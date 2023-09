Tapoja pidentää iPhonen akun käyttöikää

Jos haluat pidentää puhelimesi akun käyttöikää ja käyttää sitä pidempään, on tärkeää noudattaa joitain yksinkertaisia ​​ohjeita. Tässä blogikirjoituksessa kerron tapoja optimoida puhelimesi akun käyttöikää. Aloitamme tärkeistä vaiheista, kuten näytön kirkkauden vähentämisestä, taustasovellusten sulkemisesta ja Wi-Fin ja Bluetoothin sammuttamisesta. Annan myös lisävinkkejä, kuten säännöllinen lataaminen tuoreella akulla, energiansäästötilan käyttäminen ja animaatioiden vähentäminen tai sammuttaminen. Huomion kiinnittäminen push-ilmoitusten rajoittamiseen on tehokas tapa pidentää akun käyttöikää.

Vähennä näytön kirkkautta

Näytön kirkkaus on nykyään älypuhelimiemme tärkein energiankulutuslähde. Pienentämällä näytön kirkkautta voit välttää akun turhaa tuhlaamista. Et myöskään väsytä silmiäsi. Joten kuinka voit vähentää näytön kirkkautta?

Ensimmäisenä tapana etsi näytön kirkkausvaihtoehto asetusvalikosta. Täältä voit säätää kirkkautta manuaalisesti tai ottaa automaattisen kirkkausasetuksen käyttöön. Automaattinen kirkkaus -vaihtoehto mahdollistaa näytön kirkkauden säätämisen automaattisesti ympäristön valon mukaan. Joten sinulla on aina ihanteellinen kirkkaustaso olit sitten sisällä tai ulkona.

Toisena tapana, jos haluat säätää näytön kirkkautta nopeasti pikavalikosta, pyyhkäise alas ilmoituspaneelista. Voit säätää kirkkautta täältä ilman asetusvalikkoa sekaisin. Näin voit muuttaa näytön kirkkautta nopeammin.

Voit säästää akkua vähentämällä näytön kirkkautta. Se myös vähentää silmien rasitusta. Tässä on sinulle muutamia muita tapoja:

Käytä yötilaa: Joissakin puhelimissa on yötilavaihtoehto. Tämä vaihtoehto alentaa automaattisesti näytön kirkkautta ja tarjoaa miellyttävän katselukokemuksen rasittamatta käyttäjän silmiä.

Tee taustasta tumma: Puhelimen taustan asettaminen tummaksi säästää myös akkuvirtaa, koska tummat värit kuluttavat vähemmän energiaa.

Älä käytä erittäin kirkkaassa valossa: Yritä pitää näytön kirkkaus alhaisella tasolla, erityisesti ulkona, jossa on paljon auringonvaloa. Voit siis käyttää akkuasi pidempään.

Näytön kirkkauden vähentämisen edut

Edut ohjeet Pitkä akunkesto Näytön kirkkauden vähentäminen pidentää puhelimesi akun käyttöikää ja antaa sinun ladata vähemmän. Silmien terveys Pienemmät kirkkaustasot mahdollistavat puhelimen käytön rasittamatta silmiäsi. Energiansäästö Sen avulla voit käyttää akkua pidempään sen sijaan, että kuluttaisit sitä tarpeettomasti.

Sulje taustasovellukset

Ne, joilla on usein latausongelmia, ovat usein vaikeuksissa taustalla toimivien sovellusten kanssa. Taustalla toimivat sovellukset kuluttavat puhelintasi nopeammin vaikuttamalla akun kestoon. Siksi taustasovellusten sulkeminen auttaa sinua käyttämään akkua pidempään.

Taustasovellusten sulkemiseen on useita eri tapoja. Siirry ensin puhelimesi asetusvalikkoon ja etsi "Sovellukset"-vaihtoehto. Valitse seuraavaksi "Käynnissä olevat sovellukset" tai vastaava vaihtoehto. Tässä osiossa näet kaikki taustalla toimivat sovellukset. Valitse haluamasi sovellukset ja sulje ne.

Joissakin puhelinmalleissa voi olla myös vaihtoehto, kuten "Sovellukset eivät toimi taustalla" "Käynnissä olevat sovellukset" -vaihtoehdon sijaan. Kun löydät tämän vaihtoehdon, voit estää kaikkia sovelluksia toimimasta taustalla. Tällä tavalla voit käyttää akun käyttöikää tehokkaammin.

hyötyjä

Taustalla olevien sovellusten sulkeminen pidentää akun käyttöikää.

Voit käyttää puhelinta pidempään.

Voit käyttää puhelintasi mukavammin päästämällä eroon akun ongelmista.

yhteenveto

hyöty menetelmä Pidentää akun käyttöikää Sulje taustalla toimivat sovellukset Pidempi puhelimen käyttö Sulje taustalla toimivat sovellukset Akkuongelmista eroon pääseminen Sulje taustalla toimivat sovellukset

Sammuta Wi-Fi ja Bluetooth

Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydet ovat tulleet välttämättömiksi osaksi nykyajan modernia elämää. Molemmat auttavat meitä yhdistämään laitteemme ja tarjoavat pääsyn Internetiin. Kun nämä tekniikat ovat kuitenkin jatkuvasti aktiivisia, ne voivat vaikuttaa negatiivisesti akun käyttöikään. Tästä syystä on tärkeää sammuttaa Wi-Fi ja Bluetooth, kun et käytä niitä.

Wi-Fi ja Bluetooth ovat prosesseja, jotka lisäävät energiankulutusta. Erityisesti Wi-Fi edellyttää, että laitteesi on jatkuvasti yhteydessä Internetiin, mikä lisää energiankulutusta. Bluetooth sen sijaan kuluttaa energiaa muiden laitteiden jatkuvaan skannaamiseen ja yhdistämiseen. Siksi sinun tulee käyttää Wi-Fiä ja Bluetoothia vain silloin, kun tarvitset niitä.

On olemassa useita tapoja sammuttaa Wi-Fi ja Bluetooth. Siirry ensin laitteesi asetusvalikkoon ja etsi Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset. Täältä voit helposti kytkeä Wi-Fin ja Bluetoothin päälle ja pois päältä. Toinen tapa on käyttää pika-asetusvalikkoa. Avaa laitteesi ilmoituspaneeli ja sammuta Wi-Fi ja Bluetooth sieltä.

Voit pidentää akun käyttöikää sammuttamalla Wi-Fin ja Bluetoothin.

Käytä Wi-Fiä ja Bluetoothia vain silloin, kun tarvitset niitä.

Voit ottaa Wi-Fin ja Bluetoothin käyttöön tai poistaa ne käytöstä laitteesi asetusvalikon tai pika-asetusvalikon kautta.

Edut haittoja Se voi pidentää akun käyttöikää. Et voi käyttää Internetiä tai paikallista yhteyttä välittömästi. Voit säästää energiaa. Laitteesi ei voi muodostaa yhteyttä muihin laitteisiin. Voit parantaa laitteesi suorituskykyä. Tietojen jakaminen tai Internetin käyttö ei ehkä ole mahdollista.

Lataa puhelin säännöllisesti

Vietämme paljon aikaa älypuhelimemme kanssa päivittäin. Kun puhutaan viesteistä, sosiaalisesta mediasta, peleistä ja muista sovelluksista, akun käyttöikä loppuu nopeasti. Akun oikea lataaminen on kuitenkin avain pitkän käyttöiän kannalta.

Akun käyttöiän pidentämiseksi mahdollisimman paljon on tärkeää ladata se säännöllisesti uudella akulla. Tässä on muutamia vinkkejä, kuinka voit tehdä tämän:

Älä tyhjennä akkua kokonaan: Ennen sanottiin, että akut tulee tyhjentää kokonaan ja ladata sitten täyteen. Nykyään tämä vaatimus ei kuitenkaan ole enää voimassa. Sen täydellinen purkaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Parasta olisi pitää akun varaustasolla 20-80 %. Alkuperäinen laturi: Käyttämällä oikeaa ja alkuperäistä laturia voit ladata akkusi tehokkaasti. Väärennetyt tai yhteensopimattomat laturit voivat vaikuttaa haitallisesti akun kuntoon. Vältä ylikuumenemista: Akun altistaminen liialliselle kuumuudelle voi lyhentää akun käyttöikää. Varo siksi, ettet altista puhelintasi auringonvalolle, tulelle tai muille erittäin kuumille ympäristöille.

Mitä tehdä Älä Akun varaustaso tulee pitää välillä 20-80 %. Akku ei saa olla täysin tyhjä tai ladattu täyteen. Alkuperäistä laturia tulee käyttää. Väärennettyjä tai yhteensopimattomia latureita ei saa käyttää. Puhelin on suojattava ylikuumenemiselta. Puhelinta ei saa altistaa erittäin kuumille ympäristöille.

Noudattamalla kaikkia näitä vinkkejä voit pidentää akun käyttöikää ja nauttia uuden akun käyttämisestä joka kerta. Voit myös pidentää akun käyttöikää entisestään käyttämällä energiansäästötilaa. Voit aktivoida tämän tilan, joka voi vaihdella puhelimesi merkistä ja mallista riippuen, asetuksista.

Käytä energiansäästötilaa

Energiansäästötila on nykyään usein käytetty ominaisuus. On tärkeää aktivoida energiansäästötila, jotta voimme käyttää älypuhelimiamme pidempään ja pidentää akun käyttöikää. Energiansäästötila rajoittaa joitain puhelimen ominaisuuksia, mikä vähentää energiankulutusta ja pidentää akun käyttöikää.

Energiansäästötilaa voi käyttää usealla eri tavalla. Ensimmäinen tapa on aktivoida energiansäästötila manuaalisesti puhelimen asetuksista. Voit siirtyä Asetuksiin, etsiä "Virranhallinta" tai "Akku" -vaihtoehdon ja ottaa energiansäästötilan käyttöön. Toinen tapa on käyttää pikailmoituspaneelia. Voit avata pikailmoituspaneelin vetämällä näyttöä alas ja aktivoida energiansäästötilan täältä. Kolmas tapa on käyttää erityistä energiansäästönäppäintä, joka löytyy joistakin puhelinmalleista.

Energiansäästötilan aktivoinnin jälkeen puhelimessasi saattaa tapahtua joitain muutoksia. Esimerkiksi näytön kirkkautta voidaan vähentää automaattisesti, taustasovellukset voidaan sulkea, Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydet voidaan poistaa käytöstä. Muutosten tarkoituksena on vähentää energiankulutusta. Joidenkin toimintojen rajoittaminen energiansäästötilan ollessa aktiivinen voi kuitenkin aiheuttaa sinulle hankaluuksia. Siksi voit ottaa manuaalisesti käyttöön toiminnot, joita et halua käyttää energiansäästötilassa.

Energiansäästötilan käytön edut:

Pidentää puhelimesi akun käyttöikää.

Se saa puhelimesi kuluttamaan vähemmän energiaa.

Se voi lisätä puhelimesi nopeutta.

Ominaisuudet pois päältä energiansäästötilassa Ominaisuudet, jotka pysyvät päällä energiansäästötilassa Näytön kirkkaus Soittaa taustasovellukset Tekstiviestien lähettäminen/vastaanotto Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteys herätys ja kello

Vähennä tai poista animaatioita käytöstä

Animaatiot ovat yksi mobiililaitteiden energiaa kuluttavista elementeistä. Erityisesti älypuhelimissamme ja tableteissamme olevia animaatioita käytetään visuaalisesti miellyttävän kokemuksen tarjoamiseen. Tarpeettomat animaatiot voivat kuitenkin kuluttaa laitteen akun käyttöikää nopeammin. Siksi käyttäjien, jotka haluavat pidentää akun käyttöikää ja säästää energiaa, tulisi vähentää animaatioita tai poistaa ne käytöstä.

Monet mobiilikäyttöjärjestelmät tarjoavat mahdollisuuden vähentää animaatioita tai poistaa ne käytöstä. Android-käyttöjärjestelmän käyttäjät voivat muokata animaation mittakaavaa ja ikkunaanimaatioiden mittakaavaa siirtymällä Asetukset-valikon Kehittäjäasetukset-kohtaan. Voit pienentää tai poistaa käytöstä animaatioita muuttamalla animaation ja ikkunan animaation asteikkoarvot arvoon 0 % (pois päältä) tai pienemmäksi (pienennetty).

IOS-käyttöjärjestelmän käyttäjät voivat myös vähentää animaatioita tai poistaa ne käytöstä. Voit aktivoida Reduce Motion -vaihtoehdon siirtymällä Asetukset-valikon Esteettömyys-osioon. Tämä vaihtoehto auttaa pidentämään akun käyttöikää minimoimalla animaatioita. On myös mahdollisuus kytkeä animaatio pois päältä salasanaa syötettäessä tai sovellusten välillä vaihdettaessa.

On tärkeää vähentää animaatioita tai poistaa ne käytöstä akun käyttöiän pidentämiseksi.

Android-käyttäjät voivat muokata animaation mittakaavaa ja ikkunaanimaatioskaalaa Asetukset-valikosta.

iOS-käyttäjät voivat vähentää animaatioita tai poistaa ne käytöstä esteettömyysosiossa.

Plussat haittoja Animaatioiden vähentäminen tai poistaminen käytöstä voi pidentää akun käyttöikää. Se ei ehkä ole suositeltava joillekin käyttäjille visuaalisuuden kannalta. Se säästää energiaa. Jotkut animaatiot voivat lisätä sovellusten käytettävyyttä.

Rajoita push-ilmoituksia

Push-ilmoitukset ovat tärkeä viestintätyökalu, jota käytetään nykyään laajalti mobiilisovelluksissa. Tarpeettomat tai jatkuvat push-ilmoitukset voivat kuitenkin ärsyttää käyttäjiä ja vaikuttaa laitteen akun kestoon. Siksi push-ilmoitusten rajoittaminen on tärkeää sekä käyttökokemuksen parantamiseksi että akun käyttöiän pidentämiseksi.

Push-ilmoituksia voi rajoittaa useilla eri tavoilla. Ensimmäinen tapa on tarkistaa sovellusten ilmoitusasetukset. Nämä asetukset löytyvät yleensä sovelluksesta tai laitteen asetuksista. Syöttämällä sovellusten ilmoitusasetukset voit määrittää, mitkä ilmoitukset lähetetään, mitkä mykistetään tai estetään kokonaan.

Jotkut sovellukset tarjoavat kolme eri vaihtoehtoa: "Älä vastaanota ilmoituksia", "Saa vain välittömät ilmoitukset" tai "Vastaanota kaikki ilmoitukset". Jos olet kyllästynyt siihen, että jokin sovellus lähettää jatkuvasti ilmoituksia, voit muuttaa näitä asetuksia saadaksesi vain tärkeät ilmoitukset.

Poista tarpeettomat ilmoitukset käytöstä: Syötä sovellusten ilmoitusasetukset ja poista tarpeettomat ilmoitukset käytöstä. Esimerkiksi pelit lähettävät usein jatkuvia ilmoituksia; Ilmoitusten poistaminen käytöstä tämäntyyppisiltä sovelluksilta voi pidentää akun käyttöikää merkittävästi.

Syötä sovellusten ilmoitusasetukset ja poista tarpeettomat ilmoitukset käytöstä. Esimerkiksi pelit lähettävät usein jatkuvia ilmoituksia; Ilmoitusten poistaminen käytöstä tämäntyyppisiltä sovelluksilta voi pidentää akun käyttöikää merkittävästi. Ota ilmoitukset käyttöön sovelluksista, joita haluat seurata: Voit esimerkiksi ottaa ilmoitukset käyttöön uutissovelluksissa ja pysyä ajan tasalla uutisista.

Voit esimerkiksi ottaa ilmoitukset käyttöön uutissovelluksissa ja pysyä ajan tasalla uutisista. Priorisoi: Ilmoitusasetuksissa voit priorisoida ilmoitukset sovelluksista, jotka ovat mielestäsi tärkeitä tai joihin on vastattava välittömästi. Näin voit saada tiedon muista ilmoituksista aikaisemmin.

Push-ilmoitukset Akun kesto Tarpeettomat tai jatkuvat push-ilmoitukset Saattaa vaikuttaa akun kestoon, ärsyttää käyttäjiä Push-ilmoitusten rajoittaminen Parantaa käyttökokemusta, pidentää akun käyttöikää Tarkistetaan sovelluksen ilmoitusasetuksia Voit määrittää lähetettävät ilmoitukset

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuinka voin vähentää näytön kirkkautta?

Voit vähentää näytön kirkkautta puhelimen asetusvalikossa. Vähemmän kirkkauden käyttäminen voi pidentää akun käyttöikää.

Kuinka voin sammuttaa taustasovellukset?

Voit hallita ja sulkea taustalla käynnissä olevia sovelluksia siirtymällä asetusvalikosta sovellukset-osioon. Voit siis vähentää akun kulutusta.

Kuinka voin sammuttaa Wi-Fin ja Bluetoothin?

Voit poistaa Wi-Fin ja Bluetoothin käytöstä puhelimen pika-asetusvalikosta tai Asetukset-valikosta. Akun käyttöikä voi olla pidempi, jos nämä ominaisuudet on poistettu käytöstä.

Kuinka voin ladata sen säännöllisesti uudella akulla?

Voit pidentää akun käyttöikää, jos lataat puhelimesi säännöllisesti ennen kuin se loppuu sen sijaan, että lataat sitä akun tason laskeessa. On parempi pysähtyä 80-90 prosenttiin kuin täyteen.

Kuinka voin käyttää energiansäästötilaa?

Löydät ja aktivoit energiansäästötilan puhelimen asetusvalikosta. Tämä tila vähentää akun kulutusta ja voi pidentää akun käyttöikää.

Kuinka voin vähentää animaatioita tai poistaa ne käytöstä?

Voit vähentää animaation skaalausta tai poistaa sen kokonaan käytöstä puhelimesi kehittäjäasetuksissa. Tällä voi olla positiivinen vaikutus akun käyttöikään.

Kuinka voin rajoittaa push-ilmoituksia?

Voit hallita ilmoituksia siirtymällä sovellusten asetusosiin. Push-ilmoitusten rajoittaminen voi vähentää akun kulutusta ja pidentää akun käyttöikää.