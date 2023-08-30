En İyi Android Telefonlar (Eylül 2023)

En iyi Android cep telefonunu seçmek ve satın almak istiyorsanız bu incelememiz tam size göre! Yazımızda teknik özelliklerine en iyi Android telefonlara yer vereceğiz. Daha fazla lafı uzatmadan, işte Eylül 2023 itibarıyla piyasada mevcut olan en iyi Android cep telefonları.

1. OnePlus 11

OnePlus 11

Üst düzey teknik özellikler, yenilikçi özellikler ve rekabetçi fiyat kombinasyonu.

Paslanmaz çelikten yapılmış hazne modülü ile birinci sınıf tasarım.

LTPO 3.0 120 Hz OLED ekran.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve olağanüstü performans için dahili soğutma sistemi.

Piyasadaki en iyilere rakip olan 50MP ana kamera.

2. Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra

Rafine tasarım ve geliştirilmiş teknik sayfa.

3080 x 1440 piksel QHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip 6,8 inç AMOLED ekran.

Her durumda olağanüstü performans için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve Adreno 740.

Olağanüstü arka kameralar, 200 megapiksel ana sensör ve üç tip yakınlaştırma.

45W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj özellikli 5.000 mAh pil.

3. Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 Pro

120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Quad HD+ OLED ekran.

Google Tensor G2 işlemci, 12GB RAM ve 128GB depolama alanı.

Arkada 50 MP ana sensör ve 10,8 MP ön selfie kamerası ile üçlü kamera.

Fiyat 1000 €/$’ın altında.

4. Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Fold 4

Güncellenmiş ve daha kompakt tasarım.

6,2 inç HD+ harici ekran ve 7,6 inç QXGA+ ana ekran.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ve 1 TB’a kadar ROM.

Geliştirilmiş kameralar ve güçlü 4.400mAh pil.

5. OPPO Find X6 Pro

OPPO Find X6 Pro