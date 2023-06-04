Facebook Video İndirme Yöntemi (En Hızlısı)

Facebook, günümüzde internetteki en ünlü sosyal ağ sitelerinden biridir. İnsanlar fotoğraflarını, videolarını, haberlerini ve daha birçok şeyi paylaşmak için kullanabilir. Çoğu zaman Facebook haber akışımızda gezinirken telefonlarımıza veya bilgisayarlarımıza indirmek istediğimiz ilginç videolarla karşılaşırız. Videoları indirmek istediğimizde Facebook, kullanıcıların kendi platformundan kolayca video indirmesine izin vermemektedir. Dolayısıyla Facebook videolarını indirmek için üçüncü taraf bir araç veya yazılım kullanmanız gerekmektedir. Bu yazımızda Facebook videolarının nasıl indirileceğini detaylı olarak açıklayacağız.

Facebook Video İndirme nasıl yapılır

1. Facebook’ta İndirmek İstediğiniz Videoyu Bulun

Öncelikle, Facebook’ta indirmek istediğiniz videoyu bulmanız gerekiyor. Haber kaynağınızda veya onu gönderen kişinin profilinde arayabilirsiniz. Videoyu bulduktan sonra, açmak için üzerine tıklayın.

2. Facebook Videonun URL’sini Alın

Facebook videosunu indirmek için URL’sini almanız gerekir. Videonun URL’sini web tarayıcınızın adres çubuğunda bulabilirsiniz. Videonun tüm URL’sini adres çubuğundan kopyalamanız yeterlidir.

3. Facebook Video İndiricisi Kullanın

Platformdan video indirmek için kullanabileceğiniz çeşitli Facebook video indirme araçları vardır. Kullanımı en kolay araçlardan biri fbdown.net‘tir. Bu aracı kullanarak bir video indirmek için:

Web tarayıcınızda fbdown.net web sitesini açın.

Daha önce kopyaladığınız video URL’sini web sitesindeki kutuya yapıştırın.

“İndir” düğmesine tıklayın.

düğmesine tıklayın. Kullanılabilir video kalitesi seçeneklerinin bir listesi görünecektir. İndirmek istediğiniz videonun kalitesini seçebilirsiniz.

Seçilen kalite seçeneğine sağ tıklayın ve ardından videoyu indirmeye başlamak için “Bağlantıyı farklı kaydet” seçeneğine tıklayın.

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4. Facebook Videosunu Kaydetme

Facebook videonun indirilmesi bittiğinde, onu bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedebilirsiniz. Videoyu bilgisayarınıza kaydetmek için, indirilen dosyayı sabit sürücünüzde bulun ve istediğiniz klasöre taşıyın. Videoyu mobil cihazınıza kaydetmek için, videoyu medya oynatıcı uygulamanızda açın ve ardından “Kaydet” veya “İndir” düğmesine tıklayın.

Bu yazıyı okuduktan sonra Facebook video indirmek artık çok kolay! Ayrıca fbdown.net haricinde çevrimiçi olarak kullanılabilen çok sayıda başka Facebook video indirme aracı da vardır. İşte FB video indirme sitelerinden bazılarını sizler için aşağıda paylaşıyoruz.