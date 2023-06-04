Facebook Hesap Silme (En Kolay Yöntem)

Facebook, dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan en popüler sosyal ağ platformlarından biridir. Hemen hemen herkesin bir Facebook hesabı var değil mi? Peki artık Facebook’u kullanmak istemiyorsanız ve hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız ne yapmanız lazım? Bu yazımızda Facebook hesap silme sürecinde size yol gösteriyoruz. Şimdi Facebook hesap silme işlemi nasıl yapılır adım adım anlatalım:

1. Facebook Hesap Silmeden Önce Verilerinizi Yedekleyin

Hesabınızı silmeden önce, fotoğraflar, videolar, gönderiler ve diğer bilgiler dahil olmak üzere Facebook’taki tüm verilerinizi yedeklemeniz önemlidir. Facebook, hesabınızla ilişkili tüm verileri indirme seçeneği sunar ve bunu aşağıdaki basit adımları izleyerek yapabilirsiniz:

Facebook sayfanızın sağ üst köşesindeki aşağı oka tıklayın. “Ayarlar ve Gizlilik“i seçin ve “Ayarlar“a tıklayın. Sol taraftaki menüden “Facebook Bilgileriniz“e tıklayın. Facebook’tan tüm verilerinizi ve içeriğinizi indirmek için “Bilgilerinizi İndirin”i seçin. Tercih edilen veri aralığını, formatı ve kaliteyi seçin ve “Dosya Oluştur“u tıklayın.

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2. Facebook Hesabınızı Devre Dışı Bırakın

Verilerinizi yedekledikten sonra, bir sonraki adım Facebook hesabınızı geçici olarak devre dışı bırakmaktır. Hesabınızı devre dışı bırakmak, onu silmekten farklıdır ve verilerinizi veya içeriğinizi kaybetmeden Facebook’a ara vermenizi sağlar. Hesabınızı şu şekilde devre dışı bırakabilirsiniz:

Facebook sayfanızın sağ üst köşesindeki aşağı oka tıklayın. “Ayarlar ve Gizlilik“i seçin ve “Ayarlar“a tıklayın. Sol taraftaki menüden ‘Facebook Bilgileriniz’e tıklayın. “Devre Dışı Bırakma ve Silme“yi seçin. “Hesabı Devre Dışı Bırak” seçeneğini seçin ve işlemi tamamlamak için yönergeleri izleyin.

3. Facebook Hesabınızı Silin

Facebook hesabınızı kalıcı olarak silmeye karar verdiyseniz, bunu aşağıdaki basit adımları izleyerek yapabilirsiniz:

Facebook hesabınıza giriş yapın. Bu makalede sağlanan hesabınızın silinmesini talep etmek için bağlantıya tıklayın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin ve “Devam” düğmesine tıklayın. Hesabınızın silinmesini onaylamak için yönergeleri izleyin, hesabınız 14 gün içinde kalıcı olarak silinecektir.

Facebook kalıcı hesap silme nasıl yapılır?

Not: Silme işlemini başlattığınızda, hesabınız geçici olarak devre dışı bırakılacak ve verileriniz ve içeriğiniz Facebook sunucularından kaldırılacaktır. Ancak bu işlemin tamamlanması biraz zaman alabilir ve hesabınız kalıcı olarak silinene kadar bildirim almaya devam edebilirsiniz.

Sonuç olarak, Facebook hesabınızı silmek, verilerinizi yedeklemenizi, hesabınızı geçici olarak devre dışı bırakmanızı ve ardından kalıcı olarak silmenizi gerektiren basit bir işlemdir. Bu basit adımları izleyerek çevrimiçi varlığınızın kontrolünü elinize alabilir, verilerinizi ve gizliliğinizi koruyabilirsiniz.