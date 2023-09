WhatsApp-huijaus 2023 (ulkomainen numero)

Whatsappin ulkomaisesta numeropetosmenetelmästä on tullut yleinen petosmuoto nykypäivän digitaaliaikana. Whatsappin kasvavan suosion ja laajan käytön myötä on tärkeää ymmärtää, mitä 2023 Whatsappin ulkomainen numeropetos on ja miten se voi vaikuttaa käyttäjiin. Tuntemattoman ulkomaisen Whatsapp-numeron huijaus tarkoittaa mitä tahansa petollista tai vilpillistä toimintaa, joka suoritetaan Whatsapp-alustalla henkilökohtaisten tietojen tai taloudellisen hyödyn saamiseksi. Nämä temput voivat olla erilaisia, kuten huijauksia, tietojenkalasteluyrityksiä tai haittaohjelmien käyttöä.

Mikä on WhatsApp-huijaus?

Yleisin WhatsApp-petos vuonna 2023 on ""phishing-huijaus työtarjouksen kanssa"On. WhatsApp-huijarit edustavat luotettavaa organisaatiota ja tarjoavat sinulle työtä WhatsApp-viestin kautta. Tarjoukset tulevat yleensä ulkomaisista numeroista. He antavat tehtäviä etänä suoritettaviksi verkossa. Kun täytät nämä, he lähettävät tilillesi rahaa ulkomailta houkuttelemaan sinua. Lopuksi he kertovat sinulle, että ansaitaksesi enemmän rahaa sinun täytyy liittyä alustan jäseneksi ja tallettaa rahaa. WhatsApp-huijarit antavat rahaa aluksi, mutta he saavat rahat takaisin moninkertaisesti saatuaan luottamuksen. Jotkut käyttäjät, jotka eivät ole tietoisia petoksesta, voivat joutua ansaan ja paljastaa tietonsa, lähettää rahaa toiselle osapuolelle ja kärsiä lopulta tappioita.

Kuinka havaita WhatsApp-huijaus?

Mistä tiedämme, onko kyseessä WhatsApp-huijaus?

On erittäin tärkeää pystyä havaitsemaan Whatsapp-petokset suojataksesi itsesi uhriksi. Huijarit lähettävät yleensä viestejä Whatsappisi tuntemattomista ulkomailla rekisteröidyistä numeroista. Näitä ovat roskapostiviestit tai tuntemattoman henkilön lähettämät epäilyttävät linkit. Nämä viestit voivat usein sisältää tarjouksia, jotka vaikuttavat liian hyvältä ollakseen totta, kuten työtarjouksia, lottovoittoa tai merkittävän rahapalkinnon saamista. Jos jokin näyttää liian hyvältä ollakseen totta, se on todennäköisesti huijaus.

Merkkejä WhatsApp-huijauksesta Kuinka suojella itseäsi? 1. Tietojenkalasteluviestit, joissa pyydetään henkilökohtaisia ​​tietoja.

2. Haitalliset linkit, jotka on naamioitu viattomiksi viesteiksi tai mediatiedostoiksi.

3. Ei-toivotut viestit tuntemattomilta ihmisiltä.

4. Läsnä olevien epäilyttävä käytös 1. Vältä epäilyttävien linkkien napsauttamista.

2. Älä lataa tiedostoja tuntemattomista lähteistä.

3. Ilmoita ja estä epäilyttävistä henkilöistä.

4. Ole skeptinen ja aseta yksityisyys etusijalle

Ymmärtämällä ja tunnistamalla erityyppiset WhatsApp-huijaukset käyttäjät voivat ryhtyä tarvittaviin varotoimiin välttääkseen joutumasta näiden huijausten uhriksi. On erittäin tärkeää priorisoida turvatoimenpiteet, kuten kaksivaiheisen todennuksen salliminen, WhatsAppin säännöllinen päivittäminen, puhelinnumeroiden jakamatta jättäminen, nimien jakamatta jättäminen kaikilla alustoilla ja epäilyttävien linkkien klikkaamisen tai tuntemattomien tiedostojen lataamisen välttäminen. Lisäksi epäilyttävien kontaktien estäminen voi auttaa estämään yhteydenottoja mahdollisiin huijareihin.

2023 WhatsApp-petosmenetelmät

Menetelmät petosten estämiseksi 1. Työtarjoushuijaus 1. Taloudellinen tappio 1. Älä jaa puhelinnumeroasi jokaiselle alustalle ja jäsenyydelle. 2. Tietojenkalasteluhuijaus 2. Identiteettivarkaus 2. Päivitä WhatsApp säännöllisesti 3. Väärennetty lottohuijaus 3. Tilin turvallisuus vaarantunut 3. Vältä napsauttamasta epäilyttäviä linkkejä

Käyttäjien kouluttaminen WhatsApp-huijausten välttämisen tärkeydestä on ratkaisevan tärkeää näihin huijauksiin liittyvien riskien vähentämisessä. On erittäin tärkeää lisätä tietoisuutta erilaisista pettämisen tyypeistä ja siitä, miten ne voivat vaikuttaa yksilöihin. Kouluttamalla käyttäjiä näistä huijauksista, he voivat tehdä tietoisempia päätöksiä käyttäessään WhatsAppia ja ymmärtää näihin huijauksiin sortumisen mahdolliset seuraukset.

