Conas Socruithe Príobháideachta Facebook Messenger a Choigeartú?

Cuireann ardáin meán sóisialta tábhacht le slándáil agus príobháideacht úsáideoirí. Mar sin, tá sé an-tábhachtach socruithe príobháideachais a chumrú i gceart. Is gá aird a thabhairt ar shocruithe príobháideachais, go háirithe d'úsáideoirí Facebook Messenger. Ar an ardán seo, a thairgeann roghanna éagsúla cosúil le socruithe príobháideachais próifíle, socruithe príobháideachais físghlao agus socruithe príobháideachais teachtaireachta, is féidir le húsáideoirí a gcomhroinnt féin a rialú agus an fhaisnéis a roinntear le daoine a bhainistiú. Sa bhlagphost seo, is féidir leat faisnéis mhionsonraithe a fháil faoi conas socruithe príobháideachais agus bearta slándála cuntais a choigeartú i Facebook Messenger.

An Tábhacht a bhaineann le Socruithe Príobháideachta Facebook Messenger

Is ceist í socruithe príobháideachais atá ag éirí níos tábhachtaí de réir mar a éiríonn an t-idirlíon agus ardáin dhigiteacha níos forleithne inár saol. Go háirithe is réimsí iad ardáin na meán sóisialta ina roinntear ár bhfaisnéis phearsanta agus ina bhfuil dóchúlacht ard ann go ndéanfar sáruithe ar phríobháideachas. Mar sin, tá sé an-tábhachtach socruithe príobháideachais a chumrú i gceart.

Tá socruithe príobháideachais ag go leor ardán meán sóisialta. A bhuíochas leis na socruithe seo, is féidir le húsáideoirí an oiread faisnéise agus is mian leo a roinnt agus rialú a dhéanamh ar cé atá in ann rochtain a fháil ar an bhfaisnéis seo. Mar shampla, ar ardán móréilimh ar nós Facebook, is féidir le húsáideoirí a gcuid faisnéise próifíle, grianghraif, ábhar roinnte agus níos príobháideacha a choinneáil.

Cuidíonn socruithe príobháideachais le sonraí pearsanta a chosaint. Go háirithe mura ndéantar bearta slándála, tá an baol ann go dtitfidh faisnéis phearsanta i lámha daoine nach dteastaíonn. Mar sin, tá sé tábhachtach socruithe príobháideachais a chumrú agus a athbhreithniú i gceart.

Ba cheart teorainneacha ar chomhroinnt faisnéise pearsanta a chinneadh.

Ba cheart a chinntiú nach féidir ach grianghraif phearsanta agus ábhar físeáin a fheiceáil ag na daoine atá beartaithe.

Ba cheart socruithe príobháideachais a sheiceáil agus a nuashonrú go rialta.

Ba cheart go mbeadh pasfhocail cuntais láidir agus go n-athrófaí iad go rialta.

Bí cúramach le teachtaireachtaí agus naisc ó fhoinsí anaithnide nó neamhiontaofa.

Socrú Príobháideachta ráiteas Príobháideacht Cuntais Is é an chéim is bunúsaí chun socruithe príobháideachais a chumrú. Is féidir leis an úsáideoir a rialú cé atá in ann féachaint ar a gcuid faisnéise próifíle. Príobháideacht Scaireanna Seo iad na socruithe a rialaíonn cé atá in ann na postálacha comhroinnte a fheiceáil. Ní féidir le húsáideoirí a bpoist a roinnt ach lena gcairde nó le grúpa áirithe daoine. Fógraí Seo iad na socruithe ina rialaíonn an duine conas a fhaightear fógraí agus cé atá in ann iad a fheiceáil. A bhuí leis na socruithe seo, is féidir leis an duine fógraí nach dteastaíonn a bhlocáil.

Socruithe Príobháideachta i Facebook Messenger

Is feidhmchlár teachtaireachtaí coitianta é Facebook Messenger a ligeann d’úsáideoirí teachtaireachtaí a chur dá chéile. Mar sin féin, níl a ndóthain eolais ag go leor úsáideoirí faoi shocruithe príobháideachais an fheidhmchláir seo. Dá bhrí sin, san Airteagal seo, déanfaimid plé ar an tábhacht a bhaineann le socruithe príobháideachais ar Facebook Messenger agus conas iad a choigeartú.

Is gné thábhachtach iad socruithe príobháideachais a chuidíonn le húsáideoirí an taithí Facebook Messenger a dhéanamh níos sláine. Trí na socruithe seo, is féidir le húsáideoirí a rialú cé leis ar féidir leo cumarsáid a dhéanamh agus cén fhaisnéis a fheiceann daoine eile. Soláthraíonn sé seo níos mó slándála agus príobháideachta d'úsáideoirí.

Is féidir leat na céimeanna thíos a leanúint chun socruithe príobháideachais a choigeartú ar Facebook Messenger:

Oscail an app Messenger agus tapáil do phictiúr próifíle sa chúinne uachtarach ar dheis. Tap ar Socruithe & Príobháideacht. Roghnaigh an chatagóir Príobháideachta chun roghanna príobháideachais a fheiceáil. Roghnaigh agus athraigh na socruithe príobháideachais atá uait.

Roinnt socruithe príobháideachais ar fáil i Facebook Messenger

Socrú Príobháideachta ráiteas Cé leis ar féidir leat dul i dteagmháil? Ligeann an socrú seo duit cumarsáid a dhéanamh le do chairde nó le gach duine. Cé atá i dteagmháil leat? Ní cheadaíonn an socrú seo ach do chairde teachtaireacht a sheoladh chugat nó gach duine chun teachtaireacht a sheoladh chugat. Cé a ligeann tú do theagmháil a ghearradh leat? Cuireann an socrú seo cosc ​​ar dhaoine gan iarraidh cur isteach ort.

Cabhróidh socruithe príobháideachais Facebook Messenger a chumrú i gceart leat do thaithí teachtaireachtaí a choinneáil faoi smacht. Tá sé tábhachtach do shocruithe príobháideachais a sheiceáil go rialta agus iad a nuashonrú de réir mar is gá. Ar an mbealach seo, is féidir leat teachtaireachtaí ó dhaoine nach dteastaíonn a bhlocáil agus cumarsáid a dhéanamh níos sláine.

Conas Socruithe Príobháideachta Próifíl Facebook Messenger a Choigeartú?

Is ábhar tábhachtach iad socruithe príobháideachais próifíle ar ardáin na meán sóisialta. Tá sé tábhachtach na socruithe seo a dhéanamh i gceart chun d’fhaisnéis phearsanta agus do phoist ar do phróifíl a rialú agus chun teorainn a chur le rochtain na ndaoine a leanann tú. Go háirithe ar ardáin meán sóisialta a bhfuil tóir orthu ar nós Facebook, ní mór duit socruithe príobháideachais do phróifíle a sheiceáil go rialta agus cosc ​​a chur ar dhaoine nach dteastaíonn uathu rochtain a fháil ar do chuid faisnéise.

Chun socruithe príobháideachais do phróifíle a choigeartú, ní mór duit logáil isteach ar do chuntas ar dtús. Ansin, ba chóir go mbeadh cluaisín cosúil le “Socruithe” nó “Socruithe Cuntais” suite ag barr do phróifíle. Is féidir leat do shocruithe príobháideachais próifíle a rochtain agus a chur in eagar tríd an gcluaisín seo. De ghnáth bíonn na socruithe seo suite faoi cheannteidil ar nós “Príobháideacht,” “Slándáil,” nó “Socruithe Cuntais.”

Ceann de na roghanna is tábhachtaí i socruithe príobháideachais próifíle ná infheictheacht do phróifíle a rialú. Trí na socruithe seo a choigeartú, is féidir leat do phróifíl a dhéanamh poiblí nó teoranta do liosta sonrach teagmhálaithe. Is féidir leat a chinneadh freisin cé a fheicfidh an fhaisnéis agus na poist ar do phróifíl.

Infheictheacht do phróifíle a theorannú: A bhuíochas leis an rogha seo, is féidir leat a chinntiú nach féidir ach le do chairde nó le daoine áirithe do phróifíl a fheiceáil. Ar an mbealach seo, is féidir leat níos mó príobháideachta a sholáthar trí rochtain ar do phróifíl a theorannú.

A bhuíochas leis an rogha seo, is féidir leat a chinntiú nach féidir ach le do chairde nó le daoine áirithe do phróifíl a fheiceáil. Ar an mbealach seo, is féidir leat níos mó príobháideachta a sholáthar trí rochtain ar do phróifíl a theorannú. Príobháideacht scaireanna: Is féidir leat an rogha seo a úsáid chun a chinneadh cé na daoine ar féidir leo do phoist a fheiceáil ar do phróifíl. Go ginearálta, tá roghanna ar nós “Poiblí”, “Ach Mo Chairde” nó “Mise Amháin”.

Is féidir leat an rogha seo a úsáid chun a chinneadh cé na daoine ar féidir leo do phoist a fheiceáil ar do phróifíl. Go ginearálta, tá roghanna ar nós “Poiblí”, “Ach Mo Chairde” nó “Mise Amháin”. Socruithe lipéadaithe: Is féidir leat na socruithe seo a úsáid chun a rialú cé acu an gclibálann daoine eile tú i ngrianghraif nó i bpostálacha. Trí cheadú clibeála a thabhairt, is féidir leat a chinntiú nach bhfuil ach na clibeanna atá uait le feiceáil ar do phróifíl.

Socrú Príobháideachta ráiteas Infheictheacht Próifíl Poiblí, Amháin Mo Chairde, Amháin Mise Príobháideacht Scaireanna Poiblí, Amháin Mo Chairde, Amháin Mise Socruithe Clibeála Gach duine, Amháin Mo Chairde, Mise Amháin, Daingniú Clibeála

Socruithe Príobháideachta Glaonna Físe Facebook Messenger

Tá socruithe príobháideachais físghlao ag éirí níos tábhachtaí le forbairt na dteicneolaíochtaí cumarsáide. Go háirithe le linn na tréimhse paindéime, thosaigh go leor daoine ag cumarsáid trí fhísghlaonna. Mar sin féin, bíonn rioscaí príobháideachais ag baint le cumarsáid den sórt sin. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach do gach úsáideoir a socruithe príobháideachais físghlao a chumrú i gceart.

Mar an chéad chéim, seiceáil do shocruithe príobháideachais tá ort. De ghnáth, cuireann socruithe príobháideachais in aipeanna físghlao roghanna éagsúla ar fáil dá n-úsáideoirí. Áirítear ar na roghanna sin roghnú cé na daoine ar féidir leo físghlao a dhéanamh ort, cé na daoine ar féidir leo glaoch a chur ort, agus cé acu ar cheart nó nár cheart comhráite a thaifeadadh. Trí na socruithe seo a rialú, is féidir leat do phríobháideachas pearsanta a chosaint.

Mar dhara céim, ag baint úsáide as an ngné criptithe tábhachtach. Tairgeann an chuid is mó d’aipeanna físghlaonna criptiú ceann go ceann chun do chumarsáid a tharchur ar bhealach criptithe. A bhuí leis an ngné seo, áirithítear go dtarchuirtear do chuid glaonna físe ar bhealach nach féidir ach tú féin agus an duine lena bhfuil tú ag caint a fheiceáil. Mar sin, ba cheart duit seiceáil an bhfuil an ghné seo ar fáil nuair a roghnaíonn tú aip glaonna físe iontaofa.

Rialú rannpháirtí Pointe eile ar chóir duit aird a thabhairt air i socruithe príobháideachais físghlao. Ligeann roinnt aipeanna do rannpháirtithe i bhfísghlaonna gnéithe físe, fuaime nó comhrá a rialú. Agus na gnéithe seo á n-úsáid agat, is féidir leat rannpháirtí nach dteastaíonn a chosc ó bheith páirteach sa chomhrá nó gnéithe micreafón nó ceamara roinnt rannpháirtithe a dhíchumasú. Ar an mbealach seo, is féidir leat do ghlaonna físe a bhainistiú ar an mbealach is mian leat agus do phríobháideachas pearsanta a chosaint.

Seiceáil do shocruithe príobháideachais.

Úsáid criptiú ceann go ceann.

Bain úsáid as rialú rannpháirtí.

Buntáistí míbhuntáistí – Príobháideacht phearsanta a chosaint - Tá roinnt gnéithe teoranta – Daoine nach bhfuil uait a bhlocáil – Castacht na socruithe príobháideachais – Tá na comhráite criptithe – D’fhéadfadh fadhbanna teicniúla tarlú

Conas Socruithe Príobháideachta Teachtaireachtaí Facebook Messenger a Choigeartú?

Dia duit a léitheoirí! I blogphost an lae inniu, roinnfimid conas socruithe príobháideachais teachtaireachta a shocrú. In aois seo na cumarsáide, tá príobháideacht tábhachtach ar ardáin dhigiteacha. Baintear an-úsáid as an ngné teachtaireachtaí, go háirithe ar ardáin mhóréilimh na meán sóisialta ar nós Facebook, agus mar sin ní mór dúinn príobháideacht ár dteachtaireachtaí a chosaint.

Chun socruithe príobháideachais teachtaireachta a choigeartú, ní mór duit logáil isteach ar do chuntas Facebook ar dtús. Ansin cliceáil ar an tsaighead sa chúinne uachtarach ar dheis agus roghnaigh "Settings" ón roghchlár a osclaíonn. Ar an leathanach a osclaíonn, roghnaigh an rogha "Príobháideacht" ar an taobh clé. Sa chuid seo, “Cé leis ar mhaith leat do theachtaireachtaí a sheiceáil?” Is féidir leat socruithe príobháideachais do theachtaireachtaí a chumrú faoin gceannteideal.

Tá roinnt roghanna éagsúla i socruithe príobháideachais teachtaireachta. Gcéad dul síos, is féidir leat a roghnú na daoine is mian leat a cheadú chun teachtaireachtaí a sheoladh trí chliceáil ar an "Cé is féidir a sheolann tú teachtaireachtaí" rogha. Má shocraíonn tú an rogha seo go “Ceangailte”, ní féidir ach le do chairde teachtaireachtaí a sheoladh chugat agus cuirfear bac ar dhaoine eile teachtaireachtaí a sheoladh chugat.

Ina theannta sin, tá an rogha ann freisin “Cé is féidir iarratais teachtaireachtaí a sheoladh chugat”. Trí chliceáil ar an rogha seo, is féidir leat na daoine a bhfuil a n-iarrataí teachtaireachtaí is mian leat a ghlacadh a roghnú. Mar shampla, más mian leat ligean do chairde amháin iarratais teachtaireachtaí a sheoladh chugat, is féidir leat an rogha seo a shocrú go “Cairde amháin.”

Nuair a bheidh do shocruithe príobháideachais teachtaireachta cumraithe de réir mar is maith leat, sábháil do nuashonruithe agus is féidir leat príobháideacht do theachtaireachtaí a rialú anois. Tá sé tábhachtach do shocruithe príobháideachais a sheiceáil agus a nuashonrú go rialta ionas gur féidir leat smacht a choinneáil ar na hidirghníomhaíochtaí a bhíonn ag do theagmhálaithe leat.

Cuimhnigh, sa domhan digiteach, is é ár bhfreagracht príobháideacht. Má dhéantar seiceáil rialta ar do shocruithe príobháideachais ar ardáin ar nós Facebook, cabhróidh sé seo le d’fhaisnéis phearsanta a choinneáil slán. Tá sé tábhachtach luach a chur ar phríobháideachas sa chumarsáid, agus is féidir linn an luach seo a chosaint leis na socruithe príobháideachais cearta.

Rialú Faisnéise Roinnte le Facebook Messenger Teagmhálacha

Rialú Faisnéise a Roinntear le Daoine Aonair

Sa ré seo ina mairimid in aois an idirlín, tá ceist na príobháideachta pearsanta tar éis éirí níos tábhachtaí ná riamh. Tá sé tábhachtach go háirithe an fhaisnéis a roinntear ar ardáin na meán sóisialta a rialú agus na socruithe príobháideachais a shocrú i gceart. San Airteagal seo, pléifimid conas is féidir linn an fhaisnéis a roinntear le daoine aonair a rialú agus conas is féidir linn a socruithe príobháideachais a choigeartú.

Mar cheann de na hardáin meáin shóisialta, is ardán é Facebook a úsáidtear go forleathan leis na milliúin úsáideoirí. Tá sé tábhachtach do shocruithe príobháideachais a bheith ceart chun a chinneadh cé mhéad de do chuid faisnéise pearsanta is mian leat a roinnt ar Facebook. Socruithe príobháideachta Nuair a thagann tú chuig an rannán, is féidir leat a roghnú cé na daoine ar féidir leo an fhaisnéis i do phróifíl a fheiceáil. Ba cheart duit na hailt ábhartha a athbhreithniú freisin chun na socruithe príobháideachais a shocrú le haghaidh faisnéis níos sainiúla ar nós do phoist, grianghraif agus liostaí cairde.

Is feidhmchlár é Facebook Messenger a ligeann d’úsáideoirí glaonna teachtaireachtaí agus físeáin a dhéanamh. Is féidir freisin socruithe príobháideachais a choigeartú ar Messenger. Cuir teachtaireacht chuig socruithe príobháideachais Nuair a thagann tú chuig an rannóg, is féidir leat a chinneadh cé na daoine ar féidir leo do theachtaireachtaí a fheiceáil. Ar dtús, ní mór duit a roghnú cé atá i dteagmháil leat. Is féidir leat a roghnú freisin cé na daoine ar féidir leo féachaint ar do theachtaireachtaí agus cé na daoine ar féidir leo físghlaonna a dhéanamh leat trí Messenger.

Mar úsáideoirí meán sóisialta, tá sé tábhachtach a chinntiú go bhfuil ár bhfaisnéis phearsanta slán.

Is é an chéad chéim chun ár bhfaisnéis phearsanta a chosaint ná socruithe príobháideachais a sheiceáil agus a nuashonrú go rialta.

Tá sé tábhachtach socruithe príobháideachais a thuiscint agus a úsáid i gceart, a athraíonn ó dhuine go duine, chun ár bpríobháideacht ar líne a chinntiú.

Má shocraítear na socruithe príobháideachais i gceart in feidhmchláir teachtaireachtaí ní féidir linn ach cumarsáid a dhéanamh leis na daoine a theastaíonn uainn.

Socrú Príobháideachta ráiteas Próifíl Faisnéise Is féidir leat a roghnú cé na daoine ar féidir leo faisnéis a fheiceáil ar do phróifíl. Socruithe Loingseoireachta Is féidir leat a chinneadh cé na daoine ar féidir leo do phoist a fheiceáil. Socruithe Grianghraf Is féidir leat a chinneadh cé atá in ann na grianghraif a uaslódáil tú a fheiceáil. Socruithe Teachtaireachta Is féidir leat a chinneadh cé atá in ann do theachtaireachtaí a fheiceáil agus teachtaireachtaí a sheoladh chugat.

Slándáil Cuntas Facebook Messenger agus réamhchúraimí Príobháideachta

Nuair a osclaíonn tú cuntas, tá slándáil agus príobháideacht do chuntais tábhachtach. Tá bagairtí agus sáruithe sonraí ar an Idirlíon ag méadú ó lá go lá. Sin an fáth a bhfuil sé tábhachtach réamhchúraimí slándála agus príobháideachais a chur san áireamh. Seo na céimeanna is féidir leat a ghlacadh chun slándáil agus príobháideacht do chuntais a chosaint:

1. Ag baint úsáide as Pasfhocal Láidir

Ceann de na bealaí is bunúsaí chun do chuntas a chosaint ná pasfhocal láidir a úsáid. Níor cheart do phasfhocal a thomhas go héasca agus níor cheart go mbeadh baint ar bith aige le do chuid faisnéise pearsanta. Cruthaigh pasfhocal láidir ag baint úsáide as meascán de litreacha, uimhreacha agus siombailí. Ná déan dearmad do phasfhocal a athrú go rialta.

2. Fíorú Dhá Chéim

Is modh éifeachtach é fíorú dhá chéim chun slándáil chuntais a mhéadú. Ar an modh seo, ní mór duit do phasfhocal agus an cód fíorúcháin a seoladh chuig do ghuthán póca nó seoladh ríomhphoist a chur isteach chun logáil isteach. Ar an mbealach seo, éiríonn sé níos deacra do dhaoine nach bhfuil ach do phasfhocal ar eolas acu rochtain a fháil ar do chuntas.

3. Ceadanna a Sheiceáil

Maidir le slándáil chuntais agus príobháideachas pearsanta, tá sé tábhachtach ceadanna a sheiceáil go rialta. Rialú an fhaisnéis a roinneann tú ar na meáin shóisialta agus ardáin eile agus diúltaigh ceadanna neamhriachtanacha. Seiceáil do shocruithe príobháideachais le fáil amach cén fhaisnéis is féidir le haipeanna agus suíomhanna a rochtain agus a roinnt.

4. Comhroinnt Chomhfhiosach

Tá sé tábhachtach freisin a roinnt go freagrach chun slándáil chuntais agus príobháideacht phearsanta a chosaint. Seachain faisnéis phríobháideach, faisnéis aitheantais nó faisnéis airgeadais a roinnt ar na meáin shóisialta nó ar ardáin eile. Ná glac le hiarratais ar chairde ó dhaoine anaithnide agus fan amach ó naisc amhrasacha.

5. Ag Fanacht Reatha

Tá sé tábhachtach freisin bearta slándála cuntas agus príobháideachta a choinneáil cothrom le dáta. Nuair a eisíonn ardáin nuashonruithe slándála nó nuair a thugtar isteach socruithe slándála nua, déan monatóireacht orthu agus cuir i bhfeidhm iad. Chomh maith leis sin, coinnigh súil amach le haghaidh faisnéise cothrom le dáta agus comhairle slándála ar bhainistiú cuntas.

Bearta slándála ráiteas Ag baint úsáide as Pasfhocail Láidir Úsáid pasfhocal láidir chun do chuntas a chosc ó bheith goidte. Fíorú Dhá Chéim Cumasaigh fíorú dhá chéim, a chuireann sraith bhreise slándála le do chuntas. Ceadanna á Seiceáil Rialú ar an bhfaisnéis ar féidir le haipeanna agus suíomhanna rochtain a fháil orthu. Comhroinnt Chomhfhiosach Seachain do chuid faisnéise príobháideacha a roinnt go cúramach. Ag Fanacht Suas Chun Dáta Coinnigh bearta slándála cuntais agus príobháideachais cothrom le dáta.

Facebook Messenger Ceisteanna Coitianta

g ar Facebook MessengerCén fáth a bhfuil socruithe rianaithe tábhachtach?

Cuidíonn socruithe príobháideachais leat do chuid faisnéise pearsanta a chosaint agus comhroinnt nach dteastaíonn a sheachaint. Ligeann sé duit freisin faisnéis a roinnt le daoine áirithe amháin.

Conas socruithe príobháideachais a choigeartú i Facebook Messenger?

Chun do shocruithe príobháideachais a athrú san aip Facebook Messenger, téigh go dtí an roghchlár Socruithe. Ón áit seo is féidir leat roghanna príobháideachta a shaincheapadh agus socruithe teachtaireachtaí a shocrú leis na daoine atá uait.

ar Facebook Messenger Conas socruithe príobháideachais próifíle a choigeartú?

Chun socruithe príobháideachais do phróifíle a athrú, logáil isteach ar do chuntas Facebook agus téigh chuig Socruithe. As seo, aistrigh go dtí an roghchlár Príobháideacht agus is féidir leat a choigeartú cé atá in ann féachaint ar do phróifíl.

ar Facebook Messenger Cad iad na socruithe príobháideachais físghlao?

Ligeann socruithe príobháideachais físghlao duit cé atá in ann do cheamara agus do mhicreafón a úsáid le linn glao a rialú. Is féidir leat na roghanna físghlao a shaincheapadh ó na socruithe.

ar Facebook Messenger Conas socruithe príobháideachais teachtaireachta a choigeartú?

Is féidir leat do chuid teachtaireachtaí a rialú i Socruithe chun príobháideacht do theachtaireachtaí a chosaint. Is féidir leat a shonrú cé ar mhaith leat teachtaireachtaí a fháil uathu nó cé atá in ann teachtaireachtaí a sheoladh chugat.

ar Facebook Messenger Conas is féidir liom an fhaisnéis a roinntear le daoine a rialú?

Chun an fhaisnéis a roinntear le daoine ar do chuntas Facebook a rialú, téigh go dtí an rannán Príobháideachta ón roghchlár Socruithe. Ón áit seo is féidir leat an fhaisnéis a roinntear leo a chur in eagar.

ar Facebook Messenger Cad is féidir liom a dhéanamh ar mhaithe le slándáil agus príobháideacht mo chuntais?

Ar mhaithe le slándáil do chuntais, bí cinnte go n-úsáideann tú pasfhocal láidir agus cumasaigh fíordheimhniú dhá fhachtóir. Is féidir leat do chuid faisnéise a chosaint freisin trí do shocruithe príobháideachais a sheiceáil go rialta.