlere sahiptir. Fatura kesmek için kullanılan yöntemler arasında e-Arşiv sistemi de bulunmaktadır. Temel olarak bu sistem faturaların elektronik ortamda kesilmesi ve saklanması gibi kolaylıklar sunar.

Günümüzde elektronik cihazların da oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor olmasıyla beraber birçok alanda elektronik sistemlere geçilmektedir. Bu durum işletmelerin gelirlerinin raporlanmasında kullanılan önemli bir araç olan faturalar için de geçerlidir. Elektronik arşiv uygulaması bu alanda yararlanılan sistemlerden biridir.

Temel olarak e-Arşiv uygulaması faturaların elektronik ortamda kesilmesi, saklanması ve gönderilmesinin yanı sıra yine elektronik ortamda resmi olarak ibrazı ve raporlanmasını mümkün kılan bir sistemdir. Bu sistem ile ilgili olarak uyulması gereken standartlar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Elektronik arşiv sistemi bu sistemden yararlanan firmalara çeşitli avantajlar sunabilir. Peki, e-Arşiv avantajları nelerdir? Gelin bu konuyu temel hatlarıyla inceleyelim.

e-arşiv ne işe yarar

e-Arşiv kullanma avantajları nelerdir?

Günümüzde şirketler pek çok alanda elektronik ortamın sunduğu çeşitli avantajlardan faydalanmaktadır. Firmalar vergilendirme süreci için gelirlerini raporlarken fatura kesimi için de elektronik ortamın sunduğu bazı kolaylıklardan yararlanabilir. Elektronik ortamda faturaların oluşturulması için kullanılan bir sistem olan elektronik arşiv uygulaması, kullanıcılara çok sayıda avantaj sunabilir. Elektronik arşiv kullanımının bazı avantajları şunlardır:

Bu sistemle faturalar elektronik ortamda hızlı bir şekilde oluşturulabilir ve kolaylıkla iletilebilir.

Faturaların elektronik olarak kesilmesini mümkün kılan bu sistem, kâğıt ve mürekkep kullanımı gerektirmediği için kaynaklardan tasarruf sağlar.

Elektronik ortamda saklanan faturaların kaybedilmesinin önüne geçilmiş olur.

Muhasebe işlemleri e-Arşiv kullanımı ile birlikte daha verimli bir şekilde yapılabilir.

e-Fatura uygulamasıyla benzerlik gösteren bu uygulamayla, e-Fatura sistemine dahil olmayan kişi ve işletmelere de elektronik ortamda fatura kesilebilir.

Özellikle çok sayıda kullanıcıya fatura kesen şirketler için elektronik arşiv sistemi operasyonel yükün azaltılması bağlamında avantaj sunar.